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Все про:ДТП (2767) Миколаївська область (455) прокуратура (2066) суд (5910)

 Суд відправив під домашній арешт підозрюваного в ДТП на Миколаївщині, у якій загинули двоє керівників поліції

У Миколаївській області суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному в скоєнні ДТП, в якій загинули двоє керівників підрозділів поліції регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру.

Аварія сталася 8 жовтня 2019 року поблизу села Шевченкове Вітовського району. Житель Київської області, керуючи Lexus, порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota Camry.

"Унаслідок автоаварії водій та пасажир автомобіля Toyota Camry - заступник начальника ГУ Нацполіції в Миколаївській області та в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції в Миколаївській області, загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох людей. Триває досудове розслідування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175541
 
 
 Топ коментарі
 
в свете ограбления слепых полициянтами-это не преступник, это робингуд!!!!
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угу и шо не мент, то руководитель.
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В каких-то штатах США побег считается признанием вины и не надо больше никаких доказательств...
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сколько ментяр развелось,кирпичу упасть негде.
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в свете ограбления слепых полициянтами-это не преступник, это робингуд!!!!
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Ночной домашний арест? Наверное, шипка уважаемый человек...)
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Цікаво, хто цей месник - вбивця, що за таку фігню його додому спати відправили , а не в камеру. Може ще йому грамоту дадуть потім. З часом.
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Вот получит он в местном суде звание "Меценат года", и за грамотой дело не станет...)
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