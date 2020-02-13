 Галузь звірівництва потрібно регулювати, а не закривати, - депутат

Потрібно провести інспекцію всіх звіроферм, котрі ведуть свою діяльність в Україні, після чого можна буде робити висновки щодо прийняття відповідних правових норм.

Таку думку висловили народні депутати України Сергій Литвиненко, Артем Черноморов, Артем Нагаєвський, Маргарита Шол, Олександр Гайду, Іван Чайківский, Степан Чернявский, Олег Тарасов, Уповноважений Президента з питань землі Роман Лещенко під час круглого столу "Вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні".

"На сьогодні у відкритих джерелах поширюється багато інформації, зокрема і суб’єктивної, щодо порушень промислового вирощування хутрових звірів. Але якщо глибше вивчити дане питання, ситуація набирає іншого характеру", - говорить Сергій Литвиненко, який є автором закону про заборону норкових ферм.

Депутат навів приклад норкової ферми "Пелском" (Київська область), де на 46 га землі уже інвестовано $40 млн, та щороку сплачується 9 млн грн податків.

"Конкретно ця норкова ферма функціонує не лише успішно, але і дотримується Директиви ЄС (Регламент Ради ЄС №1099/2009 від 24.09.2009р. – щодо захисту тварин під час забою).".

Також Сергій Литвиненко додав, що норкові ферми уже створили 1500 робочих місць сільській місцевості з середньою заробітною платою 12-16 тис. грн. "Нехай успішна галузь працює, платить великі податки, створює нові робочі місця. При чому – ці робочі місця - у сільській місцевості. Думаю, нікому не треба тут говорити про те, який шалений відтік людей іде з України. Людям сьогодні ніде працювати, особливо у селах. А ми зараз візьмемо і знищимо галузь, котра вже створила 1500 робочих місць? І готова створити ще більше. Думаю, це не розумно і державі не вигідно. Президент закликає створювати робочі місця, повертати наших заробітчан в Україну. А ми хочемо, закривши галузь звірівництва, знищити ті робочі місця, що є і не дати створити нові?

Я ще раз наголошую: треба галузь звірівництва врегулювати, ввести єдині європейські стандарти. І якщо будуть відкриватися в Україні нові ферми з розведення норок, то лише такі високотехнологічні, як ми бачили", - зауважив народний депутат.

На засіданні також виступили автори альтернативного законопроекту щодо вдосконалення правового регулювання виробництва хутра в Україні (№2360-1) народні депутати Валерій Давиденко та Маргарита Шол, які також зауважили, що виробництво хутра створює робочі місця в сільській місцевості і висловились за розвиток галузі шляхом залучення інвестицій.

Учасники "круглого столу" зауважили, що швидко вирішити долю норкових ферм – не вдасться – треба приймати об’єктивне рішення щодо правового регулювання виробництва хутра

Для довідки: світовими лідерами по виробництву хутра та чисельності звіроферм є Данія, Китай, Польща, Фінляндія, США, Росія. На частку Європи припадає понад 50% вирощеного хутра в світі. Частка України складає 1% виробництва хутра у світі.