 Кабмін планує протягом 5 років відкрити офіси євроінтеграції в усіх областях України, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба на брифінгу в Харкові в четвер.

"Це офіси, які будуть створені на основі агентства регіонального розвитку як ефективні інститути для залучення інвестицій для поширення європейських цінностей на рівні регіонів, для проведення тренінгів місцевих керівників об'єднаних територіальних громад, представників обласного рівня по роботі з європейськими коштами, за програмами з ЄС", - сказав Кулеба.

"Кінцевою метою цього є забезпечення синхронізованого курсу на європейську інтеграцію, щоб цим займалися не тільки в столиці, а й на рівні регіонів, щоб кожен громадянин відчував конкретні переваги і користь від європейської інтеграції", - додав віцепрем'єр.

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За словами Кулеби, пілотний проєкт офісу євроінтеграції буде відпрацьований у Херсонській області, після чого почнеться робота зі створення такого офісу в Харківській області.