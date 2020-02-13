 Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що я тут побачив, – це справді скарб, і я вдячний, що зберегли це все – куточок науки для українців. Але мені здається, що тут треба, по-перше, зробити ремонт", – сказав Зеленський на зустрічі з колективом бібліотеки.
Президент також зазначив, що держава повинна створити нормальні умови для роботи вчених.
Зазначається, що в бібліотеці ім.Вернадського Зеленський зустрівся з лауреатами премії Глави держави для молодих вчених 2019 року і ознайомився з їхніми роботами.
Також президент оглянув експозицію Фонду президентів України і вручив лауреатам премії свідоцтва та нагрудні знаки. Лауреатами премії стали 40 наукових робіт у сферах інфраструктури, енергетики, оборони, сільського господарства, медицини, екології, кібербезпеки та інших.
Жилой комплекс "Мнемозина", сова на эмблеме, все дела...))
Так був і більше того що був, я там до екзаменів готувався протягом п'ти років, до речі і квиток членський маю) А ну розкажи яким чином там замовляються книги? чі є там де похарчуватися і на якому поверсі сортир? Тільки швиденько)
Обязательно,а то как-то не по-людски без шаурмы-то.
Однако, какой из корпусов требует ремонта?
В свое время один из зебилов рассказывал мне, как он ненавидит Ющенко, тот отказался реабилитировать его бедного отца, который был завотдела древностей в этой библиотеке.
Изучив суть вопроса, я выяснил, что данный персонаж сплавил в Израиль древние еврейские рукописи, а что бы скрыть хищение, поджог то, что осталось.
Тот персонаж после лагерей жил в золтоноше и умер, когда Дима был совсем маленький.
Но по национальности и склонности этой нации к инцесту, мо и родыч
а рядом болото.Отопление высотки - воздушное, совмещенное с
кондиционированием.Эксплуатация с 1990 года, весь ресурс отопления
высотки давно исчерпан,адо всё менять, а стоит не мало.
Бассейны возле здания -- градирни--- каменный век.
И вода не стоит как при союзе -14 коп.м3.
В академии наук отношение нулевое.
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Особи цієї крові завжди знищували письмові джерела, а замість них підсовували - із тори ю.