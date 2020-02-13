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 Політика України
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Все про:Одеса (2354) прокуратура (2066) митниця (667) Курченко (173)

 Трьом експрацівникам Південної митниці і капітану судна повідомили про підозру у "справі Курченка", - прокуратура

Одеські правоохоронці оголосили підозру ще чотирьом фігурантам схеми угод з нафтопродуктами українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці Одещини активізували розслідування незаконної схеми продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена. Зокрема, 12 лютого прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці і капітану судна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посадові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяючи ухиленню підконтрольними бізнесменові підприємствами від сплати податків.

В свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.

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Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоди у маже 600 млн гривень.

У ході розслідування також буде надано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці, додали в прокуратурі.

Також в пресслужбі нагадали, що у грудні 2019 року затримано посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях 8 областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.

Зараз підозрюваний перебуває в Одеському СІЗО, на підставі вилучених документів правоохоронцям вдалося встановити нові факти угод з нафтопродуктами і фігурантів злочинної схеми, ведеться слідство.

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Нагадаємо, Печерський районний суд Києва в березні 2018 року задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування стосовно бізнесмена Курченка, який в 2014 році втік з України. Курченка, зокрема, підозрюють в багатомільйонних заволодіннях газом, розкраданні державного майна, створенні групи фіктивних компаній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175516
 
 
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Трем экс-работникам Южной таможни и капитану судна сообщили о подозрении по "делу Курченко", - прокуратура - Цензор.НЕТ 1575
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Схема Курченко существовала давно и долго, я как морской агент узнал об этом ещё 2008 или 2010 году и не поверил своим ушам. Из года в год оформлять поток нефти без оплаты таможенного сбора и налогов.
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