 Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші"

Про це повідомляють "Наші гроші. Львів", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Трускавецькі лікувальні води" були створені в 2016 році. До лютого поточного року його власником було ПАТ "Трускавецькурорт". Це ПАТ володіє низкою курортів у Трускавці, а для оптимізації витрат з експлуатації Трускавецького родовища мінеральних вод створило окреме підприємство – "Трускавецькі лікувальні води". Фірмі був переданий і спецдозвіл №2005 на користування родовищем мінвод, в тому числі, ділянкою Нафтуся.

Зауважмо, що з 4 лютого новими власниками "Трускавецькі лікувальні води" стали четверо мешканців Києва та Київської області, серед яких Володимир Жербицький.

До жовтня 2017 року Жербицький займав посаду першого заступника військового прокурора Анатолія Матіоса. Серед його справ було розслідування угод Сергія Курченка в банківській сфері і зі скрапленим газом.

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У 2015 році ГПУ підготувала звернення до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з Юрія Бойка. Його підозрювали в тому, що на посаді міністра ПЕК він сприяв завищенню обсягів скрапленого газу для населення, який через фірми Курченка продавався на ринку для приватних підприємств.

У підсумку заяву в парламент передано не було, а в 2016 році Військова прокуратура заявила, що Бойко допитаний у справі Курченка як свідок. Для притягнення ексміністра палива та енергетики до відповідальності не вистачило доказів.

Слід зазначити, що головою наглядової ради "Трускавецькурорту" є Павло Якубенко, а до складу ради входить його син Володимир Якубенко, який раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу України" та очолював ДК "Газ України". Також наглядової ради "Трускавецькурорту" входить Вадим Український – віцепрезидент ДП НАЕК "Енергоатом". Він раніше працював заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" та радником міністра ПЕК Юрія Бойка.