 Проведення Форуму видавців у Львові під загрозою. Головну галерею Палацу мистецтв здали в оренду власникам нічних клубів, - директорка Інституту книги Коваль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала глава Українського інституту книги Олександра Коваль.

"Дитячий форум і Форум видавців витісняють з Палацу мистецтв. Директор ПМ з благословення Львівської обласної ради здав в оренду галерею палацу, а директор Львівської картинної галереї заборонив встановлювати намети в подвір'ї і навіть парканом відгородився. А що тепер буде з головним культурним фестивалем країни? Хтось з міської чи обласної влади стурбований цією ситуацією? Журналісти, всі, хто вважає себе причетним, рятуйте форум від свавілля чиновників", - зауважила вона.

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За інформацією видання Zaxid.net, власники кількох нічних клубів і стрип-барів у Львові отримали в оренду понад 420 м2 Львівського палацу мистецтв. Конкурсна комісія Львівської облради, яка є формальним власником Палацу, віддала його частину в оренду компанії ТзОВ "Львівські події", створеній менше трьох місяців тому – відмовивши при цьому двом іншим компаніям, які пропонували значно вигідніші умови:

"Управління майном спільної власності Львівської облради, яке очолює Віктор Кусий, зробило усе можливе, щоб передача в оренду частини Палацу мистецтв пройшла максимально непомітно. Передбачене законом оголошення про намір здати комунальне майно в оренду опублікували не у системі Prozorro, де його б побачили усі зацікавлені, а у маловідомому тижневику "За вільну Україну плюс", який останніми роками виходить лише при потребі оприлюднити схожі таємні "оголошення".

У газетному оголошенні було вказано, що під оренду на 2 роки і 11 місяців пропонувалось 423,2 м2 нерухомого майна "Львівського палацу мистецтв". Йдеться про відкритий майданчик перед головним входом, обмежений колонами".

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