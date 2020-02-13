 Суд визначив запобіжний захід голові Чернівецької облради Мунтяну, підозрюваному у хабарництві, у формі грошової застави 10 млн грн

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП

У повідомленні зазначається: "Прокурор САП наполягав на застосуванні до посадовця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 15 млн гривень.

Проте суд частково задовольнив клопотання прокурора САП та обрав голові облради запобіжний захід у вигляді 10 млн гривень застави.

Крім того на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов’язків, серед яких з’являтися на виклик до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися із м. Чернівці без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваним у справі та зі свідками; здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області паспорти громадянина України для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

До другого підозрюваного у справі - підприємця, якому інкримінується надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, суд застосував заставу у розмірі 5 млн 44 тис. 800 гривень з покладенням процесуальних обов'язків.

Питання щодо оскарження запобіжних заходів буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень суду.

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Як вже повідомлялось, слідством встановлено, що у липні минулого року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів США.

Дії голови Чернівецької обласної ради кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Приватному підприємцю інкриміновано ч.4 ст.369 КК України.

Зауважимо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.