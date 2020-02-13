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Все про:Білорусь (935) Росія (26435) Макей (19)

 Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей

Білорусь не може вийти зі сфери інтересів Росії в силу географічного положення.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Білорусь, як і Швейцарія, не може кудись вийти зі сфери інтересів великих сусідів. На жаль, не можна взяти Білорусь і Швейцарію і перенести в якесь інше, більш комфортне місце", - сказав Макей журналістам у четвер у Мінську за підсумками зустрічі з главою Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассисом.

Глава білоруського МЗС констатував, що "ми залишимося там, де є".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь готова надати майданчик для будь-яких зустрічей з питань Донбасу, - глава МЗС Макей

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175528
 
 
 Топ коментарі
 
яка світла була людина... (Царство Небесне)
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и это вы нам будите рассказывать?
у нас тот же ордынец-мокшанин-лаптеного в соседях, та же рожа в дверном проёме...
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Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей
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Макей не Маккейн Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей - Цензор.НЕТ 6183
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и это вы нам будите рассказывать?
у нас тот же ордынец-мокшанин-лаптеного в соседях, та же рожа в дверном проёме...
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Забор 10м,ров с крокодилами, заминировать всё аккуратненько
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что вы себе позволяете? )))) там же...крокодилы...онижеживые....)))))
(ото всё...без крокодилов...но с 380 В... по проводам...колючим)))))
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І ще отакі важливі елементи через кожні приблизно 300 метрів:

Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 5250
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Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей
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Макей не Маккейн Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей - Цензор.НЕТ 6183
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И не украинский министр иностранных дел, однако говорит что-то знакомое украинцам...
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много веков назад это вовремя поняли: венгры, хорваты, болгары и щеманулись подальше от такого соседства....
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***** не схоче,пес не скочить. Беларусь нельзя перенести в другое место, поэтому влияние "большого соседа" на нас неизбежно, - Макей - Цензор.НЕТ 6301 Вплив може бути тільки на холуїв.
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Как отмечается, митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. На мероприятие в центре Минска пришло около 100 человек. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-minske-lyudi-vyshli-na-protest-protiv-vozmozhnogo-obedineniya-s-rossiey-1422366.html З 9млн поголів"я прийшло 100 патріотів.решта продажні прихвостні *****. Продали свій рід,мову ,віру жалюгідні потвори.
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Лишнехромосомное, ты уже вышел на митинг против депутатов, которые тормозят принятие закона Моники о земле?
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Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 1968 Ти ворог України,продажна тварюка і *********** прихвостень.ПТН-ПНХ і ти слідом за поребрик Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 3607
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Лишнехромосомное, это ты всех, кто против закон о рынке земли, который для Коломойского с Богданом написали 11 адвокатов, выписанных из Израиля, посылаешь?
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Хорошо,что у нас земля принадлежит народу.
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Скільки в тебе землі якщо ти народ і які ти права на неї маєш?
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У нас не принято мериться земельными участками.
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У вас не принято бо тієї землі в тебе ніколи не було нема і не буде.Бо вся земля у вас державна і ніколи тому народу не належала.Тож не розказуй байки комуняка.
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У вас прийнято тільки ***** дупу вилизувать. Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 3712
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Я з ************ продажними тваринами не спілкуюсь принципово бо їх думка мене не цікавить.Для мене такі як ти гірше худоби.Ти просто кусок лайна. Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 220 Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 220 Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 220
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Лишнехромосомное, так ты думаешь, что эти 11 адвокатов, о которых говорили "порохоботы" ещё до 1-го тура выборов президента, писали под Беню законы для принятия их в турборежиме?
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А за Марусю Зверобой,а собакой за квартиру,а за "убийц" Шеремета,а за обмен убийц беркутят,а за Цемаха,а за Оман и встречи с куйлятами,а за воду в крым.........земля может единственное,что выведет.
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Вас посібників окупанта ніхто не питав ,не питає ,і не збирається питати,що нам робить,які закони приймать і кого обирать. Ви для нас пусте місто . Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 3386 Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 3386 Білорусь не можна перенести в інше місце, тому вплив "великого сусіда" на нас неминучий, - Макей - Цензор.НЕТ 3386
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Ти звичайне лайно,як і більшість поголів"я у вашій стайні.
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Лишнехромосомное, как ты прав, ведь я не поверил, что Беня пригласил 11 адвокатов кофеёк попить, а вот зебозрада - поверили, потому, что мочу в глаза от Зелемойского любит больше дерьма про Беню.
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Лишнехромосомное, ты правильно сделал. Жду тебя на форуме под статьёй про Дугарь, там все ждут твоего мудрого слова.
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Не їж стільки лайна бо воно вже ллється з твого смердючого рота і провоняло весь цензор.
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Лишнехромосомное, а у тебя отёков от мочи в глаза не бывает, да так, что ты не смог разглядеть, что Леночка до марта 2019 года давала координаты - куда скидывать информацию по ВСУ?
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Може загальними потугами перенесем цю домовину народів за полярне коло і нехай процвітають вільні республіки на території Тартарії, з якими легко буде налагодити добросусідські відносини.
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Сравнил Беларусь со Швейцарией. Швейцария реально нейтральная страна, которой например было плевать и на Гитлера, и на Черчиля, и вообще на европейские тёрки вокруг них. Как и Швеции кстати... может переименовать Беларусь в Швеларусь?
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Плевать было Гитлеру на то, что Швейцария нейтральная, ему нужна была банковская система...
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Адік трохи не встиг і до фені той реальний статус Швейцарії- План «Танненбаум» (нім. Tannenbaum, укр. Сосна) - план вторгнення німецьких військ у Швейцарію в 1940 році.
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Адік подумав, і засцяв.
«Избранный 30 августа 1939 года на пост командующего швейцарскими вооруженными силами генерал (Oberstdivisionär) А. Гизан немедленно испросил у Федерального совета разрешение на проведение всеобщей мобилизации. Всего было призвано около 430 тыс. солдат и приблизительно 200 тыс. человек вспомогательного персонала.
Когда СССР начал военную агрессию против Финляндии, швейцарское общественное мнение, усматривая здесь недвусмысленные параллели, было целиком и полностью на стороне финнов. Упорное сопротивление небольшой финской армии ставилось прессой в пример швейцарской армии: «Как леса помогают финнам, так горы помогут швейцарцам отразить возможную агрессию».
Скорость событий нарастала. 10 мая 1940 года Гитлер начал наступление на западе Европы, уничтожив нейтралитет Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Швейцарский Федеральный Совет отреагировал объявлением второй очереди всеобщей мобилизации.»
По существующей информации, немцы сосредоточили на границе со Швейцарией до 25 дивизий, среди них - танковые и горно-пехотные. Цель этих соединений, как предполагалось - вторжение в Швейцарию и обход с юга укреплений французской оборонительной линии Мажино.
Слухи о предстоящем вторжении быстро распространились среди населения. Начался отток беженцев из приграничных с Германией областей, в основном в сторону Альп и Западной Швейцарии. 14 мая в 22 часа генеральный штаб швейцарской армии издал директиву о приведении частей и соединений в боевую готовность. »
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«Немецкий истребитель Мессершмитт Bf.110C-1 (W. Nr. 2831) 5-й эскадрильи 1-й эскадры тяжелых истребителй (5.ZG1), сбитый 08.06.1940 г. силами швейцарской ПВО. 08.06.1940 г. немецкая авиация совершила открытый рейд на швейцарскую территорию. Целью налета являлись аэродромы ВВС Швейцарии. Группа бомбардировщиков He.111 под прикрытием 32-х истребителей Bf.110 были перехвачены двенадцатью швейцарскими истребителями Bf.109. В результате воздушного боя были сбиты один швейцарский и три немецких истребителя.»

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«Re: Ух ты!Я и не знал. Про Швейцарию во время 2-й мировой! 18+»
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«Несмотря её малые размеры (площадь Швейцарии примерно равна площади Крыма), вооруженное вторжение в горную страну, испещренную тоннелями, укреплениями и высеченными в скалах огневыми точками, при 100% мобилизации её населения (прекрасно обученной и хорошо оснащенной народной милиции) делало захват Швейцарии крайне длительным и затратным мероприятием. 40-дневное противостояние Люфтваффе и «Швайцер люфтваффе» стоило немцам 11 самолетов. Потери швейцарцев оказались заметно ниже - всего 3 самолета. С середины 1940 года на германско-швейцарской границе восстановилось хрупкое перемирие.».
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«Радянська освіта». Дуже середня. «Гітлєр нє ЗАХОТЄЛ захвативать Швейцарію». А про те, що у 1940 під час розвідки боєм, швейцарські пілоти винищувачі, не вагаючись вступили в бій і збили «Мессершміти» Люфтваффе, молчаніє...
Бо раб, він тому раб, що згоден бути рабом, аби жити. Рабом.
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Вже не "брата" і не старшог, а "большого соседа"
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В 19-м веке один известный мексиканский генерал назвал соседство с США самым страшным проклятием Мексики. Мне кажется для любой страны плохо быть рядом с большой страной.
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Не порівнюй Країну Номер Один з відстійною ягельною тундрою, населеною генетичними потворами.
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Раб ты безпринципный, страна номер один для тебя Украина должна быть, фу бл.. Как ты живёшь такое ничтожество присмыкающееся.
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Кассабе, США дійсно країна Світу, яку до всірачки ненавидять кассаби і інші лузєри типу чучхєйців.
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Ты можешь гавкать что угодно, с тобой и твоим другом все понятно уже дворняжки безприципные. Можешь не отвечать, с животными не общаюсь.
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Нулевка лахтинська Константин Швед, хавало заврий. Сиди у спамі, чмо кацапське.
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Тактика имбицила, если обосрался назови собеседника кацапом, не работает так, дворняжка🤣
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Спам, козлоязичне. І далі буде спам кожного кацапського поста.
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Да спамь сколько хочешь, мозгов от этого у тебя не прибавиться и от рабских оков не спасет🤣
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Нескінченно дивуюся самоопущеності кацапських тролів. Заздалегідь знаєш що я тебе опущу, однак *******, канючиш "ще одну відповідь" щоби отримати свої трольські копійки. Тарганів та бліх я давлю і спускаю в унітаз, що би вони не верещали.
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Прокукурікай те саме німецькою, Швейх. Тебе з твоєю брудною мармизою в Гамерику не пустять. Сиди у спамі, гібриде мокшанця і кози.
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Раб, сиди тихо под столом у хозяина и не гавкай. Тут нормальные люди которые свою родину ставят превыше всего общаются.
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Слабенький тролик, дуже слабенький. Скільки не зафарбовуй свої роги, все одно вони стирчать із монітора. Зарано ти виліз, у кацапів зазвичай стадні танці починаються перед днем пабєдобєсія. Спам, зайвохромосомний "Константин Швед".
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Говорю же тебе не работает так, умные люди прочитаю и поймут кто из нас патриот СВОЕЙ страны, а кто раб ставящий чужую на первое место.
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В 19 ст Мексика була більша за США, так що там поглинання могло піти і в інший бік.
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Если ты сильный ,умный и готов убивать за свою свободу то тебе просто пох кто твои соседи, а если ты сцыкливое ленивое зеленое лайно то сиди и хряпай всем соседям.
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Втiклы и поехали заработать это разные вещи, а почему не в окопе это вопросы к работе военкомата
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Не ну нехило чувак сравнил бульбашню с одной из самых цивилизованных стран мира
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Шо справа Совок, шо слева Совок. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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Да и не надо переносить. Уходить из центра Европы глупо.
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Центрів Європи декілька, на білорасєйському світ клином не зійшовся)
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влияние "большого соседа"... большой сосєд це Україна?
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Ось чого голова МЗС союзної расєйської держави порівнює Швейцарію і білорасєю?) це ж як порівнювати Божий дар і яєчню...
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только не от большого, а от больного соседа ..
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