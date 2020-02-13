 Україна видобуватиме газ без "смотрящих" і груп впливу, - Гончарук. ФОТО

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Гончарук відвідав одну з полтавських свердловин "Укргазвидобування".

"Полтавська область — один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу та кожна п’ята тонна нафти та конденсату надходить з Полтавщини. Але цього мало. На центральному рівні ми вже спростили дозвільні процедури, упровадили електронні аукціони та розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку", - розповів прем'єр.

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За його словами, до підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено "Інвестиційний атлас надрокористувача", на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі.

"Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами", - підкреслив Гончарук.



