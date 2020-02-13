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Все про:День Св. Валентина (6) релігія (261) православ'я (172) ПЦУ (527)

 У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ

У Православній церкві України зазначили, що пам'ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиції, проте в різні дати.

Про це йдеться в повідомленні ПЦУ на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щороку 14-го лютого у багатьох країнах світу відзначають "День святого Валентина", який присвячений "усім закоханим". Останніми роками українці також активно долучаються до цього святкування: купують і вручають одне одному подарунки або ж "валентинки", прикрашають громадські заклади червоною і рожевою атрибутикою. Та чи справді святий Валентин має стосунок до цієї поширеної традиції та є тим самим "покровителем закоханих", як прийнято вважати? Православною Церквою вшановується кілька святих з ім’ям Валентин. Ймовірно, що святий, який згадується у масовій культурі 14-го лютого, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський (Італійський). Він жив в італійському місті Терні у III столітті і був страчений 269 року. Всі святі, що звершили свій подвиг до 1054 року в Західній Європі, тобто до розділення на Західну і Східну Церкву, – це шановані православні святі. Тому пам’ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиції, однак у різні дати: католики згадують його 14-го лютого (однак не у загальному календарі, де цього дня вшановуються святі Кирил і Мефодій, а у "Римському мартиролозі", де вказані місцеві дні пам‘яті); православні – 12-го серпня", - повідомили в ПЦУ.

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" До того ж свято, яке прийнято відзначати 14-го лютого як день закоханих, насправді не відповідає фактам з реального життя святого Валентина. Відповідно до однієї із найпопулярніших легенд, святий Валентин "вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II". Нібито правитель вважав, що чоловіки, які не мають дружин та дітей, будуть кращими воїнами. Однак ця легенда містить значну помилку у хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання. Церква вважала законним той шлюб, що укладався відповідно до громадянських законів і який закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади. Варто також зауважити, що Папа Геласій канонізував святого Валентина у 496 році і присвятив йому день пам’яті 14-го лютого. Ймовірно, це було зроблено задля того, аби витіснити язичницьке святкування, яке відзначалось у Римі у ті часи та супроводжувалось жертвоприношеннями на честь плідності та материнства. Тож масова культура, власне, поєднала вшанування пам’яті християнського святого із язичницькими мотивами, що були поширені раніше, а згодом перетворила це ще й на комерцію, спонукаючи купувати подарунки", - додали в ПЦУ.

"Ми, у Православній Церкві України, закликаємо присвячувати правдивій Любові кожен день, виявляючи її до ближніх у своїх благих справах, замість того, щоби дарувати символічні матеріальні подарунки один раз у році. Апостол Павло у Першому посланні до коринфян каже: "Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне" (1 Кор. 13: 8). Тож долучімося до цієї Любові і ми, не чекаючи "особливих" дат у календарі, встановлених із сумнівних причин. Лише наповнившись справжньою Любов’ю, яка "довготерпить, милосердствує, ... не заздрить, ... не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнiвається, не замишляє зла, не радiє з неправди, а радіє iстинi" (1 Кор. 13: 4 – 6), ми зможемо її дарувати іншим – безкорисливо та щодня", - закликали в ПЦУ.

У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ 01
У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ 02
У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175509
 
   
 Топ коментарі
 
Я помітив такий момент - як тільки перестав вживати алкоголь, зразу свят стало меньше! В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1042
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Тобто є старий Святий Валентин і новий Святий Валентин. тому українці святкуватимуть два рази В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8581
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Не відбирайте у наріда етот свящєнний празднік!
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честно говоря я также удивлен Любовь один раз в год.... это так же как уважаем Женщин в 8 марта (из совка)...Любить надо каждое мгновение....
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с валентином, допустим, все понятно, а когда почитають святого петра?
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и шо размовлять - петя. изыди?
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и посылать друг другу поздравительные открытки - петривки
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Это уже больше светский праздник, чем церковный, мало кого волнует, кто такой этот святой Валентин
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Я помітив такий момент - як тільки перестав вживати алкоголь, зразу свят стало меньше! В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1042
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Как и рождество, его можно и два раза отметить...)
Может, и в исламе есть его аналог...
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Тобто є старий Святий Валентин і новий Святий Валентин. тому українці святкуватимуть два рази В православной традиции святого Валентина почитают 12 августа, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8581
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Якщо в Корані є схожий прототип, то можуть і три рази.
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Іслам вважає День усіх закоханих єретичним звичаєм невірних, але багато мусульман поспішають за квітами і подарунками до 14 Лютого.

Афганістан, Пакистан, Сирія, Ліван, Ємен, Ірак, Індонезія, Палестинська автономія - у цих країнах, де цілковита більшість населення є мусульманами, також почали відзначати День святого Валентина, зокрема, дарувати коханим квіти й подарунки.

При цьому офіційно іслам забороняє таке святкування і вважає його єретичним звичаєм невірних.У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8558

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В нас ще хеллоуін почали святкувать. зебіли бл... У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 860
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ці всі свята просовують торгаші квітами
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Аллах - всемилостевий, пробачить. Краще любити ніж убивати.
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У верунов все через...сраку))
Валик был легионером Римской империи...
Как он очутился в пантеоне рассколников с 1066 года?)))
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Веруны еще дымлят на мой вопрос
Кто крестил Русь?
Ведь в 988 году Мама Церковь была единой...с центром в Риме!))))
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Огонь и меч!)))
Петр единственный из банды апостолов кому Христос сказал
Дуй куда хош и на тебе будет стоять дом мой!))))
Но Иисус то был..евреем!)))
Может он имел в виду...синагогу?)))
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Да кстати брат, иудеи то даже не знают шо был такой се "ыысус".
Я тоже удивляюсь: в мятежной провинции тупо бегало стадо в 10к. быков по пустыням.
Мятеж(повстання)? - неее, зачем(сказали римляне) У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 603
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Як би там не було, але ******* цивілізація облаштована на вченнях Христа... і взагалі я не вірю в самозародження життя із усіляких там бульонів і коацерватів. Колись дивився науковий фільм, так тами Ваші колеги-вчені (мабуть дарвіністи) порахували ймовірність самостворення мітохондрії. Вийшло 10 у -108 степені - як Ви розумієте це нуль. Доречі, я вже казав, що атеїсти - віруючі люди, бо вся наука побудована теоріях, аксіомах, тощо, які приймаються на віру. У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1148
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И да...Иисус проповедовал в храме...
читайте старые еврейские книжки.
Казалось бы мелоч...НО
По еврейским законам в храме иеют право проповедовать только...тадам!
РАВИНЫ!)))
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В книжках написано, що в храмах повинно бути равінСТВО, а хтось останні 4 літери затер, чи шкурка підірвалася , от і маємо
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Святой Петр!
"Апо́стол Пётр в христианстве - один из двенадцати апостолов (ближайших учеников) Иисуса Христа. Вместе с апостолом Павлом называется первоверховным апостолом. В католической церкви считается первым папой римским.
Художественно-символически изображается с ключами от рая, стражем которого является, с седыми недлинными волосами и бородой, в жёлто-синем облачении (Википедия)

Все трындец "бубочке", не будет ему хада в рай.
на входе стоит святой Петр с ключами от рая, в ЖЕЛТО-СИНЕМ облачении. У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 4879
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"Велике" релігійне свято, яке освячується даруваннням зображення "великої червоної сраки"... Саме ЦЕ зображали молоді гульвіси Флоренції, в епоху Ренесансу, на стінах будинків розпусти...
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Це саме комерційне свято з усіх свят. Нікого не слухайте, купуйте шоколадні сердечка, квіти та подарунки.
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Значит история о св. Валентине - вранье, а все истории о Христе - сущая правда?
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Вирішив зіпсувати людям свято.
І зекономити кошти У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 1696
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+1...
Церковь не вспоминается в Библии!)))
Иисос говорил...соберитесь и поговорите о мне...и я среди вас буду!)))
Каким боком к этому таинству ПОПЫ?))))
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Ввспомнил Шарика!)))
Лапы и хвост...вот мои документы!)))
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У попов есть франшиза которую они себе выписали. Обязательств - нет, есть перечень услуг с предоплатой и отсрочкой выполнения до самой смерти заказчика. Очень удобный бизнес.
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Так называемый нынче день святого Валентина не имеет никакого отношения ни к православной, ни к какой либо иной традиции появившейся за последние 2к лет. Так что пусть 12 августа чем хотят, тем и занимаются.
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хм... неплохая отмазка нарисовалась...
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Якщо прочитати не лише, заголовок, а й сам текст звернення, - йдеться про не важливість дат, а вшанування любові '+ відсилання в дохстиянські вірування, з яких святкують 14.02 (і не тільки) та відповідне пояснення витоків цього свята вказує на адекватність ПЦУ в умовах **********...
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какая адекватность мод б у тех кто со всей серьезностью визжит шо земле 7000 лет(если посчитать то, дже меньше) тупо бабло с ло, то есть стада берут, как и Моисей
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я даже и не вспомнил бы,
но если кому-то надо верить в любовь Роментина и Бульетты - милости заставляем в нашу верку и людку и любку... У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6127
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Сдавайте валентинки и цветы обратно в магазины, нас обманывают.
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Все больше молодых парней и девушек, 14 февраля, покупают подарки только себе - любимым. У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3284
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- Милый, ты сделаешь мне подарок?
- Но я ведь только недавно подарил тебе шубу на Новый Год!
- Ну а теперь на День святого Валентина…
- Кого-кого мне надеть?!
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Так 14 февраля никто (большинство) и не отмечает как религиозный праздник - не ходят в храмы, не читают молитвы. Это праздник для людей вне верований, которые посчитали интересным и правильным отмечать день всех влюбленных. Пусть эта дата появилась искусственно, но она появилась и прижилась, пусть на этом наживаются продавцы - а на каком празднике они не наживаются, на Рождестве они не наживаются?
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Даже на нашем ежедневном обеде наживаются, сволочи)))
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вибрали саму кращу легенду яка на цей час підходе і норм. А православна фішка з мощами мабуть відходе в минуле У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 739
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Подарунок на свято
Кардіохірург заходить до крамниці. Був День святого Валентина. Чоловік придбав квіти, якісь дрібнички й зупинив погляд на великій повітряній кулі відповідної до свята формі.
Кардіохірург до продавчині - дайте мені ту велику, червону попу!
Продавчиня - це не попа, а сердечко!
Кардіохірург - я знаю який вигляд має серце! Дайте мені ту червону попу!
У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6109
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