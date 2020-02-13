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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (679) Путін (16359) Росія (26435) українсько-російські відносини (11) українці (1714)

 Путін завжди з великою повагою ставився до українців, але, на жаль, взаємності не чуємо, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін завжди з великою повагою ставився до українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Президент Путін завжди з великою повагою ставився і продовжує ставитися до українського народу", - зазначив Пєсков, наголосивши, що російський лідер сам неодноразово про це казав.

"На жаль, взаємності від попередніх глав держав в Україні ми не чули", - додав прессекретар президента РФ.

Читайте: Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру"

Раніше в Кремлі заявляли, що курс щодо України залишається незмінним, Москва продовжує виступати за "налагодження відносин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про повернення відносин України і РФ на довоєнний рівень: Для багатьох людей у країні це неможливо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175496
 
 
 Топ коментарі
 
Маньяк всегда с огромным уважением относился к жертвам, но, к сожалению, взаимности не слышал.
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Кацапы просто еб... на всю голову были, есть и будут. Мы сначала будем вас убивать- сильно и много, и землю у вас вашу отнимать, но очень вас любим, ну просто очень . А вы, хохлы, такие неблагодарные, не цените того, как мы вас любим. Сволочизм этих дряней просто запредельный. Подальше от этой гребанной сатанинской страны!
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да ладно. ****** в Украине назовут далеко не кожну падлюку.
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В 2014 кацапы на ютуб выкладывали ролики как они любят украинцев, как головы понтировками нашим пленным разбивали и мозги сапогами по асфальту размазывали, как в выгребных ямах наших пленных топили, как глаза ложкой вынимали, и обещали всем ето сделать как только захватят Киев. Ютуб конечно через пару часов такие ролики блокировал но их сотни людей людей посмотрело. Особенно кацапы радовались. Почему то такие ролики *наша* власть и *наше* СБУ скрывала. А тех кто об етом рассказывал банили. Потому что в ето же время Парашенко електроенергию окупантам в крым и на дамбас поставляли и уголь у боевиков покупали. Видать боялсиь не сорвать гешефт на торговли и контрабанде с Рашкой.

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Путин это Военный преступник убивший 13000 украинцев, нахватал тучу украинцев в заложники и получивший пи* людей вУкраине, под гнетом санкций начал говорить про уважение.
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"Д.А. Медведев - не меньший, в хорошем смысле слова, РУССКИЙ НАЦИОНАЛИСТ,
чем Я".- Путин


Не все российские телеканалы без купюр пустили в эфир политическое откровение "бывшего агента КГБ", ограничившись куда более политкорректным: "этот человек настроен патриотически".
Иногда Владимир Владимирович начинает говорить правду. Причем сразу журналистам...
https://www.youtube.com/watch?v=Cxu7oK0cG-I

Ну конечно же, если русский националист, то это в хорошем смысле слова.Патриот
А если украинский патриот,националист, то это фашист, нацист или почему-то "бендеровец" (ну не "власовец" же)
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Він, напевно мав на увазі таких, як Вадим Рабинович.
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Путин заявил, что Зеленский не похож на украинского националиста
https://gordonua.com/news/politics/putin-zayavil-chto-zelenskiy-ne-pohozh-na-ukrainskogo-nacionalista-1388143.html
Ну да - "Д.А. Медведев - не меньший, в хорошем смысле слова, РУССКИЙ НАЦИОНАЛИСТ,
чем Я".- Путин
https://www.youtube.com/watch?v=Cxu7oK0cG-I

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