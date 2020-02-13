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 Політика України
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Все про:Бойко (275) Військова прокуратура (612)

 Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші"

Новим співвласником ТОВ "Трускавецькі лікувальні води" став екс-перший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, якому тепер належить чверть у статутному капіталі компанії.

Про це повідомляють "Наші гроші. Львів", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Трускавецькі лікувальні води" були створені в 2016 році. До лютого поточного року його власником було ПАТ "Трускавецькурорт". Це ПАТ володіє низкою курортів у Трускавці, а для оптимізації витрат з експлуатації Трускавецького родовища мінеральних вод створило окреме підприємство – "Трускавецькі лікувальні води". Фірмі був переданий і спецдозвіл №2005 на користування родовищем мінвод, в тому числі, ділянкою Нафтуся.

Зауважмо, що з 4 лютого новими власниками "Трускавецькі лікувальні води" стали четверо мешканців Києва та Київської області, серед яких Володимир Жербицький.

До жовтня 2017 року Жербицький займав посаду першого заступника військового прокурора Анатолія Матіоса. Серед його справ було розслідування угод Сергія Курченка в банківській сфері і зі скрапленим газом.

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У 2015 році ГПУ підготувала звернення до Верховної Ради про зняття депутатської недоторканності з Юрія Бойка. Його підозрювали в тому, що на посаді міністра ПЕК він сприяв завищенню обсягів скрапленого газу для населення, який через фірми Курченка продавався на ринку для приватних підприємств.

У підсумку заяву в парламент передано не було, а в 2016 році Військова прокуратура заявила, що Бойко допитаний у справі Курченка як свідок. Для притягнення ексміністра палива та енергетики до відповідальності не вистачило доказів.

Слід зазначити, що головою наглядової ради "Трускавецькурорту" є Павло Якубенко, а до складу ради входить його син Володимир Якубенко, який раніше працював заступником голови правління "Нафтогазу України" та очолював ДК "Газ України". Також наглядової ради "Трускавецькурорту" входить Вадим Український – віцепрезидент ДП НАЕК "Енергоатом". Він раніше працював заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" та радником міністра ПЕК Юрія Бойка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175511
 
   
 Топ коментарі
 
Ну прямо медом ті Трускавці для всілякої сволоти помазані...
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Помним помним. Бойко не причастен к вышкам Бойка- Ю.В.Луценко. Ау, соеботы вы где со своими возмущенными коментариями?
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Ну прямо медом ті Трускавці для всілякої сволоти помазані...
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Пару років буваю в Східниці, так там майже вся луганда и идонбабве сидить безвилазно! Бандёравцев бояться! Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4222
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НЕ ПОРА ЛИ ЭТОМУ УБЛЮДКУ ЗАСУНУТЬ В ЗАДНИЦУ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР, КАК У МАТИОСА ?
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А причём тут Зеленский?...или шото в лесу сдохло?
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Понять и простить ,да зелень ? Или вы боитесь старых реально садить в тюрьму с конфискацией,потому что уже свои на подходе к ответу ?
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Никогда никого не садят, ибо свои/чужие там лишь вопрос времени и бизнеса... Все они одно дело делают.. (
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Соя, ти коли висер робиш, то хоть думаєш?))) Чи так по методичці і шпариш убогий))
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Барину по случаю отдохновения от трудов на благо отчизны новую усадьбу подогнали, пока хоть не с крепостными..
Феодализм такой феодализм...
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по моему, ГБР должно сейчас землю рыть и таскать на допросы Матиоса, Жербицкого и Бойко.. тут чистая коррупция..
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Чёй-то порохоскот не очень активно комментирует столь замечательную новость. Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9332
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коментар відмічено як спам  
 
и хто теперь поедет в трускавець?
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Помним помним. Бойко не причастен к вышкам Бойка- Ю.В.Луценко. Ау, ******* вы где со своими возмущенными коментариями?
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Залатая риба ти наша! Какая память! Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1516
А шо там с рябокепкой и его позєлєнєвшєй командой? Ексзаступник військового прокурора Жербицький, який "спустив" справу Бойка, отримав частку в "Трускавецьких лікувальних водах" від його оточення, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 2791
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Не завидуйте холопы. Просто судьи и прокуроры с депутатами 25 часов в сутки работают за вас не покладая рук, строят будки а вы не благодарные не цените их труд
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"Ловят? Как поймают, Якина Жербицького на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!..." (с)
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Баканов чертей будет ловить? Занят патриотами, понятно...
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Ех, як би президентом у той час був Порошенко, він би порядок навів!!
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