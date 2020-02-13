 Запобіжний захід Штепі не можуть вибрати з 2018 року: засідання суду вчергове перенесли

Про це Укрінформу повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін, передає Цензор.НЕТ.

"Почали розглядати клопотання щодо міри запобіжного заходу, бо вона не обрана з 2018 року. Сторона обвинувачення наполягала на допиті свідків. З'явилися чотири свідки - по двоє з боку захисту та з боку обвинувачення, але ще двоє свідків з боку обвинувачення не з’явилися, тому суд перенесено на 27 лютого, на 10:00", - повідомив Шадрін.

За його словами, свідки з боку обвинувачення, серед яких заступник самопроголошеного у 2014 році мера Слов'янська Пономарьов, вказують на нібито погрози з боку Штепи.

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"Сторона обвинувачення наполягає на цілодобовому домашньому арешті Штепи. Захист - проти, обвинувачення не обґрунтовано, ризики відсутні. При цьому цей захід обмежує свободу так само, як й утримання під вартою", - додав адвокат.

Штепа приїхала на засідання суду зі Слов'янська, активістів у суді не було, додав він.

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Нагадаємо, 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися вп'яте.

1 червня 2018 року колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника ексмера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.