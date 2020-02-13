Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба на брифінгу в Харкові в четвер.
"Це офіси, які будуть створені на основі агентства регіонального розвитку як ефективні інститути для залучення інвестицій для поширення європейських цінностей на рівні регіонів, для проведення тренінгів місцевих керівників об'єднаних територіальних громад, представників обласного рівня по роботі з європейськими коштами, за програмами з ЄС", - сказав Кулеба.
"Кінцевою метою цього є забезпечення синхронізованого курсу на європейську інтеграцію, щоб цим займалися не тільки в столиці, а й на рівні регіонів, щоб кожен громадянин відчував конкретні переваги і користь від європейської інтеграції", - додав віцепрем'єр.
За словами Кулеби, пілотний проєкт офісу євроінтеграції буде відпрацьований у Херсонській області, після чого почнеться робота зі створення такого офісу в Харківській області.
я по тебе уже скучать начал
долго тебя не было
появилось свободное окошко на работе?
проституткиполитики.
Ты работаешь в офисе
Тебе повезло, ты не такой как все
Ты работаешь в офисе
Oh, е baby.
При зебильной власти каждый месяц из Украины интегрируется в Европу по несколько сотен тысяч украинцев.
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
До прихода зелени еще хоть както верилось, что мы хоть и медленно, но приближаемся к Европе.
А сейчас только и слышим об улучшении отношений и торговле с расеей
Які ще питання?
Контора - адміністративно-канцелярський відділ підприємства, закладу, установи ...
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Дайош стрибучо-повзучу порайонну євроінтєгатсію.
Готується відповідне законодавство і паралельно йде кастинг.