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 Суспільство, Технології
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Все про:Міністерство культури (181) музика (225) діджиталізація (53) Міністерство культури, молоді та спорту (33) Ірина Подоляк (5)

 Мінкультури планує оцифрувати українську музичну спадщину, - заступниця міністра Подоляк

Зараз нотні фонди в бібліотеках переважно в паперовому вигляді, а деякі і в рукописному, і існують в одному або двох примірниках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді і спорту, про це заявила заступниця міністра Ірина Подоляк.

"Нині в Україні відсутній ресурс, на якому була б закумульована і доступна для широкого кола зацікавлених музика українських композиторів ХХ століття, чи твори наших сучасників. Ми хочемо створити таку платформу, щоб зробити це все доступним для диригентів, музикантів, науковців, щоб твори українських композиторів виконувалися на сценах України і світу, використовувалися під час навчання дітей у мистецьких школах, чи у вищій школі", - зазначила заступниця міністра Ірина Подоляк.

За словами Подоляк, зараз нотні фонди в бібліотеках зберігаються переважно в паперовому вигляді, а деякі і в рукописному, та існують в одному або двох примірниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо всіма способами захистити український книжковий ринок від російських видавництв, - заступниця міністра Подоляк

"Вони недоступні тим, кому потрібні. Папір зношується, і ми можемо втратити цю спадщину назавжди, а люди мають вправляти, знати і слухати ці твори", - додала вона.

Вирішенням проблеми може стати переведення паперових видань у цифровий формат - шляхом як сканування, так і комп’ютерного набору партитур і партій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175549
 
 
 Топ коментарі
 
Все таки рояль - це ударний інструмент.
Минкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие, - замминистра Подоляк - Цензор.НЕТ 6292
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Як оцифрують, одне "Сім сорок" залишиться.
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Якось чув бувальщину, двох грузинів, що за союза купили десь кардіограф. І їздили по гірським селам за 25-ть рублів робили кардіограми гірським жителям, однак ні один з них лікарем не був, як і серед горців то толку з тієї кардіограми був нуль.
Так і з цим оцифруванням, схоже Дупілет на складі старий сканер знайшов, ну і вирішив підзаробити.
Мінкультури планує оцифрувати українську музичну спадщину, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 3863
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Все таки рояль - це ударний інструмент.
Минкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие, - замминистра Подоляк - Цензор.НЕТ 6292
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Да, шутка про перевод книг в библиотеке Вернадского в цифровой вид оказалась не такой уж и шуткой...(
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Працювати не будуть. Будуть усе оцифровувати.
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це теж наше, залишаться - валенки та козачок. ))
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Якось чув бувальщину, двох грузинів, що за союза купили десь кардіограф. І їздили по гірським селам за 25-ть рублів робили кардіограми гірським жителям, однак ні один з них лікарем не був, як і серед горців то толку з тієї кардіограми був нуль.
Так і з цим оцифруванням, схоже Дупілет на складі старий сканер знайшов, ну і вирішив підзаробити.

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Галицайские народные песни по всем оставшимся каналам надо запустить.
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Весь кацапський етнос передертий з цих пісень. Мінкультури планує оцифрувати українську музичну спадщину, - заступниця міністра Подоляк - Цензор.НЕТ 4345
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У вас нічого свого нема, навіть мова у вас - "допустимая вариация болгарского языка". Русской кухні взагалі не існує, хоча брешу - є два блюда - щі і парєнная рєпа. Орки - одним словом.
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Эту методичку я тоже читал.
Новенького нема?
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Был у нас керовник. Человек может и не плохой но как спец - мудак. Так вот он любил организовывать движуху что бы обозначить свою значимость и нужность. Когда он уходил в отпуск все вздыхали с облегчением. Так вот в начальниках 90% таких.

Вы спросите где он делся - пошел на повышение.
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и под это благое дело бюджет размером с бюджет Лондона запросить...
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