 Катер "Бердянськ" був атакований вертольотом ВМФ РФ: його снаряд пробив броню рубки, - заступник постпреда України Лоссовський в ОБСЄ

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі було повернуто Росією до України в листопаді минулого року відповідно до обов'язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері "Бердянськ"виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії", - заявив він.
Представник України наголосив, що ці докази "чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року".
Інші два кораблі, "Яни Капу" та "Нікополь", були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.
Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
30 мм так не работает
это пробоина от вихря (80мм)
ибо пятно повреждения и точность наведения - ну ооочень схоже
22 мм - это нихера не мало)))
может 22.???? это примерно 5.6 в мм)))
разрывные))))
такой башкой как у тебя
можно и катакомбы рушить))
ты уже навалило на всех ветках?)))
Никто тебя тут за яйца держит.
А насчёт пролома- экспертизу надо провести.
Я думаю это пьяный украинский боцман в патриотическом порыве..
Посмотри какой квадрат на фото.
гастрабайтер будет рассуждать про повреждения на броне?)))
бараны не могут думать - это и к тебе относится
чорт который стыдится своего флага - просто чорт))
Я такое же быдло как и ты и пишу с Украины. Только через впн.
впн у него)))
кацап - спрячь роги
давно ты научилось людей определять???
кацапня работала на поражение
хоть и болванкой выстрелил