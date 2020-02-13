 Адвокат Януковича Бабіков, призначений у керівництво ДБР, публічно збрехав про свій конфлікт інтересів, - Княжицький. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
Він повідомив, що направив відповідне звернення до президента Зеленського про порушення законодавства при призначенні Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.
"Брехня та маніпуляції, на жаль, характерні для політики В.Зеленського. Це черговий раз підтвердила історія із заступником голови ДБР Бабіковим. Ще як тільки його призначили, то всі хто цікавиться справами Майдану, родини "Небесної сотні", вказували на те, що в Бабікова конфлікт інтересів, оскільки він був адвокатом Януковича. Сам Бабіков публічно це заперечував", - йдеться в повідомленні.
Княжицький, зокрема, посилається на журналістське розслідування програми "Слідство.інфо", яке доводить активне залучення Бабікова до захисту Януковича.
"Тобто Бабіков відверто збрехав. Впевнений, що він усвідомлював, що його брехню можна легко спростувати. Просто він чітко розуміє основу політики Зеленського – обманюй, маніпулюй і тобі нічого за це не буде. Брехня і безкарність Зеленським і його командою доведена до абсолюту. Призначення Бабікова це відверта провокація влади націлена на знущання над родинами "Небесної сотні". Це призначення є просто продовженням політки дискредитації Майдану та цінностей Революції Гідності", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.
Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.
А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков дійсно був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.
Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив 12 лютого, що Москва у жовтні 2019 року направила лист, в якому просила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви.
"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі Грапперхауса до парламенту.
Суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів", сказав Грапперхаус.
"Уряд повністю впевнений в незалежності і якості нідерландського правосуддя" - наголосив він.
Вважається, що троє російських громадян і четвертий підозрюваний, громадянин України, проживають в Росії.
Нідерланди очолюють міжнародне розслідування за фактом катастрофи 17 липня 2014 року літака MH17, в результаті чого загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Близько двох третин жертв були громадянами Нідерландів.
Міжнародна слідча група в 2016 році оголосила, що ракетний комплекс "Бук", використовуваний в збитті літака, прибув з Росії, а потім в травні 2018 року прийшла до висновку, що 53 зенітна ракетна бригада Росії перевезла "Бук" в 2014 році в Україну і з України.
Росія заперечує свою причетність до катастрофи.
Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/13/7240335/
Тому санкції все рівно будуть.
в тебе логіка як у Княжицького
Ниочем. Эту цитату можно опубликовать в любое время в любой стране. Такой себе штамп из методичек ботоферм.
Питання: Княжицький розумово повноцінний?
"Адвокати Януковича ініціювали кримінальне провадження проти "слідчих Майдану", які відмовилися визнавати Януковича постраждалим. Зараз його розслідує Держбюро, одним з керівників якого є Бабіков, діючий адвокат Януковича, оскільки договір з Яником та ордери на сьогодні є діючими."
Точніше змалювати ситуацію у владі майже неможливо! Нажаль так воно і є