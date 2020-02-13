 Патрульного, який під час переслідування поранив чоловіка, затримали в Харкові, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
13 лютого 2020 року вночі екіпажу патрульних поліцейських від громадян надійшла інформація про те, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої та мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester.
Працівники патрульної поліції відреагували на відповідну інформацію та знайшли зазначених громадян і автомобіль. Але водій автомобіля Subaru Forester почав тікати від патрульних і не реагував на вимоги зупинитися, розпочалося переслідування.
Під час переслідування екіпажем патрульних (у складі командира роти та двох інспекторів патрульної поліції) на службовому автомобілі Skoda Rapid автомобіля Subaru Forester службовий автомобіль патрульної поліції застряг у полі поблизу с. Хролі Харківського району.
З метою зупинки транспортного засобу ст. лейтенант поліції здійснив 3 постріли в автомобіль Subaru Forester, але автівка зникла з місця події.
Пізніше з’ясувалося, що водій переслідуваного автомобіля самостійно доставив до 25-ї лікарні м. Харкова пасажира, який дістав два вогнепальні поранення. Наразі він перебуває в лікарні в тяжкому стані.
Працівника патрульної поліції затримали. Проводяться першочергові слідчі дії. Слідством встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про повідомленні затриманому патрульному про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
А если без шуток, то нужно ввести закон как в США - в случае, если оказывается сопротивление патрульным, и они вынуждены открывать огонь - виновником ранения или смерти является тот кто за рулем.
Надо было выполнять требование полицейских.
Точка.
При этом он был в форме и на патрульном (разрисованом) автомобиле?????
Тогда давайте сразу решим- а на... нам та полиция?)))
Будем решать свои проблемы в рамках дикого запада (старых времен). У кого кулак больше или ствол более крупного калибра- тот и прав((((
А теперь попробуй сделать то-же с едущей машины по подвижному объекту...
А по клаве стучать...............
ты что ли? щас прямо, разбежались охранятели куевы.
Надо было выполнять требование полицейских.
Не остановился, пытался скрыться от полиции-это уже преступление. Или я не прав ?
А по реалиям - у нас общество будет на стороне подстреленного штриха, потому шо мусора в большинстве своём на данный момент не люди.
А оружие не применялось потому что боялись, что затягают в прокуратуру.
Надо было выполнять требование полицейских.
Нонсенс. Поэтому гражданам надо быть готовыми к разгулу преступности.
Сейчас этого посадят, а остальные полицейские 100 раз подумают о том стоит ли вообще стараться быть на страже законов государства.