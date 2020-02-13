EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  6771  27
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2421) Росія (26435) Донбас (15276) Лоссовський Ігор (9)

 Україна в ОБСЄ: Іркутський чиновник на чолі "ДНР" підтверджує пряму роль Росії у війні на Донбасі

Призначення віцегубернатора Іркутської області Володимира Пашкова на посаду "прем'єр-міністра" російської окупаційної адміністрації в Донецькій області України (так звана "ДНР") засвідчує пряму роль Росії у конфлікті.

На цьому наголосив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на українському Донбасі залишається нестабільною, попри зменшення порушень режиму припинення вогню, через постійне небажання Російської Федерації припинити ворожі дії та покласти край конфлікту, який вона розпочала і продовжує підтримувати. Крім того, на тлі заперечення Росією, що вона є стороною конфлікту, колишній віцегубернатор Іркутської області РФ був призначений так званим "прем'єр-міністром" російської окупаційної адміністрації в Донецькій області України", - сказав він.

Представник України наголосив, що такий крок "не лише відображає пряму роль Росії в конфлікті, але чітко вказує на її наміри консолідувати та зміцнити окупаційну владу".

Лоссовський закликав РФ припинити свою агресію проти України, скасувати незаконну окупацію Криму, деокупувати частини українського Донбасу та відновити свободу судноплавства через Керченську протоку та в Азовське море.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Катер "Бердянськ" був атакований вертольотом ВМФ РФ: його снаряд пробив броню рубки, - заступник постпреда України Лоссовський в ОБСЄ

"Росія повинна повністю виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, включаючи виведення своїх сил, незаконних збройних формувань та озброєння з тимчасово окупованих територій України", - підкреслив він.

Раніше стало відомо, що новим "главою уряду" на окупованій Росією території Донеччини став колишній віцегубернатор Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі, коментуючи цей факт, заявили, що Пашков очолив "уряд" так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175566
 
   
 Топ коментарі
 
Москали брешуть як дишуть..
А дишуть часто...
ООН нах никому не нужная организация...
В 1939 даже совок с Лиги наций выгнали за агрессию против финов...
А по Русне все озабоченности клепают...
Молдова...
Карабах...
Чечня...
Грузия...
Украина...
Кто следующий?
Польша?
Прибалтика?
 показати весь коментар
 
В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков якобы возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.....

какая прелесть! частное лицо ))))
как задолбали эти "частные лица" из зауралья....и Дальнего Востока...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Клало воно на всіх. А назначили віце губернатора із гуманних міркувань. Так само і вбивають українців - виключно із поваги до принципів гуманізму.
 показати весь коментар
 
 
«Глас вопиющего в пустыне» оці волання до касапів...
 показати весь коментар
 
 
На проходящем в Иране специальном суде части обвиняемых в количестве 8 человек (из 68 подсудимых), кроме общих обвинений в покушении на государственные устои государства и государственной измене были предъявлены обвинения в непосредственной организации и осуществлении террористического акта (мы сообщали 08.02.2020 г.).
Сейчас стали известны обстоятельства и подробности обвинения.
Общее количество группы непосредственно организовавших террористический акт составляло 10 человек. Часть группы, работники и охранники аэропорта имени Хомейни обеспечили непосредственную закладку взрывного устройства в конструкцию самолета во время проведения погрузочно-багажных мероприятий. Так как у организаторов теракта по их словам, было мало времени на подготовку, существовали сомнения в эффективности и возможности уничтожения самолета в воздухе. Потому была привлечена вторая группа состоящая из четырех бойцов КСИР вооруженных ЗРК, которая страховала возможную неудачу со взрывом на борту самолета. Два человека из той группы были убиты во время задержания.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform) .
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показати весь коментар
 
Москали брешуть як дишуть..
А дишуть часто...
ООН нах никому не нужная организация...
В 1939 даже совок с Лиги наций выгнали за агрессию против финов...
А по Русне все озабоченности клепают...
Молдова...
Карабах...
Чечня...
Грузия...
Украина...
Кто следующий?
Польша?
Прибалтика?
 показати весь коментар
 
 
А ОБСЕ...это вообще карманная организация Раши...
Вор и убийца сам себя будет осуждать....
))))
 показати весь коментар
 
 
А почему Вы убрали:
Вьетнам
Корея
Ангола
Монголия
Китай и т.д.
Эти "суперчеловеки" и там свою ручку приложили.......
 показати весь коментар
 
 
В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков якобы возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.....

какая прелесть! частное лицо ))))
как задолбали эти "частные лица" из зауралья....и Дальнего Востока...
 показати весь коментар
 
 
ой как не хорошо у кацапов все вышло Україна в ОБСЄ: Іркутський чиновник на чолі "ДНР" підтверджує пряму роль Росії у війні на Донбасі - Цензор.НЕТ 252 хотя какая разница !
 показати весь коментар
 
 
Далеко нам до Моссада! Там бы на следующий день иркутского отпускника понесли бы вперед ногами...
 показати весь коментар
 
Та кацапам пох (!!)Як завжди дурня вмкнуть а Європа як завжди проковтне
 показати весь коментар
 
 
Только что по всем центральным каналам Украины выступил Владимир Зеленский "В связи с вновь открывшимися обстоятельствами и прояснившейся ролья РФ в агрессии против УКраины, рву дипотношения и транспортное сообщение, прекращаю торовые договора, национализирую все рашские предприятия в УКраине выношу вопрос на совбез...".... Вот - только закончил говорить
 показати весь коментар
 
а часом не застрелился на трибуне заодно?))))))) Не верю!
 показати весь коментар
 
Кацапа вертайся в зад, в Мордор.
Китайца там твоих баб трахат, короновирусом заражати.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору