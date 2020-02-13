 У Тернопільській області п'яний поліцейський на Mercedes збив двох пішоходів, один загинув, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію області.

Зазначається, що ДТП сталася вчора, 12 лютого, в селі Великі Млинівці Кременецького району близько 19:10.

"За кермом іномарки перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції-провідний інспектор сектору логістики", - повідомили правоохоронці.

Під колесами автомобіля Mercedes опинилася сімейна пара, яка йшла узбіччям дороги. Чоловік, 1971 року народження, загинув до приїзду швидкої.

Наголошується, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Його затримали за статтею 208 КПК. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Зазначена автопригода внесена до реєстру відповідно до статті 286 частини 2 КК", - йдеться в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний слідчий, який не був на службі, приїхав оформляти ДТП на Одещині, - Нацполіція