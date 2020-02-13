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Все про:Крим (8756) освіта (678) Херсон (299) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (37) Коляда Оксана (36)

 Центр дистанційної освіти для дітей з окупованого Криму відкриють у Херсоні, - Коляда

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила, що вже є домовленість про відкриття центру з керівництвом Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У нас уже є домовленість, що ми в Херсоні відкриваємо центр дистанційної освіти для дітей з тимчасово окупованих територій Криму і Севастополя. Він перебуватиме на базі одного з ліцеїв. Я вчора доповідала щодо цього президенту", - розповіла Коляда.

За її словами, основне завдання – відпрацювати цей пілотний проєкт успішно для того, щоб масштабувати всій Україні такі центри дистанційної освіти.

"Тим більше, що там є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, жити в гуртожитку і складати певні іспити або навчатися", – додала Коляда.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175537
 
 
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Василий РЫБНИКОВ
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Навряд чи вийде нормальне дистанційне навчання, якщо нема нормальної комунікації з окупованим Кримом.
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А ВОДУ ДАТЬ БЕДНЫМ ДЕТКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ В КРЫМ ? А ПЕНСИИ ВЫПЛАЧИВАТЬ ИХ БАБУШКАМ ?
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откроют/ к обещающим наконец то присоединился Коляда.
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Оппа мордатая, с красивым двойным подбородком, подельница-министерша в деле разворовывания бюджетных средств в особо крупных размерах анонсировала новый способ разворовывания денег налогоплательщиков. Очередные прожекты с нулевым результатом на миллионы гривен. Бывший начальник мадам гордился бы своим пресс-аташе. Центр дистанційної освіти для дітей з окупованого Криму відкриють у Херсоні, - Коляда - Цензор.НЕТ 2283

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