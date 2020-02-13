 Путін завжди з великою повагою ставився до українців, але, на жаль, взаємності не чуємо, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

"Президент Путін завжди з великою повагою ставився і продовжує ставитися до українського народу", - зазначив Пєсков, наголосивши, що російський лідер сам неодноразово про це казав.

"На жаль, взаємності від попередніх глав держав в Україні ми не чули", - додав прессекретар президента РФ.

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Раніше в Кремлі заявляли, що курс щодо України залишається незмінним, Москва продовжує виступати за "налагодження відносин".

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