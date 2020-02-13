 Союзники по НАТО пообіцяли, що продовжать надавати практичну та політичну підтримку Україні, - Столтенберг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в четвер у Брюсселі на пресконференції в рамках дводенного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи зустріч союзників з українським міністром у рамках сніданку.
За його словами, учасники зустрічі обговорили ситуацію в і навколо України.
"Всі союзники зустрілися з ним (Загороднюком. - Ред). Вони висловили сильну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. Вони також пообіцяли і чітко заявили, що будуть продовжувати надавати практичну та політичну підтримку", - заявив генсек НАТО.
Він нагадав, що минулої осені Північно-Атлантична Рада і він особисто відвідали Україну.
"Важливо продовжувати підтримувати Україну. Також дуже важливо, щоб Україна продовжувала реформи. Ми віддаємо належне Україні за вже досягнутий прогрес, ми також хвалимо президента Зеленського за ініціативи та поновлення зусиль, спрямованих на пошуки мирного вирішення конфлікту в Україні", - підкреслив Столтенберг.
Генсек також констатував, що союзники вітають зустріч в Нормандські форматі, що відбулася в грудні минулого року, і обмін ув'язненими.
"Ми сильно підтримуємо зусилля, спрямовані на пошук мирного вирішення. У Європі, не далеко від НАТО, йде війна", - додав він.
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Тобто про агресію росії мови нема.
ТУРЧИНОВ , 8 февраля. В ПОРТЛАНДЕ, США.
Mой вопрос: "Обращался ли он к Обаме за помощью в марте 2014 года, и что он ответил?" Я об этом думала с 2014 г.
Полный ТРАНСКРИПТ ответа Турчинова. Когда Турчинов отвечал, было видно, что он волновался.
"Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю.
Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди.
I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди.
І він прислав мені віце-президента Байдена і гос. секретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті.
І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку.
Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавеліни, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км"
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію"
А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас?
Kоли я об"явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував:
"Навіщо ви провокуєте Росію?
-Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
-Не провокуйте Росію"
Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога.
Але її треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати. І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде"
Дальність 5-7км.