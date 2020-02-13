 Приймання усіх видів відправлень у Китай тимчасово припинено, - "Укрпошта"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Щодо доставки вихідних поштових відправлень на експорт з України до Китаю жодних заборон зі сторони Національної пошти Китаю на разі немає. Однак, у зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначний термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено", - сказано в повідомленні.

Разом з тим наголошується, що всі посилки, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені.

Також повідомляється, що Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, які здійснюють доставку з цієї країни до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю. Однак, через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.

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"Прохання врахувати цю інформацію при плануванні ваших відправлень. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в заяві компанії.

Крім того, в "Укрпошті" підкреслили, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі через спалах коронавірусу в Китаї. ВООЗ повідомляє про безпеку посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження.

"Укрпошта" стежить за ситуацією і перебуває на постійному зв'язку із Міністерством охорони здоров‘я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. У офіційних призначених поштових операторів-партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-догляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаються та не випускаються за кордон. Вони діють відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ. Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію", - йдеться в повідомленні.

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