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Все про:архітектура (40) Київська область (1115)

 Головному архітектору Києво-Святошинського району повідомили про підозру, - прокуратура

Прокуратура повідомила про підозру завідувачу сектору містобудування та архітектури - головному архітектору Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області в складанні та видачі завідомо неправдивого офіційного документа (ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області в четвер, встановлено, що чиновник "склав і дав завдання про внесення змін до "Детального плану території житлового масиву в с. Петрівське (нині - с.Святопетровское), в який вніс завідомо неправдиві відомості".

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Києво-Святошинська місцева прокуратура. Досудове розслідування триває.

У разі доведення провини чиновника йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк на такий самий термін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ оголосило підозру ексголовному архітектору Києва і гендиректору компанії-забудовника. Підозрюють у завданні 9,3 млн грн збитків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175552
 
 
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мелочь, мелочь клюнула. Крупняк не идет.
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Цікаво, чи побачу колись заголовок: "Главному прокурору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении"?..
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У киево-святошинского района был архитектор?????
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я тоже был в ах...е зачем району архитектор? Теперь понял - бабки собирать наверх)
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он просто не умеет на рояле .... ну вы поняли
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