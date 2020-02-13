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 Політика України
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Все про:Кабмін (3679) призначення (497) ОДА (741) Сумщина (387)

 Кабмін погодив кандидатуру першого заступника міністра розвитку громад Живицького на пост глави Сумської ОДА

Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили в пресслужбі уряду, передає Цензор.НЕТ.

Його кандидатура була узгоджена під час засідання уряду в середу, 12 лютого.

Тепер його кандидатуру має розглянути і підписати відповідний указ президент Володимир Зеленський.

"Кабмін затвердив, в цю середу ... триває спецперевірка. Далі, сподіваюся, буде указ (Президента. - Ред.)", - сказав Живицький Укрінформу.

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Живицький народився 17 вересня 1982 року в м. Суми. Раніше обіймав посаду керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації. З вересня - перший заступник міністра розвитку громад і територій України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175558
 
 
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кабмин согласовал ... а у него біли варианті? Огласите весь список.
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Это чей ставленик? Овоща, тимошенки или медведчука?
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Не знаю такого. До йього треба ставитись з повагою, чи як до сміття?
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Сумской области жопа. Тогда Тростянецкая ОТГ будет от Харьковской области до Путивля.
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Комуністи Китаю відзначилися вже на графіку. Тепер оцифрувати цю чуму вкрай тяжко:

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Більша частина померлих - це старики. Китай вирішив позбавитись від них через новий вірус?
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