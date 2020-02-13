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 Політика України
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Все про:Княжицький (47) ДБР (868) Європейська Солідарність (251) Бабіков (20)

 Адвокат Януковича Бабіков, призначений у керівництво ДБР, публічно збрехав про свій конфлікт інтересів, - Княжицький. ДОКУМЕНТ

Адвокат Януковича Олександр Бабіков, який був призначений першим заступником директора ДБР, публічно збрехав, коли заперечував свій конфлікт інтересів у справах Майдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

Він повідомив, що направив відповідне звернення до президента Зеленського про порушення законодавства при призначенні Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.

"Брехня та маніпуляції, на жаль, характерні для політики В.Зеленського. Це черговий раз підтвердила історія із заступником голови ДБР Бабіковим. Ще як тільки його призначили, то всі хто цікавиться справами Майдану, родини "Небесної сотні", вказували на те, що в Бабікова конфлікт інтересів, оскільки він був адвокатом Януковича. Сам Бабіков публічно це заперечував", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначений заступник голови ДБР Бабіков в 2019 році вимагав покарання для слідчих у справах Майдану. ДОКУМЕНТ

Княжицький, зокрема, посилається на журналістське розслідування програми "Слідство.інфо", яке доводить активне залучення Бабікова до захисту Януковича.

"Тобто Бабіков відверто збрехав. Впевнений, що він усвідомлював, що його брехню можна легко спростувати. Просто він чітко розуміє основу політики Зеленського – обманюй, маніпулюй і тобі нічого за це не буде. Брехня і безкарність Зеленським і його командою доведена до абсолюту. Призначення Бабікова це відверта провокація влади націлена на знущання над родинами "Небесної сотні". Це призначення є просто продовженням політки дискредитації Майдану та цінностей Революції Гідності", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков дійсно був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

Також дивіться: "Відбувається активізація Антимайдану": нардепи від "ЄС" прийшли в ДБР з вимогою скасувати призначення ексадвоката Януковича Бабікова на пост заступника голови ДБР. ВIДЕО

Адвокат Януковича Бабіков, призначений у керівництво ДБР, публічно збрехав про свій конфлікт інтересів, - Княжицький 01
Адвокат Януковича Бабіков, призначений у керівництво ДБР, публічно збрехав про свій конфлікт інтересів, - Княжицький 02
Адвокат Януковича Бабіков, призначений у керівництво ДБР, публічно збрехав про свій конфлікт інтересів, - Княжицький 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175557
 
   
 Топ коментарі
 
Реванш рыговского кодла. Спасибо, тебе, владимир зеленских и 73 % Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2822
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Не может адвокат одновременно выступать и на стороне обвиняемого и на стороне жертвы.
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Истерика-плохой помошник политическим ханурикам.
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В парламенте Княжицкому доверили пост председателя Комитета по вопросам культуры и духовности - как оказалось, напрасно! И дело тут вовсе не в довольно «мутной» истории с якобы изнасилованной Княжицким камбоджийской девочкой, из-за которой он в марте 2015 года попал на «доску почета» Интерпола. (скелет-инфо)
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Реванш рыговского кодла. Спасибо, тебе, владимир зеленских и 73 % Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2822
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А в чому суть конфлікта інтересів? Шось я не зрозумів.
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Не может адвокат одновременно выступать и на стороне обвиняемого и на стороне жертвы.
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і адвокат, і слідчий, і обвинувачувач. А він - в усіх трьох іпостасях. Адже на суді у овоща звинувачував протестувальників на Майдані...
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думаю новость о смерти "клавишного" побьет все рекорды тут в Цензоре...раздел популярность новости....
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Хватит постить картинки из 2014 г. Гы.
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Єто картинка из одноклассников с рассказом о том как тяжело жить в луГандоне на 2 пенсии, как их оббирают погранцы при возвращении из Украины, что приходится прятать деньги в трусы. )))
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При таких доказах необхідно проводити службове розслідування і після підтвердження звинувачень - відставка.
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це - в нормальній цивілізованій державі. Але - не в Україні з її 73/43%зебілів; в яких, як мінімум, в менталітеті - суцільний совок. Глянь на приклад совка, який ту першим висрався...
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Украина может согласиться на снятие санкций с РФ, Ермак готовит перезагрузку Офиса президента.

Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2935
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Нідерланди відхилили пропозицію Москви щодо переслідування трьох росіян, підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в 2014 році.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.
Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус заявив 12 лютого, що Москва у жовтні 2019 року направила лист, в якому просила Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви.
"Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передача нідерландською владою кримінального провадження щодо трьох російських підозрюваних не є варіантом і не була прийнята до уваги", - йдеться в листі Грапперхауса до парламенту.
Суд над підозрюваними "є важливим кроком у встановленні істини і справедливості для всіх 298 жертв рейсу MH17 і їх родичів", сказав Грапперхаус.
"Уряд повністю впевнений в незалежності і якості нідерландського правосуддя" - наголосив він.
Вважається, що троє російських громадян і четвертий підозрюваний, громадянин України, проживають в Росії.
Нідерланди очолюють міжнародне розслідування за фактом катастрофи 17 липня 2014 року літака MH17, в результаті чого загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Близько двох третин жертв були громадянами Нідерландів.
Міжнародна слідча група в 2016 році оголосила, що ракетний комплекс "Бук", використовуваний в збитті літака, прибув з Росії, а потім в травні 2018 року прийшла до висновку, що 53 зенітна ракетна бригада Росії перевезла "Бук" в 2014 році в Україну і з України.
Росія заперечує свою причетність до катастрофи.
Перше слухання у справі MH17 призначено на 9 березня в будівлі суду суворого режиму недалеко від Амстердамського аеропорту Схіпхол.https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/13/7240335/
Тому санкції все рівно будуть.
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Не обольщайся, это очередная многоходовочка. Нидерланды давно симпатизируют *****, поэтому сенсаций не будет.
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Нідерланди у цій справі все не вирішують. Тому не рекламуй путіна.
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якщо людина вживає слово "*****", то це по-твоєму людина відверто рекламує путіна?
в тебе логіка як у Княжицького
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в єтих аналах можно писать все, что угодно. А вот главная канализация - єто тот кто єто говно транслирует.
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А ты только у одного синего кита *** измерил? А измерь у всех, может найдешь и длинее. Гы.
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Це як? "Крестний ход" чи що??? Що за мракобєсіє у 21 сторіччі?! Мабуть вони молодші за Зе, але це know-how Раші робити молебені і ходи. Мені 57 років і це, дійсно просто жах. Дякую, дуже дякую 95 кварталу за таку генерацію...
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вова зе теж брехав перед виборами.і тепер жоден лох, який повівся на то навіть не згадає, як і сам вова. не збрешеш- не отримаєш посаду
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Непрофессионализм тотальный. Все построено на друзьях, знакомых, знакомых знакомых... Не президент, а дядя Вася
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Гы, это я читал уже в 2014 г.
Ниочем. Эту цитату можно опубликовать в любое время в любой стране. Такой себе штамп из методичек ботоферм.
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Гы. А чо Богдана не вырезал?
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Княжицький зробив депутатське звернення до Зеленського, мотивуючи і аргументуючи його тим, що вся політика Зеленського побудована на брехні
Питання: Княжицький розумово повноцінний?
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скоріше неповноцінний той, хто не здатен зрозуміти, про що конкретно запит...
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ну то коли зрозумієш. тоді і вилазь в ефір
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Цікава ситуація.
"Адвокати Януковича ініціювали кримінальне провадження проти "слідчих Майдану", які відмовилися визнавати Януковича постраждалим. Зараз його розслідує Держбюро, одним з керівників якого є Бабіков, діючий адвокат Януковича, оскільки договір з Яником та ордери на сьогодні є діючими."
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Ото треба було так обіцяти долізти до Європи, щоб прогрузнути в минуле кудись ще до епохи Януковича.
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"Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведена до абсолюта." Источник: https://censor.net.ua/n3175557

Точніше змалювати ситуацію у владі майже неможливо! Нажаль так воно і є
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Зебилов макнули в говно по самую макушку, они даже про порохоботов забыли) За 29 лет, нам в уши и глаза не сцал столько никто, сколько зеленые жабы нам соврали за каких тол года. Глава государства и у него типа связаны руки, да тьфу хахаха! Брехуны, нахрен нужен такой глава, которые дела в порядок привести не может. Или не хочет? Это же нужно так не любить "брата руського" что бы дефакто снова с ним браться.... омерзительно.
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Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
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