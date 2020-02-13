 Унаслідок обстрілу на окупованій Луганщині поранено 80-річного чоловіка, - СММ ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 12 лютого 2020 року.

"Спостерігачі уточнювали інформацію про 80-річного чоловіка, який зазнав поранення в н. п. Березівське (непідконтрольний уряду, 53 км на північний захід від Луганська) внаслідок обстрілу, що стався 26 січня. 30 січня медичний персонал лікарні в н. п. Голубівка (кол. Кіровськ; непідконтрольний уряду, 51 км на захід від Луганська) повідомив членам Місії, що 28 січня до лікарні надійшов чоловік з осколковими пораненнями правої гомілки", - повідомляє ОБСЄ.

За словами медиків, чоловік зазнав поранення раніше, а звернувся до лікарні лише після того, як його стан почав погіршуватися. 10 лютого дружина потерпілого розповіла спостерігачам, що її чоловік 10 днів перебував у лікарні Голубівки, де з його ноги було вилучено осколок.

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