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 Політика України, Суспільство
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Все про:біблотека (27) Зеленський (4494) наука (170)

 Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати

Президент Володимир Зеленський відвідав Національну бібліотеку України імені Вернадського і заявив, що її потрібно відремонтувати.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що я тут побачив, – це справді скарб, і я вдячний, що зберегли це все – куточок науки для українців. Але мені здається, що тут треба, по-перше, зробити ремонт", – сказав Зеленський на зустрічі з колективом бібліотеки.

Президент також зазначив, що держава повинна створити нормальні умови для роботи вчених.

Зазначається, що в бібліотеці ім.Вернадського Зеленський зустрівся з лауреатами премії Глави держави для молодих вчених 2019 року і ознайомився з їхніми роботами.

Також читайте: Держава купуватиме друковані книги тільки в ті бібліотеки, які покажуть свою роботу в залученні читачів, - заступниця міністра Подоляк

Також президент оглянув експозицію Фонду президентів України і вручив лауреатам премії свідоцтва та нагрудні знаки. Лауреатами премії стали 40 наукових робіт у сферах інфраструктури, енергетики, оборони, сільського господарства, медицини, екології, кібербезпеки та інших.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175513
 
 
 Топ коментарі
 
Пысы.
В свое время один из зебилов рассказывал мне, как он ненавидит Ющенко, тот отказался реабилитировать его бедного отца, который был завотдела древностей в этой библиотеке.
Изучив суть вопроса, я выяснил, что данный персонаж сплавил в Израиль древние еврейские рукописи, а что бы скрыть хищение, поджог то, что осталось.
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Картины хорошие, но рамки можно было бы и побагаче.
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Только не такими средствами, как потратили на шулявский мост
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Та это просто мрак - тупо Смету в 2 раза увеличили после Тендера - в место нормальной развязки сделали все по старому потому что какой то Поц из ВР - Большевик намутил когда то и теперь продовать незахотел потому что у него там комплекс ...
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Картины хорошие, но рамки можно было бы и побагаче.
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А сверху можно жилую надстройку сделать, небольшую такую, этажей на 8...
Жилой комплекс "Мнемозина", сова на эмблеме, все дела...))
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Мені цікаво, ти там хоть один раз в житті було? Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 858
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А ти і підлога один в дві харі топиш? Добре! Буду знати!) Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 5620
Так був і більше того що був, я там до екзаменів готувався протягом п'ти років, до речі і квиток членський маю) А ну розкажи яким чином там замовляються книги? чі є там де похарчуватися і на якому поверсі сортир? Тільки швиденько)
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Все пропав..... Мабуть квиток до Києва купив в бібліотеку сходить тепер схоче! Ну з'ясувати де сортир)) Що гівна повний рот набрать для подальшої "роботи" на цензорі) Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 16
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Судячи зі стилю спілкування у бібліотеці ти з книжок крутив самокрутки і курив їх в сортирі. Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 8158
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Хай тебе то не бентежить. Бо з вашої шобли жодна ботяра там не була і не має навіть уявлення як працює цей шикарний заклад) А серти ротом, це те єдине на що ви здатні) Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 6870
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Я й кажу, що книги тобі не допомогли - бикуєш як гопнік.
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....И шаурмычную поставить в фойе

Обязательно,а то как-то не по-людски без шаурмы-то.
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самое главное удобно: пришел в библиотеку, покушал шаурмы и об книги руки вытер Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 5643
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Я рад, что гидрант наконец увидел что такое книга.
Однако, какой из корпусов требует ремонта?
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Пысы.
В свое время один из зебилов рассказывал мне, как он ненавидит Ющенко, тот отказался реабилитировать его бедного отца, который был завотдела древностей в этой библиотеке.
Изучив суть вопроса, я выяснил, что данный персонаж сплавил в Израиль древние еврейские рукописи, а что бы скрыть хищение, поджог то, что осталось.
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Ну, Дима тоже мне знаком - племянник одного сотрудника, там у них и родственные связи с левочкиным имеются, но он помоложе.
Тот персонаж после лагерей жил в золтоноше и умер, когда Дима был совсем маленький.
Но по национальности и склонности этой нации к инцесту, мо и родыч
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Недавно оттуда вроде бы смыли "Апостол" Фёдорова, который шо-то под лимон баксов стоит.
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Ага, евроремонт, а книги электронными заменить...)
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та покрасить всьо в зеленый кольор та нехай стоит, пока не устанет, сокровище ведь, а не продашь - навару нема
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прочіталось: йєйо нужно дємонтіровать
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Сокровище, как не крути, это ж какой многоэтажный жилой комплекс можно там отгрохать...(
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Библиотеку нужно отремонтировать/ открывает глаза украинцам специалист по географии Канады, Словении и Словакии.
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Место выбрано не удачно. Кто помнит, на этом месте была больница,

а рядом болото.Отопление высотки - воздушное, совмещенное с

кондиционированием.Эксплуатация с 1990 года, весь ресурс отопления
высотки давно исчерпан,адо всё менять, а стоит не мало.

Бассейны возле здания -- градирни--- каменный век.

И вода не стоит как при союзе -14 коп.м3.
В академии наук отношение нулевое.
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Отмечается, что в библиотеке им.Вернадского Зеленский встретился с лауреатами премии Главы государства для молодых ученых 2019 года и ознакомился с их работами. Источник: https://censor.net.ua/n3175513
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Картина "Владимир Зеленский двигает науку", 1,5 × 2,5 м, холст, масло, скромная золотая рама...)
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Думаєте. що Зе досконало вивчив у всіх деталях всі ці роботи та зрозумів математичну, хімічну, фізичну частину, яка там викладена?
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Тогда он бы с честью носил титул "Лучшего друга молодых украинских учёных"... Но он очень скромный человек, наверное, самый скромный из всех гарантов..
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Такі людські чесноти, набуті вихованням, свідомими вчинками і через постійні зусилля, є очищені й вознесені Божою благодаттю.
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Якою благодаттю? божою? А шо таке божа благодать можешь пояснити?
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Набираєш у ГУГЛІ англійською мовою і читаєш, якщо тебе не забанили у ГУГЛі. Зрозумів?
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Так ти в бога віриш чі в гугл? Так і пиши вознесені гугловою благодаттю) Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 1556
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Дом леніна під ОП вже відремонтували? Зеленский: Библиотека им. Вернадского - действительно сокровище, но ее нужно отремонтировать - Цензор.НЕТ 1561
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Ага, нужно отремонтировать и походу что-нибудь там спереть, вынести какой-нибудь раритет
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Книги оцифрувати і записати на флешку, а будівлю віддати людям!
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Спочатку віддати забудовнику, а вже потім людям... Й, до речі - віддавати це совок... Люди куплять, головне щоб планування в квартир гарне було...)
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мда уж, богата Лахта кретинами Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 9943 .А стародруки списать и утилизировать на макулатуру , чтобы освободить здание для людей?? Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 9943
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Читаешь коменты от педротиков - реально записки сумасшедших
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Тобто ти добре знайомий та цікавишся записками божевільних. Скількі років тебе лікує психіатр та чи є у тебе рецедиви?
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Так, дуже добре знайомий - майже кожний коментар від педротиків😁
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Гагику, твоя погемуха часом не "Муха"? Скільки не кричатимеш "лайно - це смачно", ніхто тобі чомусь не повірить. Тож кричи, кричи, тобі за це кааапейку заплатять. Чи заплотять.
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Книжки, після цього ремонту там залишаться? Чи залишаться, та не всі
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Зебіли не знають що робити з книжками. Але до магазину гаджетів їх пускати стрьомно.
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воно по бібліотекам їздить а герої нафронті гинуть
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ну і як назвати чергову серію "слуга народу": "пригоди клоуна в бібліотеці", "дивлюсь у книгу - ьачу фігу!"?
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Слуга народу і Королівство кришталевого черепа Зеленський: Бібліотека імені Вернадського - справді скарб, але її потрібно відремонтувати - Цензор.НЕТ 7959
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ЗЕро на теледебатах було фото папірця"МОИ ВОПРОСЬІ") , там десь був папірець "мои ответьі".
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А куди ЗЄтерпило збирається перевезти книги на час ремонту бібліотеки?
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Чого це перевозити? накрити плівкою, стіни помазати вапном ивсёна...))
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Усе! Бідліотеці Вернадського прийшов пісець.
Особи цієї крові завжди знищували письмові джерела, а замість них підсовували - із тори ю.
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