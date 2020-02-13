 Мінкультури планує оцифрувати українську музичну спадщину, - заступниця міністра Подоляк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді і спорту, про це заявила заступниця міністра Ірина Подоляк.

"Нині в Україні відсутній ресурс, на якому була б закумульована і доступна для широкого кола зацікавлених музика українських композиторів ХХ століття, чи твори наших сучасників. Ми хочемо створити таку платформу, щоб зробити це все доступним для диригентів, музикантів, науковців, щоб твори українських композиторів виконувалися на сценах України і світу, використовувалися під час навчання дітей у мистецьких школах, чи у вищій школі", - зазначила заступниця міністра Ірина Подоляк.

За словами Подоляк, зараз нотні фонди в бібліотеках зберігаються переважно в паперовому вигляді, а деякі і в рукописному, та існують в одному або двох примірниках.

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"Вони недоступні тим, кому потрібні. Папір зношується, і ми можемо втратити цю спадщину назавжди, а люди мають вправляти, знати і слухати ці твори", - додала вона.

Вирішенням проблеми може стати переведення паперових видань у цифровий формат - шляхом як сканування, так і комп’ютерного набору партитур і партій.