 У Німеччині заарештували підозрюваного в порушенні ембарго на поставки РФ військового обладнання

"Олександр С. - керівник фірми з офісом на півдні Німеччини. На цій посаді він постачав верстати військовому споживачеві в Росії. Щоб приховати цю обставину, обвинувачений вів свої справи через різних підставних покупців. Крім цього, були підроблені дані, що характеризують мету використання обладнання. Таким чином, в період з січня 2016 по січень 2018 року було здійснено сім поставок, загальна сума замовлень - приблизно 8 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією прокуратури, кілька верстатів були об'єктивно призначені для використання у військових цілях, а інше обладнання є так званими товарами з подвійним призначенням і входить до списку заборонених поставок.

"Вивезення таких товарів зі списку заборонене в разі, якщо вони повністю або частково можуть бути використані для військових цілей або призначені для військового споживача", - вказує Генпрокуратура.

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Чоловік був затриманий 11 лютого в Аугсбурзі, його звинувачують в порушенні закону, що регулює зовнішньоекономічні відносини ФРН в семи випадках, а також в діях на замовлення іноземних спецслужб і порушення режиму ембарго. Напередодні були проведені обшуки. Також напередодні був виданий ордер на арешт.

У 2014 році Євросоюз схвалив секторальні санкції щодо Росії у зв'язку з агресією проти України. Крім фінансової та енергетичної сфери, вони стосуються також і військової: ЄС ввів ембарго на торгівлю зброєю з Росією і обмежив експорт товарів подвійного призначення.