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 МЗС підтвердило загибель семи українців у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом

Серед восьми загиблих у дорожньо-транспортній пригоді в Псковській області РФ семеро - громадяни України, особу одного загиблого встановлюють.

Про це "Укрінформу" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, внаслідок аварії загинуло 8 осіб: водій та 7 пасажирів мікроавтобуса. Серед загиблих 7 – громадян України, особу одного загиблого встановлюють. Тіла загиблих доставлено до моргу місцевого медичного закладу", - зазначив він.

Погорельцев додав, що громадянина України, який дістав травми середнього ступеня тяжкості, госпіталізовано до місцевої лікарні. На місці аварії проводяться оперативно-слідчі дії та рятувальні роботи.

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Директор департаменту також поінформував, що консульська група прибула на місце надзвичайної події для з’ясування обставин ДТП, надання допомоги особі, яка перебуває в лікарні, а також врегулювання питань щодо репатріації тіл загиблих громадян України.

"Генеральне консульство вживає заходів щодо встановлення місця проживання загиблих в Україні та інформування рідних", - повідомив Погорельцев.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175546
 
   
 Топ коментарі
 
нехрен по паРашам шастать.
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Українці! Не їдьте до Мородору, якщо ви, звичайно, українці!
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українці під псковом не їздять.....то малороси.
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Зараз можна в Європу і Канаду поїхати. Причому і зарплата, і умови роботи ну точно не гірші ніж в снігерії.
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эээ... А куда кроме Польши можно поехать, на легальную работу?
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Германию, Нидерланды, Данию, Швецию, Канаду, США.. я могу долго продолжать
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та ты шо? И как пересичному украинцу попасть например в Германию?
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пэрэсичному - никак. Время, когда туда брали каждого ********, уже прошло. Пэрэсичных пусть под Псковом фуры давят.
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Українці! Не їдьте до Мородору, якщо ви, звичайно, українці!
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нефиг по тундрам шастать, а то как в Китае - "помогите мы без фруктов сидим"
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українці під псковом не їздять.....то малороси.
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Да,может оказаться как и под Воронежем 5 дней тому. "Украинцы",которым сам пасечник соболезнования выразил семьям....с паспортами лугандонии.
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они поехали туда с псковскими десантниками встретится ...
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Конечно что то не украинцы они в Мордоре не будут,поэтому МИД все правильно сказал
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Та писець...поіхали хлопці деньгу заробляти до Козлостану..
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Скоріш за все у Естонію через Кацапію хотіли доїхати.
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Как по мне, так лучше через Беларусь и Литву. Я так ездил, правда давно, в начале 90-х.
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Куда ехали? В Питер, наверное. Где там ещё заработать, кроме Мацквы и Питера?! Однако, не свезло.
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Прежде чем говорить украинцы, вы сначала ихние документы посмотрите. Я уверен что у них росийские паспорта или справки *днр*
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Чого ти так вирішив, з Закарпаття багато робить у расеє
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На Дороге в РФ столкнулись украинский автобус и беларуская фура.Символично.
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Я понимаю что они тоже люди но мне их почему-то не жалко.Если бы не в кацапии тогда я бы посочуствовал.
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Выше есть версия, что они направлялись в Эстонию. Версия имеет право на жизнь. Тогда как? Стало жальче? Они ведь маршрут, если шо- не выбирают, это делает перевозчик.
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В Эстонию через Псков? )
"- Куда ты завёл нас, Сусанин-герой!
- Идите вы н...й! Я сам здесь впервой!" (С) ))
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Люди, предположительно, из Закарпатья, они ездят на заработки десятки лет, кто где привык зарабатывать, туда и едут, а обсудить, не мешки ворочать...
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Люди не ездят к врагу, убивающему твой народ!
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а не проще поехать в Европу на заработки, а не пилять хер знает куда? Ах, да, там же, в Европе языки знать нужно МЗС підтвердило загибель семи українців у ДТП з мікроавтобусом і фурою під Псковом - Цензор.НЕТ 6721
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Видишь ли, если ты много лет ездишь в одно и то же место, где тебя знают, не кидают, заработок и условия устраивают, то зачем срываться и ехать в Польшу, где все начинать сначала? По заработку ничего не выиграешь, оплата в Польше не выше чем в Раше.
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Ты написал, что они из Закарпатья. Поехав в Пильшу, они на выходные могли бы домой ездить, каждую неделю. Но там же языки нужно знать, как я выше уже написал
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та да...закарпатье дальше всех от европы,тяжело добираться
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Номер микроавтобуса насколько смог выяснить в интернете закарпатский. Может ошибаюсь.


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Умные едут в Европу , дураки в Россию !
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