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 Політика України
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Все про:суд (5910) Штепа (72) запобіжний захід (88)

 Запобіжний захід Штепі не можуть вибрати з 2018 року: засідання суду вчергове перенесли

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, на 27 лютого.

Про це Укрінформу повідомив адвокат Штепи Олександр Шадрін, передає Цензор.НЕТ.

"Почали розглядати клопотання щодо міри запобіжного заходу, бо вона не обрана з 2018 року. Сторона обвинувачення наполягала на допиті свідків. З'явилися чотири свідки - по двоє з боку захисту та з боку обвинувачення, але ще двоє свідків з боку обвинувачення не з’явилися, тому суд перенесено на 27 лютого, на 10:00", - повідомив Шадрін.

За його словами, свідки з боку обвинувачення, серед яких заступник самопроголошеного у 2014 році мера Слов'янська Пономарьов, вказують на нібито погрози з боку Штепи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура заявила клопотання про домашній арешт Штепи, - адвокат

"Сторона обвинувачення наполягає на цілодобовому домашньому арешті Штепи. Захист - проти, обвинувачення не обґрунтовано, ризики відсутні. При цьому цей захід обмежує свободу так само, як й утримання під вартою", - додав адвокат.

Штепа приїхала на засідання суду зі Слов'янська, активістів у суді не було, додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після 16-місячної перерви відбулося засідання суду у справі екс-мера Слов'янська Штепи

Нагадаємо, 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися вп'яте.

1 червня 2018 року колегія Орджонікідзевського райсуду Харкова у справі Н.Штепи задовольнила клопотання захисника ексмера Слов'янська Олександра Тананакіна про відвід головуючої судді Вікторії Попової, члена колегії Олени Саркісян і запасного судді Олени Бугери.

До цього справа направлялася на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводи і самовідводи членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання.

Штепу було заарештовано 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175568
 
 
 Топ коментарі
 
Обменять ее на наших ребят, когда следующий обмен будет. Пусть едет в донецк строить рюзкий мир Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 4820
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Отличная КАДРА для ЗЕленой команды)))
В отличии от Дубино-Арахмий...она и не скрывала шо падлюка...
Зато честно...
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СРОЧНО ПРИНЯТЬ ЕЕ В ЗЕ КОМАНДУ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ!
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Обменять ее на наших ребят, когда следующий обмен будет. Пусть едет в донецк строить рюзкий мир Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 4820
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зеленских, ты зачем штепу отпустил? Бо она тебе близкая по духу и нужно любить каждого сепаратиста, хоть у него в паспортне написано украинец?
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ах ты ж Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 5040 за то нашим воинам и волонтера за раз и с первого разу чуть ли не с приговором
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Вже 9 місяців бубочка виконує лбіцяне, сажає, аж шумить... Тільки, справді, чогось лише одних воїнів та волонтерів...
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ти ба, Петро всіх сепарів пересадив, а цю не зміг )))
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коментар відмічено як спам  
 
Отличная КАДРА для ЗЕленой команды)))
В отличии от Дубино-Арахмий...она и не скрывала шо падлюка...
Зато честно...
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СРОЧНО ПРИНЯТЬ ЕЕ В ЗЕ КОМАНДУ НА ДОЛЖНОСТЬ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ!
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Так Наталья Каралєвская ж зайняла цю посаду.
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по-моему по закону савченки.... ее пора уже в кабмин брать....ну ... к сивохе в помощь
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..А кум мальдівського баригі Мертвячук ..дає згоду!*?
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Про кума докази будуть, чи тупо з ольгінської методички шпариш?
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Ну звичайно, Штєпа ж не погрожувала смертю вєлічайшему політіку всєх врємён і наротафф! Вона лише Україною торгувала, а хто з зєлёних нею зара не торгує? Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 3450
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Вона навіть не рвала світлину песа ,а то уже сиділа б шостий рік.
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А Юра Хорт хіба сидить?
І кицю, той даун сів не за портрет, а за захоплення облдержадміністрації та заклики до ;ВНР;. Це будучи на умовному за побиття чорношкірих студентів під гуртожитком медуніверу.
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А ти в нього спитай,а ще спитай чому з 2018 року песів реформований суд не може обрати шкапі міру утримання.
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А почему ее до сих пор не представили к награде Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 2442 за гос. измену
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А почему ее до сих пор не представили к награде Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года: заседание суда в очередной раз перенесли - Цензор.НЕТ 4600 за гос. измену
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Если обменять , она потом вернется белая и пушистая в Киев , как беркутня Запобіжний захід Штепі не можуть вибрати з 2018 року: засідання суду вчергове перенесли - Цензор.НЕТ 5772
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Якби Штепа була волонтеркою, її б зразу підарешт.
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"Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года..."

Та повішайте вже її тоді і засідання суду не потрібно буде переносити.
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Їй потрібна не мєра прєсєченія...А мєра наказанія, і бажано - найвища... Запобіжний захід Штепі не можуть вибрати з 2018 року: засідання суду вчергове перенесли - Цензор.НЕТ 2977
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Прокацапський суддя сепарку не образить,як не як а свої,малоросси.
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А що ви,власне,громадяни,хотіли від арджєнікідзевского суду? До речі,в Харкові і досі є суд лєнінський,дзержинський,та фрунзенський.... судова рехворма діє,***-ть Запобіжний захід Штепі не можуть вибрати з 2018 року: засідання суду вчергове перенесли - Цензор.НЕТ 7592
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Арахамия-откуда этот обрубок отвалился.."слуги" побрейте этого выкидыша!
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