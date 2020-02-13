 Путін завжди з великою повагою ставився до українців, але, на жаль, взаємності не чуємо, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
"Президент Путін завжди з великою повагою ставився і продовжує ставитися до українського народу", - зазначив Пєсков, наголосивши, що російський лідер сам неодноразово про це казав.
"На жаль, взаємності від попередніх глав держав в Україні ми не чули", - додав прессекретар президента РФ.
Раніше в Кремлі заявляли, що курс щодо України залишається незмінним, Москва продовжує виступати за "налагодження відносин".
чем Я".- Путин
Не все российские телеканалы без купюр пустили в эфир политическое откровение "бывшего агента КГБ", ограничившись куда более политкорректным: "этот человек настроен патриотически".
Иногда Владимир Владимирович начинает говорить правду. Причем сразу журналистам...
https://www.youtube.com/watch?v=Cxu7oK0cG-I
Ну конечно же, если русский националист, то это в хорошем смысле слова.Патриот
А если украинский патриот,националист, то это фашист, нацист или почему-то "бендеровец" (ну не "власовец" же)
https://gordonua.com/news/politics/putin-zayavil-chto-zelenskiy-ne-pohozh-na-ukrainskogo-nacionalista-1388143.html
Ну да - "Д.А. Медведев - не меньший, в хорошем смысле слова, РУССКИЙ НАЦИОНАЛИСТ,
чем Я".- Путин
https://www.youtube.com/watch?v=Cxu7oK0cG-I