 У Тернопільській області п'яний поліцейський на Mercedes збив двох пішоходів, один загинув, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію області.
Зазначається, що ДТП сталася вчора, 12 лютого, в селі Великі Млинівці Кременецького району близько 19:10.
"За кермом іномарки перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції-провідний інспектор сектору логістики", - повідомили правоохоронці.
Під колесами автомобіля Mercedes опинилася сімейна пара, яка йшла узбіччям дороги. Чоловік, 1971 року народження, загинув до приїзду швидкої.
Наголошується, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.
"Його затримали за статтею 208 КПК. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Зазначена автопригода внесена до реєстру відповідно до статті 286 частини 2 КК", - йдеться в повідомленні
Чому аваков і досі на своєму місті ?
ВІн провалив реформу поліції.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий на Софийской площади в Киеве по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины, сообщает корреспондент Укринформа.
Поборы с младших полицейских в "пользу" старших, бардак и беспредел даже в патрульке, которой мы гордились несколько лет назад.
З тієї пори минуло вже майже двадцять років, але й досі з тим бідолашним пів села не вітається, а друга половина поза очі зневажливо нагиває "п'яндигою".
- йєсть, но оні очєнь дорогійє
врємя обично пішут в форматє 19:10
в ето врємя уже тємно
Скорєйє всєго, пара двігалась по правой сторонє і получілі удар в спіну. Но, інспєктор п'ян, а посєму всє прєтензії к нєму. А пєшеходам в сьолах вдоль трас нада цеплять лєнтачкі свєтоотражатільнийє - лоп, груть, спіна, ногі (под калєнкамі)
ПДД раздєл 4, пункт 4.1 "...по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств..."
хмм... модель не указали.... только изготовитель указан... я думаю, что тут недосмотрел репортер. похер, что сбили кого-то....
ох.... и это должно отразиться на виновности или невиновности полицейского?
как странно на это все смотреть... как деградирует "общество"...
Зарплата тищ вісім - девять, так шо матєріальне положеніє в нього тяжоле.
С другой сторони - логістіка - це по умному снабженіє, так шо он вєдущій мусарскій снабженець.
Дуже вєроятно, шо це помогає йому трошкі облєгчіть тяжоле матєріалне положеніє.