 Суд призупинив наказ Міненерго про дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради "Укргідроенерго" Гвоздія

Також суд заборонив акціонеру припиняти повноваження незалежних членів наглядової ради будь-яким іншим способом, окрім встановленого законом судового порядку.

Таким чином, суд ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову Гвоздія.

Про це передає телеграм канал UN - сливи та груші.

Нагадаємо, відповідно до закону про акціонерні товариства, акціонер може припинити достроково повноваження незалежного члена наглядової ради виключно шляхом звернення до суду з відповідним позовом. Поки такий позов розглядається судом незалежний член наглядової ради продовжує виконувати свої повноваження до набуття чинності рішення. Такий спеціальний порядок припинення повноважень незалежних членів наглядових рад є гарантією їхньої незалежності.



Адвокат, керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій, який очолив Наглядову раду ПрАТ "Укргідроенерго" як незалежний член, був затверджений на цій посаді в результаті відкритого відбору, в якому брали участь 56 претендентів у липні 2019 року.



На початку лютого Міненергоекології за відсутності повноважень видало наказ, яким достроково припинило повноваження Гвоздія на посаді в наглядовій раді "Укргідроенерго" без будь-яких законних підстав.



Гвоздій заявив, що такі дії стали наслідком його відмови виконувати протизаконні розпорядження Міненергоекології, і звернувся з відповідним позовом до суду.



У зв'язку з чим Окружний адмінсуд Києва ухвалив постанову через невідповідність процедури призупинення повноважень незалежного члена Наглядової ради з чинним законодавством і призупинив дію відповідного розпорядження Міненергоекології як очевидно протиправне.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство енергетики достроково припинило повноваження голови Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія через його відмову виконувати незаконні вказівки керівництва відомства.