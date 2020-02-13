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 Суспільство, За кордоном
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Все про:опитування (473) Росія (26435) Левада-Центр (38)

 Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру"

До України негативно ставляться 47% росіян, тоді як лише 39% українців ставляться погано до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології та російського "Левада-центру"

Так, за результатами опитування, 42% росіян ставляться до України добре або дуже добре, 47% - погано.

Водночас 49% українців відповіли, що ставляться до Росії добре або дуже добре, 39% - погано.

Зазначається, що в перші місяці президентства Володимира Зеленського рівень хорошого ставлення росіян до України різко пішов угору і в 2019 році майже 60% росіян добре ставилися до сусідньої держави, проте наприкінці року і в 2020 році - знову почав падати.

Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування Левада-центру 01

Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування Левада-центру 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг довіри росіян до Путіна за два роки знизився майже удвічі до 35%, - опитування "Левада-Центру"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175487
 
   
 Топ коментарі
 
Пока все украинцы не начнут относиться ке лаптеногим как те того заслуживают, т.е. как к оккупантам и убийцам, толку не будет.
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Мені до спини як відносяться до нас кацапи - я викреслив їх з родини приматів ще у 2014 році.
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А МНЕ НАСРАТЬ НА ЭТИ ПОДГОНОЧНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пока все украинцы не начнут относиться ке лаптеногим как те того заслуживают, т.е. как к оккупантам и убийцам, толку не будет.
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А если судить по статистике, то все было наоборот: украинцы устроили кацапам голодомор, запрещали рюский язык валуевскими указами, оттяпали у них Крым и устроили войну на Рязани
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Кстати переясловского договора никогда не существовало как договора в нашем понимании.
Была "Переясловська рада", где было принято решение присягнуть московскому царю (а вовсе не войти в состав козломордого государства), козаки передали свои условия этого союза, Хмельницкий присягнул, а московский царь присягать отказался, ссылаясь на то что он ни какой нибудь европейский король, а царь, самодержец, а цари мол не присягают..... а уже после этого вышли "мартовские стати" где московский царь изложил свое видение этого союза....Вот и смотрите договор это или нет
Кстати нарушили они этот "договор" практически сразу - отказались предоставить войска на помощь Украине, зато сами потребовали чтобы Украина предоставила свое войско для взятия чего то там очень необходимого для расширения империи....
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49% украинцев ответили, что относятся к России хорошо либо очень хорошо
Источник: https://censor.net.ua/n3175487

Столько предателей.
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"49% украинцев ответили"

49% из той тысячи человек, которых они отобрали по какому-то своему методу и опросили, может так и ответили.
Всего лишь правильно подбирать опрашиваемую аудиторию и вопросы - и нужный для заказчика исследования процент будет обеспечен.
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Это плохо. Вот мы ко всем относимся хорошо.
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Ватопитек иди партизань, пасешся здесь
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Голуби мира? Вот вас первыми и сожрут. И поделом.
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Сначала тебя трахнет насильник. Потом тебя изобьют до полусмерти хулиганы и выбросят на дорогу. И под конец тебя на этой дороге передет пьяный водила на фуре, который тебя просто не заметил. Но ты ко всем ним относись хорошо, да.
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Не должно быть насильников, хулиганов. пьяных. Все ко всем должны относиться хорошо.
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Не можна мстить. Повинні ми любити всіх **дорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці (с)
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Цензор нахрена нам это надо знать? Охренели, мне глубоко пофиг как лишнехромосомные относятся к кому или чему угодно.
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Ватники, ватники
Их не понять никогда
Ватники, ватники,
будут в говне всегДА

Мне кажется что учений по эвакуации в бомбоубежища, = "мало.вато было".
Хотя я может и неправ.
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Мені до спини як відносяться до нас кацапи - я викреслив їх з родини приматів ще у 2014 році.
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Сволочная кацапская натура - парашиные оккупанты напали на Украину, но в результате больше рогатых (47%) ненавидят Украину нежели пострадавшая сторона
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А вор всегда относится хуже к тому, кого он обворовал, чем обворованный - к вору...
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Войска отводимых, не стреляет, с праздниками поздравляем, ... - какого хрена вата будет к нам хорошо относиться?!!!
Вот если бы мы пару сотен их глоток перерезали - сразу зауважали бы!

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вся эта риторика не к миролюбству...... "велелым" будет лето 20-того
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В общем-то прорыв ватного нарыва лучше медленной, но верной зеленой гангрены.
Заодно наконец и повод для зачисток у обеих сторон появится.
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А зебилы и их власть говорят -,да нет,не надо путать путинскую власть и простой русский народ,да вот нет как раз народ 100% зеркало рос власти
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Покажите рейтинг финансирования государственных TV каналов РФ и Украины !
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Т.е. адекватно воспринимающих Роисю у нас 39%.

61% "простога нарида" - ватные мудаки, которые с удовольствием поднимут флаг Роиси, если что.
Вполне таки коррелирует с процентами ОПЗЖ и СН на выборах.
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Відсотки показують інтенсивність і вектор телевізійного пресингу на телеглядача. З кацапією ясно , там агресивно прокацапський вектор як воно і має бути . А от чому в Україні телебачення теж працює на кацапський вектор ? Тому що для богообраних власників телеканалів Україна не Батьківщина , а територія на якій жиди кують бабло . Сама Україна й українці їм "по барабану" .
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хуже некуда - украинцу зеленскому не доверяют 50% расеян, просто ужос...
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Какой же ЗЕ нафиг украинец? Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 3623 Что в нем украинского, кроме пометки в паспорте?
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самый щирый или ты против зеленой власти?
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ну, какой он предатель? зеля просто душка - на рояле сбацает, что хочешь, вышивать умеет - вы не умеете ценить счастья. свалившегося, как снег на голову
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От вам і вся суть московитів: ти до них з добром ("пєрєстать стрєлять", відведення військ, "треба домовлятись"), а вони відразу готують ножа. Вони розуміють тіко силу і поважають того, хто вмиває їх їхньою ж юшкою.
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хороший кацап - дохлый кацап. Потому всему миру надо активнее помогать кацапам стать хорошими.
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Хде они стока добрых украинцев нашли ?! 🤔
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Не добрых, а ватных. Любой сабантуй у жлобов подсмотри и все поймешь.
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Ну почему русские не любят украинцев?
В одному інтерв'ю Арестович розповідав, як запитав одного полоненого росіянина - почему вы убиваете украинцев?
Той швидко відповів - чтобы вы нас любили!
Видать у них не дуже переконливо виходить бо багато своїх закопали від подібних переконань українців.
==
Особливо на московії вали в панічну істерику після фільму "Наші котики", де є кадри кремля що палає ! Для них це було гірше ніж загибель сотень мокшан і бурятів в Україні й Сирії!Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 5946
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Читаешь такие исследования, и думаешь, как могут быть целые институты такими тупыми!
И это называется наука??? Формулировка "Как Вы относитесь к России/Украине" на уровне бабушек на скамейке! Неужели эти социологи не знают, есть страна, а есть государство. Пора бы уже учёным научиться различать эти важные понятия, а не лепить всё в один вареник. Можно любить страну и ненавидеть государство, что вполне нормально любого думающего человека, и очень распространено как в демократических, так не демократических странах. .
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Левада уже лет десять не ведёт реальные соц. опросы а проводит линию фсбшных указаний. Реальные цифры могут быть лишь на столах первых лиц силового блока россии. Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру" - Цензор.НЕТ 9202
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треба кожну автівку на теренах України з номерами ********** вітати або цеглиною, або відривати номерні знаки, а тим, хто там їде, давати здюлєй, а хоча б для профілактики, тому що лаптєногим #нехайщастить.
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Так вы шо?😲 Как же мы теперь без их любви?!!
Сволочам теперь не в кайф?
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Кацапских ублюдков гнать драной метлой
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Це не зменшить бажання зелениї влади працюіати на лаптеногих
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39% ? Ви хочете сказати , що в Україні проживає 61% виродків ? Шось не дуже віриться .
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статистика и социология упрямые штуки, лол. А кого ты назвал выродками, я не понял? граждан Украины?
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Лол. интересное отношение украинцев к России. почти 50 на 50
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Да не может быть.
Нас же уверяет "*********", что запоребрикум ночей не спят мышебратья, все о мире с украинцами думают.
Вы там статистику то поправьте в опросе...
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