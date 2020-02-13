 Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Білорусь, як і Швейцарія, не може кудись вийти зі сфери інтересів великих сусідів. На жаль, не можна взяти Білорусь і Швейцарію і перенести в якесь інше, більш комфортне місце", - сказав Макей журналістам у четвер у Мінську за підсумками зустрічі з главою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассисом.
Глава білоруського МЗС констатував, що "ми залишимося там, де є".
у нас тот же ордынец-мокшанин-лаптеного в соседях, та же рожа в дверном проёме...
(ото всё...без крокодилов...но с 380 В... по проводам...колючим)))))
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Макей не Маккейн
«Избранный 30 августа 1939 года на пост командующего швейцарскими вооруженными силами генерал (Oberstdivisionär) А. Гизан немедленно испросил у Федерального совета разрешение на проведение всеобщей мобилизации. Всего было призвано около 430 тыс. солдат и приблизительно 200 тыс. человек вспомогательного персонала.
Когда СССР начал военную агрессию против Финляндии, швейцарское общественное мнение, усматривая здесь недвусмысленные параллели, было целиком и полностью на стороне финнов. Упорное сопротивление небольшой финской армии ставилось прессой в пример швейцарской армии: «Как леса помогают финнам, так горы помогут швейцарцам отразить возможную агрессию».
Скорость событий нарастала. 10 мая 1940 года Гитлер начал наступление на западе Европы, уничтожив нейтралитет Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Швейцарский Федеральный Совет отреагировал объявлением второй очереди всеобщей мобилизации.»
По существующей информации, немцы сосредоточили на границе со Швейцарией до 25 дивизий, среди них - танковые и горно-пехотные. Цель этих соединений, как предполагалось - вторжение в Швейцарию и обход с юга укреплений французской оборонительной линии Мажино.
Слухи о предстоящем вторжении быстро распространились среди населения. Начался отток беженцев из приграничных с Германией областей, в основном в сторону Альп и Западной Швейцарии. 14 мая в 22 часа генеральный штаб швейцарской армии издал директиву о приведении частей и соединений в боевую готовность. »
Бо раб, він тому раб, що згоден бути рабом, аби жити. Рабом.
Слава Україні !
ПТН-ПНХ.