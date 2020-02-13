 Союзники по НАТО пообіцяли, що продовжать надавати практичну та політичну підтримку Україні, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер у Брюсселі на пресконференції в рамках дводенного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи зустріч союзників з українським міністром у рамках сніданку.

За його словами, учасники зустрічі обговорили ситуацію в і навколо України.

"Всі союзники зустрілися з ним (Загороднюком. - Ред). Вони висловили сильну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони також пообіцяли і чітко заявили, що будуть продовжувати надавати практичну та політичну підтримку", - заявив генсек НАТО.

Він нагадав, що минулої осені Північно-Атлантична Рада і він особисто відвідали Україну.

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"Важливо продовжувати підтримувати Україну. Також дуже важливо, щоб Україна продовжувала реформи. Ми віддаємо належне Україні за вже досягнутий прогрес, ми також хвалимо президента Зеленського за ініціативи та поновлення зусиль, спрямованих на пошуки мирного вирішення конфлікту в Україні", - підкреслив Столтенберг.

Генсек також констатував, що союзники вітають зустріч в Нормандські форматі, що відбулася в грудні минулого року, і обмін ув'язненими.

"Ми сильно підтримуємо зусилля, спрямовані на пошук мирного вирішення. У Європі, не далеко від НАТО, йде війна", - додав він.