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 Політика України, За кордоном
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 Катер "Бердянськ" був атакований вертольотом ВМФ РФ: його снаряд пробив броню рубки, - заступник постпреда України Лоссовський в ОБСЄ

Балістична експертиза показала, що катер "Бердянськ" пробив бронебійний снаряд, випущений із російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу РФ на українські кораблі в листопаді 2018 року.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі було повернуто Росією до України в листопаді минулого року відповідно до обов'язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ"виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії", - заявив він.

Катер Бердянськ був атакований вертольотом ВМФ РФ: його снаряд пробив броню рубки, - заступник постпреда України Лоссовський в ОБСЄ 01

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Представник України наголосив, що ці докази "чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року".

Інші два кораблі, "Яни Капу" та "Нікополь", були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175556
 
 
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Я таки не осень понимаю- каким образом, практически в упор, можно было проделать такую гигантскую дыру в броне, 30-мм снарядом?! Я много видел бронеплит, на полигоне Азовмаша. По ним лупили из чего угодно. Такого разрушения- не было ни разу!
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Бро, ну там же товщина броні, не така, як на «Мараті» де ти проходив практику.

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та не
30 мм так не работает
это пробоина от вихря (80мм)
ибо пятно повреждения и точность наведения - ну ооочень схоже
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а где ты на этом корыте увидел бронеплиту? ))))
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...да... "броня крепка"...А если бы разрывными снарядами расстреляли??
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Броня там исключительно противопульная. Не обеспечивает практически никакой защиты от снарядов даже наименьшего (22мм) калибра. А стреляли большим, чем 22мм.
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странный калибр))))
22 мм - это нихера не мало)))
может 22.???? это примерно 5.6 в мм)))
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тебе уже порвало туз???)))
разрывные))))
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Вроде как с разбегу головой пробил.
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согласен))) повреждения схожы с кацапским оружием - тупая бошка
такой башкой как у тебя
можно и катакомбы рушить))
ты уже навалило на всех ветках?)))
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Не нравится не читай.
Никто тебя тут за яйца держит.
А насчёт пролома- экспертизу надо провести.
Я думаю это пьяный украинский боцман в патриотическом порыве..
Посмотри какой квадрат на фото.
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нехватало еще)))
гастрабайтер будет рассуждать про повреждения на броне?)))
бараны не могут думать - это и к тебе относится
чорт который стыдится своего флага - просто чорт))
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Какой гастарбайтер?
Я такое же быдло как и ты и пишу с Украины. Только через впн.
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быдло - это твои дети и ты)))
впн у него)))
кацап - спрячь роги
давно ты научилось людей определять???
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боженька сберег команду
кацапня работала на поражение
хоть и болванкой выстрелил
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Противопульная броня. От 7,62 защитит, а на снаряды не рассчитана.
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