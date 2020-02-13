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Все про:ДТП (2767) Нацполіція (8982)

 У Тернопільській області п'яний поліцейський на Mercedes збив двох пішоходів, один загинув, - Нацполіція

У Тернопільській області інспектор поліції в стані сп'яніння збив сімейну пару, загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію області.

Зазначається, що ДТП сталася вчора, 12 лютого, в селі Великі Млинівці Кременецького району близько 19:10.

"За кермом іномарки перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції-провідний інспектор сектору логістики", - повідомили правоохоронці.

Під колесами автомобіля Mercedes опинилася сімейна пара, яка йшла узбіччям дороги. Чоловік, 1971 року народження, загинув до приїзду швидкої.

Наголошується, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Його затримали за статтею 208 КПК. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Зазначена автопригода внесена до реєстру відповідно до статті 286 частини 2 КК", - йдеться в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175505
 
 
 Топ коментарі
 
Скільки злочинів вчинено поліцейськими... ЖАХ.
Чому аваков і досі на своєму місті ?
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Аваков проср...ал все, что сделали грузинки в полиции.
Поборы с младших полицейских в "пользу" старших, бардак и беспредел даже в патрульке, которой мы гордились несколько лет назад.
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Самі тернополяни не дуже зловживають спиртним, мабуть цей аваковець приїжджий.
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Скільки злочинів вчинено поліцейськими... ЖАХ.
Чому аваков і досі на своєму місті ?
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Так что,после каждого преступления полицейским менять министра?
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Нет, просто нужно отменить статью за самосуд в случае преступления
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После такого количества вопиющих преступлений, уже давно надо было сменить руководство. Там реально беспредел
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Саме так. Бо риба гниє з голови.
ВІн провалив реформу поліції.
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Уровень доверия украинских граждан к Национальной полиции после реформы МВД существенно возрос и на данный момент составляет более 50%.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий на Софийской площади в Киеве по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины, сообщает корреспондент Укринформа.
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У вас дежавю??? Порошенко давным давно не Президент.
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Ви ще не винайшли причинно-наслідові зв'язки? При ньому реформа відбувалась й він нею дуже пишався!
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Аваков проср...ал все, что сделали грузинки в полиции.
Поборы с младших полицейских в "пользу" старших, бардак и беспредел даже в патрульке, которой мы гордились несколько лет назад.
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Я помню как порохосрань визжала что нужно гнать грузинов поганой метлой из Украины. Мол сами знаем как править страной. Что и сделали
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У вас плохо с памятью. Орали против них как раз те, кто сейчас дорвались до корыт, вкупе с мертветчуками.
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Самі тернополяни не дуже зловживають спиртним, мабуть цей аваковець приїжджий.
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Тернополяни не дуже зловживають, а мешканці Великих Млинівців - так взагалі не п'ють. Останнього п'яного там бачили у 1999 році, коли Шевченко забив Філімонову зі штрафного, і один слабкодухий юнак дозволив собі хильнути кілька чарок оковитої.
З тієї пори минуло вже майже двадцять років, але й досі з тим бідолашним пів села не вітається, а друга половина поза очі зневажливо нагиває "п'яндигою".
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Тверезі поліцейські взагалі бувають?
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- а в Паріже йєсть порядочнийє чєснийє женщіни?
- йєсть, но оні очєнь дорогійє
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по обочінє нада двігацца навстрєчу транспорту
врємя обично пішут в форматє 19:10
в ето врємя уже тємно
Скорєйє всєго, пара двігалась по правой сторонє і получілі удар в спіну. Но, інспєктор п'ян, а посєму всє прєтензії к нєму. А пєшеходам в сьолах вдоль трас нада цеплять лєнтачкі свєтоотражатільнийє - лоп, груть, спіна, ногі (под калєнкамі)
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Ты в спец интенате для дебилов учился?
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шо твойєму слабому моску трудно понять?
ПДД раздєл 4, пункт 4.1 "...по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств..."
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Вызываешь стойкую ассоциацию с персонажами Подерв'янського. Ну да ладно, не твоя вина.
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Теперь выгонят с работы а может даже зарплаты за последний месяц не дадут. Чтобы знал сволочь
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Интерессно, почему нужно обязательно указать какой машиной полицейский сбил двух пешеходов? "Mercedes" это смягчающее или отягчающее обстоятельство?
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"мені інтірєсно яка модель"

хмм... модель не указали.... только изготовитель указан... я думаю, что тут недосмотрел репортер. похер, что сбили кого-то....
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модель может намєкнуть о матєріальном положенії вольнонайомного інспєктора
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вдруг там какая-то ніщєнская 290-ая модель і он сбіл пару с целью ограбіть
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"модель может намєкнуть о матєріальном положенії вольнонайомного інспєктора" -

ох.... и это должно отразиться на виновности или невиновности полицейского?
как странно на это все смотреть... как деградирует "общество"...
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Інспектор с сєктора логістікі.
Зарплата тищ вісім - девять, так шо матєріальне положеніє в нього тяжоле.

С другой сторони - логістіка - це по умному снабженіє, так шо он вєдущій мусарскій снабженець.
Дуже вєроятно, шо це помогає йому трошкі облєгчіть тяжоле матєріалне положеніє.
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ЗЕпупери а чи не пора гнати в шию Авакова???
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"За рулем иномарки находился вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции. Няня местных *бизнесменов*?
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поліцейського знайшли,повісили чи обтерлись знову шмарклями
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песиголовці - прівелейована каста. Опрічнікам челядь мона щєміть
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А де відділ внутрішньої безпеки? Чому зараз пьяних ментів більше,ніж тверезих,а від них гинуть ні в чому не винні інші люди і до яких пір ця вакханалія буде продовжуватись?
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Там слепых грабят, тут убивают, ежедневно взятки берут. Это не полиция а ОПГ какая то!
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Что-то в последнее время на мусоров наехало...
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Этого случая достаточно чтобы министр мвд застрелился.Но в наших реалиях он себе премию выпишет.
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Орли авакова п' ють вбивають людей продають наркотики кришуть бурштин і т д а міністр з посади не піде
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А ці Аваковскі дегенерати вже заїба%и народ, так як і Аваков. Тут збили,там вбили,там побили, там обікрали!!! І це все відповідальність ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!!
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