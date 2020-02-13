 У православній традиції святого Валентина вшановують 12 серпня, - ПЦУ

Про це йдеться в повідомленні ПЦУ на сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Щороку 14-го лютого у багатьох країнах світу відзначають "День святого Валентина", який присвячений "усім закоханим". Останніми роками українці також активно долучаються до цього святкування: купують і вручають одне одному подарунки або ж "валентинки", прикрашають громадські заклади червоною і рожевою атрибутикою. Та чи справді святий Валентин має стосунок до цієї поширеної традиції та є тим самим "покровителем закоханих", як прийнято вважати? Православною Церквою вшановується кілька святих з ім’ям Валентин. Ймовірно, що святий, який згадується у масовій культурі 14-го лютого, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський (Італійський). Він жив в італійському місті Терні у III столітті і був страчений 269 року. Всі святі, що звершили свій подвиг до 1054 року в Західній Європі, тобто до розділення на Західну і Східну Церкву, – це шановані православні святі. Тому пам’ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиції, однак у різні дати: католики згадують його 14-го лютого (однак не у загальному календарі, де цього дня вшановуються святі Кирил і Мефодій, а у "Римському мартиролозі", де вказані місцеві дні пам‘яті); православні – 12-го серпня", - повідомили в ПЦУ.
" До того ж свято, яке прийнято відзначати 14-го лютого як день закоханих, насправді не відповідає фактам з реального життя святого Валентина. Відповідно до однієї із найпопулярніших легенд, святий Валентин "вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II". Нібито правитель вважав, що чоловіки, які не мають дружин та дітей, будуть кращими воїнами. Однак ця легенда містить значну помилку у хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання. Церква вважала законним той шлюб, що укладався відповідно до громадянських законів і який закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади. Варто також зауважити, що Папа Геласій канонізував святого Валентина у 496 році і присвятив йому день пам’яті 14-го лютого. Ймовірно, це було зроблено задля того, аби витіснити язичницьке святкування, яке відзначалось у Римі у ті часи та супроводжувалось жертвоприношеннями на честь плідності та материнства. Тож масова культура, власне, поєднала вшанування пам’яті християнського святого із язичницькими мотивами, що були поширені раніше, а згодом перетворила це ще й на комерцію, спонукаючи купувати подарунки", - додали в ПЦУ.
"Ми, у Православній Церкві України, закликаємо присвячувати правдивій Любові кожен день, виявляючи її до ближніх у своїх благих справах, замість того, щоби дарувати символічні матеріальні подарунки один раз у році. Апостол Павло у Першому посланні до коринфян каже: "Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне" (1 Кор. 13: 8). Тож долучімося до цієї Любові і ми, не чекаючи "особливих" дат у календарі, встановлених із сумнівних причин. Лише наповнившись справжньою Любов’ю, яка "довготерпить, милосердствує, ... не заздрить, ... не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнiвається, не замишляє зла, не радiє з неправди, а радіє iстинi" (1 Кор. 13: 4 – 6), ми зможемо її дарувати іншим – безкорисливо та щодня", - закликали в ПЦУ.
Может, и в исламе есть его аналог...
Афганістан, Пакистан, Сирія, Ліван, Ємен, Ірак, Індонезія, Палестинська автономія - у цих країнах, де цілковита більшість населення є мусульманами, також почали відзначати День святого Валентина, зокрема, дарувати коханим квіти й подарунки.
При цьому офіційно іслам забороняє таке святкування і вважає його єретичним звичаєм невірних.
Валик был легионером Римской империи...
Как он очутился в пантеоне рассколников с 1066 года?)))
Кто крестил Русь?
Ведь в 988 году Мама Церковь была единой...с центром в Риме!))))
Петр единственный из банды апостолов кому Христос сказал
Дуй куда хош и на тебе будет стоять дом мой!))))
Но Иисус то был..евреем!)))
Может он имел в виду...синагогу?)))
Я тоже удивляюсь: в мятежной провинции тупо бегало стадо в 10к. быков по пустыням.
Мятеж(повстання)? - неее, зачем(сказали римляне)
читайте старые еврейские книжки.
Казалось бы мелоч...НО
По еврейским законам в храме иеют право проповедовать только...тадам!
РАВИНЫ!)))
"Апо́стол Пётр в христианстве - один из двенадцати апостолов (ближайших учеников) Иисуса Христа. Вместе с апостолом Павлом называется первоверховным апостолом. В католической церкви считается первым папой римским.
Художественно-символически изображается с ключами от рая, стражем которого является, с седыми недлинными волосами и бородой, в жёлто-синем облачении (Википедия)
Все трындец "бубочке", не будет ему хада в рай.
на входе стоит святой Петр с ключами от рая, в ЖЕЛТО-СИНЕМ облачении.
І зекономити кошти
Церковь не вспоминается в Библии!)))
Иисос говорил...соберитесь и поговорите о мне...и я среди вас буду!)))
Каким боком к этому таинству ПОПЫ?))))
Лапы и хвост...вот мои документы!)))
но если кому-то надо верить в любовь Роментина и Бульетты - милости заставляем в нашу верку и людку и любку...
- Но я ведь только недавно подарил тебе шубу на Новый Год!
- Ну а теперь на День святого Валентина…
- Кого-кого мне надеть?!
Кардіохірург заходить до крамниці. Був День святого Валентина. Чоловік придбав квіти, якісь дрібнички й зупинив погляд на великій повітряній кулі відповідної до свята формі.
Кардіохірург до продавчині - дайте мені ту велику, червону попу!
Продавчиня - це не попа, а сердечко!
Кардіохірург - я знаю який вигляд має серце! Дайте мені ту червону попу!