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 Політика України
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Все про:перепис населення (56) Дмитро Дубілет (95)

 Електронний перепис населення здійснювали волонтери, - Кабмін

На оцінку чисельності наявного населення України не витрачали ні бюджетні, ні позабюджетні кошти, оскільки всі роботи здійснювалися на волонтерських засадах.

Про це йдеться у відповіді Кабінету Міністрів на запит УП, передає Цензор.НЕТ.

"Оцінка чисельності наявного населення України здійснювалася групою фахівців на волонтерських засадах. З огляду на зазначене, облік робочого часу не здійснювався", - йдеться у відповіді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перепис населення в ОРДЛО та окупованому Криму можуть провести за допомогою супутника, - Дубілет

У Кабміні також наголосили, що "оплата роботи зазначеної групи та фінансування оцінки чисельності наявного населення України з державного бюджету та позабюджетних фондів не здійснювалися".

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису. Міністр Кабінету Міністрів заперечує ці звинувачення і стверджує, що "фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили". Він також назвав перепис 2001 року "великим фейком".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175522
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто, Дубілет, який робив звіт по роботі - вже волонтер? О як закрутили! Хоча, зелохі цю інфу схавають.
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Зебилет тоже волонтер, он говорил, что не получает кабминовскую зарплату Электронную перепись населения проводили волонтеры, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4100
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у нього в прізвищі помилка, в кінці має бути буква "б", а не "м" Електронний перепис населення здійснювали волонтери, - Кабмін - Цензор.НЕТ 1716
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Зебилет тоже волонтер, он говорил, что не получает кабминовскую зарплату Электронную перепись населения проводили волонтеры, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4100
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А чего крымчан не считали?
Непонятно
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Крим це Україна, а крисчанє це просто населення!!! Электронную перепись населения проводили волонтеры, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4353
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А галичане не просто население?
Их то пересчитали.
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А при чому тут галичани, якщо мова йде про крисчан?
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Такие же граждане.
Галичане просто как пример.
Или одесситы например.
Тех хочу считать, а этих нет.
Колхоз путь ильича
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А доступ к реестрам как осуществлялся? Тоже волонтерами? Спутники тоже волонтеры будут строить?
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Скорей всего никто ничего не считал.

Примерно подогнали на глаз
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Этот синдром просто собирательный образ слуг народа.Ни одна партия еще так никогда не соответствовала этому симптому.Что ни член слуги народу,то даун.А если не даун,то нелох.
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Так волонтерам також гроші платять. Оно, Найем 600 тисяч отримав.
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у нього в прізвищі помилка, в кінці має бути буква "б", а не "м"
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Тобто, Дубілет, який робив звіт по роботі - вже волонтер? О як закрутили! Хоча, зелохі цю інфу схавають.
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перепись населения проводили волонтеры/ А проведёт перепись Дубилет и потрясённый мир узнает что украинцы при пианисте заблагоденствовали и начали с небывалой скоростью плодиться и размножаться, а миллионы мигрантов вернулись в Украину.
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То волонтьори, то супутники ... Чудні діла Твої, Господи
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Карочє, Дуплєта "відмазують", попався ******, як лох.
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ЗЕЛЁНЫЕ АБИЗЯНЫ РАЗБУШЕВАЛИСЬ !!!!!!!!!!!!
В правительстве обсуждают возможность проведения переписи населения на оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма с помощью спутника тепловизора.
Об это в эфире "Украинского Радио" сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Он подтвердил, что перепись населения на временно оккупированных территориях можно провести с помощью спутниковой тепловизорной съемки.
"Да, это правда. Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать возможно с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью. ... они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения", - расказал Дубилет.
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Опять у троллей кремлёвских и их украинских посипак не срослось и так далее тоже будет, команда ЗЕ набирается политического опыта и становится злей к врагам Украины.
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Та в нас і в уряді самі волонтери. Тільки "прохвесійні", бо ж не тільки заради "удовольствія" тримаються, а й "на довольствіі".
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та мы знаем. причём один. на калькуляторе.
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І після цього вони щось белькочуть про точність і правдивість результатів? То най їм на СТО їхні машини бомж Ваня робить на волонтерських засадах! І зуби най лікує не стоматолог, а прибиральниця, тьотя Клава, за позовом душі та від великої доброти
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О, то любий волонтер може займатися збором конфіденційної інформації?
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Волонтери за бутерброд з сиром помножили цифри попереднього перепису на 0,888, а Дебілет загріб собі кошти за цей "перепис". Геніально!
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Два "волонтера" с калькуляторами, шо кому неясно?
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Когда налоговики и охрана труда будут у вас спрашивать официально ли работают наёмные работники - можно говорить: та не ,то все волонтёры???
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На такую перепись, как сделал Дуплет, достаточно одного человека с калькулятором и 10 минут времени.
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подрядил волонтеров создать видимость, а бабки забрал себе...
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Хто дав дозвіл на зняття інформації з електронних носіїв.
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