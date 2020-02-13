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Все про:смерть (3827) Японія (224) COVID-19 (8)

 В Японії зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу Covid-19

Японська влада зафіксувала перший на території країни летальний випадок внаслідок зараження новим коронавірусом Covid-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал Ен-Ейч-Кей.

За даними телеканалу, жертвою захворювання стала жінка старше 80 років, яка померла в префектурі Канагава недалеко від Токіо.

В середині грудня 2019 року в китайському місті Ухань стався спалах пневмонії, збудником якої став раніше невідомий коронавірус 2019 nCoV, який отримав згодом назву Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров'я в кінці січня 2020 року визнала спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Раніше в четвер стало відомо, що загальна кількість померлих внаслідок зараження корона вірусом досягла в КНР 1 тис. 367 осіб. Зараження підтверджено у 59 тис. 804 осіб.

Читайте також: Випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували у 27 країнах, кількість інфікованих перевищила 60 тис. осіб, - CNN

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175531
 
 
 Топ коментарі
 
Лечение одно - реанимайия, аппарат принудительной вентиляции легких, откачка жидкости из легких, библия,молитва и страстное желание заболевшего убить кого-то из МОЗа!
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А я считаю что порохоботам в случае позитивного теста нужно сразу давать бесплатную путёвку в крематорий..... Мне лично 5 лет хватило чтоб оценить ваши заслуги!!!
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Водочкой надо накачиваться до бесчувствия.
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Спиртное - минус иммунитет. Гениальная идея...
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Вакцини немає, лікування немає. Шансів вижити в захворілих практично немає... Ось така муйня, малята...
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Лечение одно - реанимайия, аппарат принудительной вентиляции легких, откачка жидкости из легких, библия,молитва и страстное желание заболевшего убить кого-то из МОЗа!
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Є , але якщо ще немає симптомів , а тест позитивний Дають інфікованим антівірусні препарати що при спід -абідол+ дарунавір , або аналоги , тоді пневмонія не розвивається. Тому в Китаї хворих ділять на дві групи по різним лікарням , в першу групу ті, у яких всі симптоми , і просто інфіковані в другій групі . З першої групи вмирають, а з другої виліковуються.
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Але ,в Україні, при цій владі ,навряд чи будуть давати інфікованим дорогущий дарунавір (((
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А я считаю что порохоботам в случае позитивного теста нужно сразу давать бесплатную путёвку в крематорий..... Мне лично 5 лет хватило чтоб оценить ваши заслуги!!!
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Вопрос, а почему 73% украины должны "мириться" с паразитирующей язвой в виде рыгосои?
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Наразі у нас паразитуюча виразка Зе-риги .
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Не правильно у вас з шансами. Заражених під 60 тис., а померло 1 тис. Отже, по статистиці 3% людей тільки мають летальні випадки. Це мало
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Ахренеть, поскакали новости, как п***а по кочкам.
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Тут бы до 60 лет дожить, без никакого короновируса,бабка 80 лет топтала чернозём.
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Спокуха. Этих новостей будет не менее чем 250,000-500,000 по всему миру в следующие 1.5-2 года. В основном в странах третьего мира. Но это маленький процент в соотношении с 7 миллиардами.

Для начала нужно научиться соблюдать правила гигиены, дезинфекции и проветривания помещений.
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Ну да, Китай, Японія.., що казати тоді за країни, де медицина гірше.
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одни уже на принцесс даймонд напроветривались!)))
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Насмішили. Китай аж ніяк не не країна третього світу. Тим більше Японія і ЄС
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Здається, що цей вірус розроблений на замовлення пенсійного фонду.
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Сколько человек в этот день погибло в авариях в Японии?
Из за чего кипишь громадяне?)))
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В Японии 126 миллионов жителей и столько же авто.за год -2300 смертей от автопригод.В Украине более 3000,а машин меньше.
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))))
100% истенных православных и 73% нашего населения вирус не тронет...
Вирус заражает мозги...а не туловища!
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Между прочим сало сила, спорт могила, а перцовка любую хворь вылечит, наши предки знали в этом толк.
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Не хвилюйтеся. Скалєцкая вчора заявила що в Україні є майже 450 апаратів ШВЛ. Так що на презЕ!дента, його рідню та на Слуг народу вистачить!
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Вы подышите интенсивно и на полную грудь с минуту и почувствуйте результат! Тоже самое искусственная вентиляция лёгких.Верный путь кислородного голодания,как при применении кислородных подушек.
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Этот вирус -разновидность гриппа.На предметах вирус сохраняется до 2х недель.передаётся испарениями мочи ,кала ,воздушно-капельным,контактным путями.Вывод.Озонирование,жёсткий, ультрафиолет,хлорамин,лучок- чесночёк,побольше заниматься сексом.Ультрафиолет человеку -не более минуты в день краткими экспозициями,а остальное нужно регулярно облучать.Воздух становится стерильным,а человек получает стимуляцию и укрепление имунной системы.Меньше шансов заболеть у обладателей умеренного висцерального жира.
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