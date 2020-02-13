 Рахункова палата вперше проведе аудит ДБР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.
"Рахункова палата жодного разу не перевіряла Державне бюро розслідувань, попри те, що інші державні органи, створені нещодавно, вже були об’єктами наших аудитів. Сьогодні дуже багато у суспільства питань не тільки щодо ефективності професійної діяльності новостворених органів, а і щодо того, як вони витрачають кошти державного бюджету", − сказав Валерій Пацкан.
Зокрема, Рахункова палата перевірить ефективність використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань. У 2018−2019 роках видатки ДБР профінансовано в сумі понад 1 млрд гривень.
Голова Рахункової палати також зауважив, що питання про необхідність проведення аудиту порушувала і тимчасово виконуюча обов’язки Директора ДБР Ірина Венедіктова, зважаючи на реорганізацію Бюро.
Аваков получил почти поллярда на подразделение о ликвидации которого он так торжественно доложил Зеленскому три месяца назад. Служба по экономическим преступлениям СБУ о ликвидации которой баканов тогда же доложил Зеленскому продолжает жить и работать. Две недели данные на поиск по прослушке Гончарука давно прошли. Поручение президента послано по известному адресу. В стране полная потеря управляемости спецслужб.