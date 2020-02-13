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Все про:Нацполіція (8982) прокуратура (2066) поранення (1631) Харків (1645)

 Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура

Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

13 лютого 2020 року вночі екіпажу патрульних поліцейських від громадян надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester.

Працівники патрульної поліції відреагували на відповідну інформацію та знайшли зазначених громадян і автомобіль. Але водій автомобіля Subaru Forester почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитися, розпочалося переслідування.

Під час переслідування екіпажем патрульних (у складі командира роти та двох інспекторів патрульної поліції) на службовому автомобілі Skoda Rapid автомобіля Subaru Forester службовий автомобіль патрульної поліції застряг у полі поблизу с. Хролі Харківського району.

З метою зупинки транспортного засобу ст. лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події.

Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ї лікарні м. Харкова пасажира, який дістав два вогнепальні поранення. Наразі він перебуває в лікарні в тяжкому стані.

Працівника патрульної поліції затримали. Проводяться першочергові слідчі дії. Слідством встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про повідомленні затриманому патрульному про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175533
 
 
 Топ коментарі
 
Бля, полицейский прав, а вот водителя надо судить ,что создал такую ситуацию по которой пострадал пассажир. Не полиция создала опасную ситуацию ,а водитель! Вы будите судить человека который подложил бомбу, но сам на кнопку не нажимал,а нажал другой человек или отпустите его гулять дальше!
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Нам до американской полиции ещё далеко и порядка во всем не видать будет.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
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А ты сам сходи в тир, попробуй.
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Всякое бывает, но этих патрульных в тир хоть раз водили? Как можно перепутать колесо с пассажиром?
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С 25 метров 28 из 30 выбиваю , а с пяти закатаю прямо в лоб.
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правильно, надо было сразу - на поражение. Чтобы никаких раненых.
А если без шуток, то нужно ввести закон как в США - в случае, если оказывается сопротивление патрульным, и они вынуждены открывать огонь - виновником ранения или смерти является тот кто за рулем.
Надо было выполнять требование полицейских.
Точка.
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Круто, правда они сопротивления не оказывали...
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Не остановка транспортного средства "на законні вимоги працівника поліції"???
При этом он был в форме и на патрульном (разрисованом) автомобиле?????
Тогда давайте сразу решим- а на... нам та полиция?)))
Будем решать свои проблемы в рамках дикого запада (старых времен). У кого кулак больше или ствол более крупного калибра- тот и прав((((
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Так оно и есть, просто наши плокулолы и ментовские начальники "трактуют" этот Закон по-своему(((
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Да вроде просто алкаши, п'яниці нам не друзі, але й не вороги...
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1х1 м за минуту)))) Пробкой из шампанского попадаю в глаз с 25 см, а с 2х бутылок в оба глаза.
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Дядька, у меня гладкоствольного 2 сейфа, включая раритеты, и сейф нарезного. На охоте уже давно не стреляю, лет 10, беру на всякий случай, наслаждаюсь работай собак. Из коротких стреляю на стрельбище стоя на ушах. Смени обстановку, добавь движение, темное время суток, температуру, а потом двушке в магазине расскажешь, как ты 30 из 30 в первом упражнении делаешь.
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Красава))
А теперь попробуй сделать то-же с едущей машины по подвижному объекту...
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Та не, то попа от дивана слишком далеко будет Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4893
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З машини, яка рухається по цілі, яка теж рухається та з ПМа або Форта спробуйте. Будете здивовані!
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***, полицейский прав, а вот водителя надо судить ,что создал такую ситуацию по которой пострадал пассажир. Не полиция создала опасную ситуацию ,а водитель! Вы будите судить человека который подложил бомбу, но сам на кнопку не нажимал,а нажал другой человек или отпустите его гулять дальше!
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в Америке если ты пошёл на дело с подельником а его застрелили то тебя будут судить ещё и за умышленное убийство подельника
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ти чоловіче бреши, бреши, а не **********. І те, що ти під проксі тут дрочиш тебе не робить ближчим до великого яблука.
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А виявиться, що водій їхав, а тут в автомобіль влітає куля, одна, друга, пасажир падає і кричить від болі, а ще й хтось позаду женеться.то що повинен робити водій ? Срочно доправити потерпілого в лікарню, що він і зробив. Те що вони випивку випивали, зверніть увагу, цьому підтвердження немає, скоріше всього або якісь громадяни пошуткували, або робоча версія щоб зменьшити негативні наслідки. В слідуючий раз якась блукаюча куля прилетить комусь з твоїх родичів, будеш мати подарунок та згадувати як язиком молов, карма , вона така. Твялов тобі привіт передає
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следующий раз такие орлы пьяные на Subaru прилетят в твоих родственников будешь вспоминать как про карму языком телепал
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Не приведи господи Вам такое пережить....
А по клаве стучать...............
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мусора за грати. А захисникам мусорів треба бітою зуби лікувати, щоб не тиснули.
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если всех ментов посадить - кто меня будет от таких мудаков как ты охранять?
ты что ли? щас прямо, разбежались охранятели куевы.
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а ты просто живи порядочно и тогда тебе не понадобится мусорская охрана.
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Полицейские нарушившие закон должны быть наказаны сроками в несколько раз больше чем обычные граждане
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Ты суть вопроса хоть поняла, прежде чем писать херню. Завтра отпедафилят втоего ребенка или тебя, и будут сваливать на автомобиле, посмотрим как ты будешь визжать, что бы догнали, стреляли, и убивали прямо на месте.
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Для меня все менты преступники,так что если и обращаться за помощью,то уж точно не к собакам.
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т.е. тебе выставили хату, хлопнули на парковке -увели сумку с бабками, угнали матреху за 30$, или 2 эпизода выше, и ты будешь куда то обращаться. интересно куда? )))) в ООН ?
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я буду подозревать,что всё это сделали мусора.Ты вон почитай Цензор,через статью то мусора слепых ограбили,то они наркоту толкают,то они взятки требуют, то пьяные людей сбивают,так что я уверена,что преступность это дело рук мусорни.
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Ты не ответила на вопрос, который сама поставила! Еще раз-что ты будешь делать, и куда жаловаться, соседу, что бы он отомстил за тебя красивую? )))) Потом он присядет на 10, а ты через год забудешь, и даже дачку на 23 февраля не понесешь! Это фуфло про "мусоров" гуляет десятилетия, а чуть что, бежите ноги целуете, помогите, любые бабки, спасите, карЯуль! Утром найдешь в двери записку-"ты должна $1000 или завалим", через 20 минут в дежурной части будешь Заяву катать.
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Покажи где я поставила вопрос кроме этого? Ты сочиняешь на ходу.
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Для меня все менты преступники,так что если и обращаться за помощью,то уж точно не к собакам. Ты имей ввиду, дорогуша, после установки этой игрушки-техпаспорт и права в смартфоне, прошла операция по идентификации. Теперь по твоему ip и смартфону, все твои высеры, и про мусоров в том числе, они будут читать всегда, когда захотят, и когда ты обратишься 100%. Теперь кроме стоять на коленях и просить защиты, уже ОНИ попросят еще кое что.... Догадайся сама что именно.
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Ну вот ты сам подтверждаешь,сто мусора будут незаконно требовать неправомерную выгоду,то есть они преступники. И с какого уя гражданин должен стоять перед мусорами на коленях,ты часом не из росиянской *********,это там так принято.
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надо ввести закон как в США - в случае, если оказывается сопротивление патрульным, и они вынуждены открывать огонь - виновником ранения или смерти является тот кто за рулем.
Надо было выполнять требование полицейских.
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А давайте вообще у ментов валыны заберём! Чтоб чего не вышло!
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тогда они с ножами будут на людей кидаться Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7675
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Нам до американской полиции ещё далеко и порядка во всем не видать будет.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
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По закону это злісна непокора.
А по реалиям - у нас общество будет на стороне подстреленного штриха, потому шо мусора в большинстве своём на данный момент не люди.
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Полицейские и так уже боятся применять оружие, поэтому его можно было-бы им и не давать, чтоб не стреляли. Реформа полиции не состоялась потому, что они посмели поднять руку на "святое" - жирных котов (прокурорских, депутатов, судей и даже собственное начальство), до этого беспрепятственно в невменяемом состоянии по встречке и считающее себя директором Бога. Кому же такое понравится?
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Реформа не состоялась из-за набора в полицию случайных людей, отсутствие подготовки и контроля. А оружие и раньше применялось не часто. Неприменение оружия на поражение за весь период службы даже в уголовном розыске было нормой. И кто тут руку поднял на святое? Бред.
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А каких "неслучайных" людей надо брать в полицию? Из специнтернатов?
А оружие не применялось потому что боялись, что затягают в прокуратуру.
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Редакция, судя по стилистике, Субару застрял? Или скрылся?
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полицейские, стрелять всегда по преступнику нужно на поражение ибо раненые это сплошные проблемы. помните оружием не пугают его применяют. тогда все остальные будут знать что их ожидает смерть. особенно мажоры.
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надо ввести закон как в США - в случае, если оказывается сопротивление патрульным, и они вынуждены открывать огонь - виновником ранения или смерти является тот кто за рулем.
Надо было выполнять требование полицейских.
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потом возмущаются ,что полиция бездействует.
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Патрульна поліція це є ОЗУ, садистів,, вбивць, подонків.
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Только государство имеет право на применение силы, а полицейские на службе у государства, т.е получается государство требует от полицейских быть на страже закона без применения силы?
Нонсенс. Поэтому гражданам надо быть готовыми к разгулу преступности.
Сейчас этого посадят, а остальные полицейские 100 раз подумают о том стоит ли вообще стараться быть на страже законов государства.
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Мажоры решили выловить острых ощущений, надеясь что в случае чего откупятся или папашка отмажет. Но что-то явно пошло не так.
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Бедные мусора - то убьют не того, то бедолаги беркута вывихи получают от того что дубинкой сильно бьют. Может им премию выписать?
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