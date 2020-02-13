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 Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На луганському напрямку із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації випустили 6 мін по наших позиціях поблизу Новотошківського.

На донецькому напрямку противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Лебединського, а зі стрілецької зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу Березового.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил унаслідок обстрілу противника немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни взяли в полон навідника-оператора "1 АК ДНР": найманець дає свідчення про злочини окупантів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175503
 
 
 Топ коментарі
 
Конешно потерь нет, нету у сипаров потерь, ведь зебло запретил давать ответку!!!
Наемники РФ с начала суток трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5465
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аккупанты опять куда то делись. да и остальные попрятались
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Конешно потерь нет, нету у сипаров потерь, ведь зебло запретил давать ответку!!!
Наемники РФ с начала суток трижды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5465
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Когда пишут, что потерь нет, всегда имеют в виду сепаров, потому что ВСУ стрелять запрещено.
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а вони у Мінську про нові ділянки відведення домовляються.
Яке може бути відведення, коли ворог нахабніє?
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Лише обстріли, і, слава Богу, без втрат. Тоді, час швиденько відводити українські війська вглиб країни
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Через день окажется что были и 200-ые и 300-ые. Так каждый день.
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