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Все про:аудит (154) Рахункова палата (59) ДБР (868)

 Рахункова палата вперше проведе аудит ДБР

Рахункова палата перевірить ефективність використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань. У 2018-2019 роках витрати ДБР профінансовані в сумі понад 1 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

"Рахункова палата жодного разу не перевіряла Державне бюро розслідувань, попри те, що інші державні органи, створені нещодавно, вже були об’єктами наших аудитів. Сьогодні дуже багато у суспільства питань не тільки щодо ефективності професійної діяльності новостворених органів, а і щодо того, як вони витрачають кошти державного бюджету", − сказав Валерій Пацкан.

Зокрема, Рахункова палата перевірить ефективність використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань. У 2018−2019 роках видатки ДБР профінансовано в сумі понад 1 млрд гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахункова палата проведе аудит Ради, ЦВК, Кабміну, РНБО, "Укрзалізниці" та інших держструктур, - Пацкан

Голова Рахункової палати також зауважив, що питання про необхідність проведення аудиту порушувала і тимчасово виконуюча обов’язки Директора ДБР Ірина Венедіктова, зважаючи на реорганізацію Бюро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175502
 
 
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І що там рахувати? Ефективність - нуль. Витрати - мільярди .
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Зеленая счетная палата...проведет аудит зеленого ГБР...и получит зеленый...разумеется положительный результат аудита...
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а шо, неплохое корытце, есть где порытце Счетная палата впервые проведет аудит ГБР - Цензор.НЕТ 8357
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"Кабинет министров намерен перенаправить 429 млн грн с финансирования Бюро финансовых расследований (БФР) на подразделения налоговой милиции."
Аваков получил почти поллярда на подразделение о ликвидации которого он так торжественно доложил Зеленскому три месяца назад. Служба по экономическим преступлениям СБУ о ликвидации которой баканов тогда же доложил Зеленскому продолжает жить и работать. Две недели данные на поиск по прослушке Гончарука давно прошли. Поручение президента послано по известному адресу. В стране полная потеря управляемости спецслужб.
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проведет / обещают счетоводы и бухгалтера. Казалось бы, все уже что то пообещали,ан нет.
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