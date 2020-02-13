 Україна в ОБСЄ: Іркутський чиновник на чолі "ДНР" підтверджує пряму роль Росії у війні на Донбасі

На цьому наголосив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на українському Донбасі залишається нестабільною, попри зменшення порушень режиму припинення вогню, через постійне небажання Російської Федерації припинити ворожі дії та покласти край конфлікту, який вона розпочала і продовжує підтримувати. Крім того, на тлі заперечення Росією, що вона є стороною конфлікту, колишній віцегубернатор Іркутської області РФ був призначений так званим "прем'єр-міністром" російської окупаційної адміністрації в Донецькій області України", - сказав він.

Представник України наголосив, що такий крок "не лише відображає пряму роль Росії в конфлікті, але чітко вказує на її наміри консолідувати та зміцнити окупаційну владу".

Лоссовський закликав РФ припинити свою агресію проти України, скасувати незаконну окупацію Криму, деокупувати частини українського Донбасу та відновити свободу судноплавства через Керченську протоку та в Азовське море.

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"Росія повинна повністю виконати свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, включаючи виведення своїх сил, незаконних збройних формувань та озброєння з тимчасово окупованих територій України", - підкреслив він.

Раніше стало відомо, що новим "главою уряду" на окупованій Росією території Донеччини став колишній віцегубернатор Іркутської області Володимир Пашков. У Кремлі, коментуючи цей факт, заявили, що Пашков очолив "уряд" так званої "ДНР" як "приватна особа" і не делегований Російською Федерацією.