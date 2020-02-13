 Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології та російського "Левада-центру"
Так, за результатами опитування, 42% росіян ставляться до України добре або дуже добре, 47% - погано.
Водночас 49% українців відповіли, що ставляться до Росії добре або дуже добре, 39% - погано.
Зазначається, що в перші місяці президентства Володимира Зеленського рівень хорошого ставлення росіян до України різко пішов угору і в 2019 році майже 60% росіян добре ставилися до сусідньої держави, проте наприкінці року і в 2020 році - знову почав падати.
Была "Переясловська рада", где было принято решение присягнуть московскому царю (а вовсе не войти в состав козломордого государства), козаки передали свои условия этого союза, Хмельницкий присягнул, а московский царь присягать отказался, ссылаясь на то что он ни какой нибудь европейский король, а царь, самодержец, а цари мол не присягают..... а уже после этого вышли "мартовские стати" где московский царь изложил свое видение этого союза....Вот и смотрите договор это или нет
Кстати нарушили они этот "договор" практически сразу - отказались предоставить войска на помощь Украине, зато сами потребовали чтобы Украина предоставила свое войско для взятия чего то там очень необходимого для расширения империи....
Источник: https://censor.net.ua/n3175487
Столько предателей.
49% из той тысячи человек, которых они отобрали по какому-то своему методу и опросили, может так и ответили.
Всего лишь правильно подбирать опрашиваемую аудиторию и вопросы - и нужный для заказчика исследования процент будет обеспечен.
Их не понять никогда
Ватники, ватники,
будут в говне всегДА
Мне кажется что учений по эвакуации в бомбоубежища, = "мало.вато было".
Хотя я может и неправ.
Вот если бы мы пару сотен их глоток перерезали - сразу зауважали бы!
Заодно наконец и повод для зачисток у обеих сторон появится.
61% "простога нарида" - ватные мудаки, которые с удовольствием поднимут флаг Роиси, если что.
Вполне таки коррелирует с процентами ОПЗЖ и СН на выборах.
В одному інтерв'ю Арестович розповідав, як запитав одного полоненого росіянина - почему вы убиваете украинцев?
Той швидко відповів - чтобы вы нас любили!
Видать у них не дуже переконливо виходить бо багато своїх закопали від подібних переконань українців.
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Особливо на московії вали в панічну істерику після фільму "Наші котики", де є кадри кремля що палає ! Для них це було гірше ніж загибель сотень мокшан і бурятів в Україні й Сирії!
И это называется наука??? Формулировка "Как Вы относитесь к России/Украине" на уровне бабушек на скамейке! Неужели эти социологи не знают, есть страна, а есть государство. Пора бы уже учёным научиться различать эти важные понятия, а не лепить всё в один вареник. Можно любить страну и ненавидеть государство, что вполне нормально любого думающего человека, и очень распространено как в демократических, так не демократических странах. .
Сволочам теперь не в кайф?
Нас же уверяет "*********", что запоребрикум ночей не спят мышебратья, все о мире с украинцами думают.
Вы там статистику то поправьте в опросе...