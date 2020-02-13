 Мінінфраструктури знайшло консенсус з далекобійниками-протестувальниками, - Криклій

Як повідомили в пресслужбі міністерства, відповідна домовленість була досягнута ввечері 12 лютого за результатами зустрічі міністра інфраструктури з представниками страйкового комітету Асоціації міжнародних автоперевізників України, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нині є повне розуміння щодо таких питань: сервіс електронного замовлення (бронювання) дозволів - єдина прийнятна система роботи з ними; скасовується обмеження 1/12 по дефіцитних країнах.

Крім того, було досягнуто домовленості про те, що на дозволи дефіцитних країн обмежується видача - не більше двох дозволів на транспортний засіб протягом місяця (незалежно від виду), при цьому оформлення другого дозволу лише після використання і повернення попереднього. Виняток тільки для дозволів, де для одного перевезення необхідно два дозволи - чотири дозволи.

Також сторони домовилися про те, що необхідно розробити критерії, за якими система електронного бронювання дозволів не давала б змоги бронювати їх тим особами, які фактично не здійснюють перевезення. Зокрема, ці критерії мають підтверджувати, що перевізник легальний, платить податки, здійснює рейси, а не бронює дозволи, щоб їх потім продати.

Міністр закликав перевізників активно брати участь у формуванні цих критеріїв і пообіцяв, що міністерство найближчим часом розмістить на офіційному сайті для публічного обговорення зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів (наказ №757), і після отримання схвалення з боку учасників ринку запустить цей документ на погодження.

Крім того, міністр анонсував, що в найближчому майбутньому відбудеться переведення оформлення всіх дозволів за електронним замовленням і пообіцяв продовжити переговори з іншими країнами щодо збільшення квоти на міжнародні автоперевезення для українських перевізників.

"Ми з командою за останні два місяці провели багато зустрічей з перевізниками, ми чуємо вас та працюємо над покращенням умов для виконання міжнародних автомобільних перевезень. Міністерство інфраструктури продовжить активні перемовини з іншими країнами щодо збільшення річних квот дозволів задля усунення їх дефіциту. Ми за максимальну відкритість", – сказав Криклій.

Зазначається, що електронне бронювання всіх видів дозволів на перевезення вантажів територією іноземних держав було введено з метою подолання корупції під час видачі цих дозволів.

"Ми ввели електронне бронювання дозволів на автоперевезення, щоб подолати корупцію, яка робила життя перевізників нестерпним, а колишніх керівників Укртрансбезпеки – заможними… Весь час на посаді міністра я відкритий для діалогу з усіма без винятку перевізниками. Але ми хочемо чути усіх і створити систему, яка зробить в принципі неможливим продаж дозволів та корупцію. 5-годинні переговори з міжнародними автомобільними перевізниками довели, що ми можемо знаходити консенсус", – підсумував міністр.

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Нагадаємо, вранці 12 лютого в урядовому кварталі Києва далекобійники і водії маршруток влаштували страйк. Крім акції протесту біля будівлі Кабінету Міністрів, далекобійники блокували основні траси, що ведуть до столиці.

У перевізників загалом 16 вимог. Так, вони виступають проти повторного зважування вантажівок на важливих шосе, вимагають звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, нормалізації дозволів на міжнародні перевезення, вирішення проблеми черг на кордоні та низки інших питань.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд не планує відмовлятися від електронної системи видачі дозволів на міжнародні автоперевезення, проти якої зараз мітингують перевізники.

На думку Михайла Шнайдера, протести далекобійників-членів Асоціації міжнародних автомобільних перевізників під Києвом і в центрі столиці організував наближений до АсМАП одіозний ексміністр транспорту України Євген Червоненко, щоб зберегти монополію АсМАП на ринку.

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