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Все про:газ (1182) Полтавщина (312) Укргазвидобування (82) Гончарук_Олексій (676)

 Україна видобуватиме газ без "смотрящих" і груп впливу, - Гончарук. ФОТО

До підписання готуються 9 угод про розподіл вуглеводневих надр, а також запущений "Інвестиційний атлас надрокористувача", на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об'єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Гончарук відвідав одну з полтавських свердловин "Укргазвидобування".

"Полтавська область — один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу та кожна п’ята тонна нафти та конденсату надходить з Полтавщини. Але цього мало. На центральному рівні ми вже спростили дозвільні процедури, упровадили електронні аукціони та розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку", - розповів прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розбираємося, чому "Укргазвидобування", попри значні вкладення, не збільшує обсяги видобутку газу, - Гончарук

За його словами, до підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено "Інвестиційний атлас надрокористувача", на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі.

"Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами", - підкреслив Гончарук.

Україна видобуватиме газ без смотрящих і груп впливу, - Гончарук 01
Україна видобуватиме газ без смотрящих і груп впливу, - Гончарук 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175483
 
 
 Топ коментарі
 
Украина будет добывать газ без "смотрящих" и групп влияния, - Гончарук. ФОТО
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Просто смотрящіх будут називати "нянями".
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Щас будет крик: недра принадлежат народу! Украина будет добывать газ без "смотрящих" и групп влияния, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2184
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А нафіга "смотрящіє", коли весь навар залишається в "друзів" Слуг Народу....

-Нова корупційна схема від "нової влади".... Частка держави при розподілі видобутку продукції має бути НЕ МЕНШОЮ 51%, як і в прибутках! Саме такою є світова практика!
А що пропонує Уряд? - Посудіть самі-
"Термін дії УРП - 50 років. Частка держави у прибутковій продукції має становити щонайменше 11% її загального обсягу, максимальна частка компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору буде компенсовано його витрати, дорівнює 70% загального обсягу виробництва (до повного відшкодування витрат інвестора)."
За "добровільно"запропонованою Урядом схемою, Україні дістанеться всього лише 30 % продукції і лише 11% прибутків - такого рівня наперед і штучно запрограмованого програшу держави ніде в світі НЕМАЄ! Тобто, у нас видобуватимуть сировину іноземні фірми і майже всю забиратимуть собі, як і прибуток !!!
-Надра належать народові, так, як і земля не іноземним партнерам Слуг Народу. Не лишнє було б запитатися народу про схему розподілу продукції - на референдумі. Інакше, цей підхід - запланований і черговий грабіж народу! ЗЛОЧИН!
-А де ж тут недавно обіцяне ЗЕ 1% відрахування від видобутку корисних копалин в Фонд молодого покоління України? Чи відраховуватимуть.... з тих 11% жалюгідного прибутку, який залишиться державі?
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Двенадцать стульев, Ньювасюки, ЗЕбилы и телевизор...
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Не они пренадлежат соросятам по крайне мере они так гадают и земля тоже. Чтоб спекулировать. По земельному закону они вместе с га. продают и надра. Молчание и мычание вот что соросятам от население нужно. Остальное дело техники.
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Та ще за часів Кучми власні скважини мала наша так звана еліта... І Бойко, і Пінчук і сам Кучма. пошарудіть Слобожанщину та Прикарпаття, а про Чорне море я мовчу...
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Гончарук:
Никаких смотрящих, только НЯНИ и ПРЕФЕКТЫ!
Диджитализация, мля!
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"Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - подчеркнул Гончарук. https://censor.net.ua/n3175483 ця дибеляка мабуть думає шо вони нескiнченни?Україна видобуватиме газ без "смотрящих" і груп впливу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4271
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Нет - он держит нас за дебилов.
Так же они и про продажу земли дебилам говорят, что это не продажа - это рынок. Україна видобуватиме газ без "смотрящих" і груп впливу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9385
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Товарищ Сталин смотрит на тебя как на говно и, наверное, он прав! (с)
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Або сталін неправий, а ще він не товарищ Україна видобуватиме газ без "смотрящих" і груп впливу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9871
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Украина будет добывать газ без "смотрящих" и групп влияния, - Гончарук. ФОТО
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Просто смотрящіх будут називати "нянями".
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Только после того, как Дубилет произведьот спутниковую геологоразведку.
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Браво Гончарук ! Чекаємо реакції від Шуфричів, Ахметових й інших "надрасосущих".
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Вот их защитников уже целая ветка . Соя против.
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танька, вот ты лайкаешь с семкой вели бандиту, зайди СФ, и посмотри, что твой колега по партии ботов написало, и как к тебе относится как не рашистки и твоим друганам ннн, сеня итд?
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В партии СН вор на воре сидит и вором погоняет. И до сих пор всё делается в интересах воров. Землю они готовятся продавать ворам или фермерам? Фермерам и 10 га хватит, а ворам и 10 000 га мало, они хотели 210 000 га.
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сейчас разгонят инфу о том что газа мало осталось и продавать больше нечего (самим не хватает)
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Таки Зеля со слугами пытаются выпутаться из под внешнего влияния некоего олигарха. А вдруг получится? Только вчера освободился от Богдана и уже сегодня первый шаг )
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"Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами"
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Все - стрна пошла с молотка. То что отстегнется, будет в концессии на 100 лет.
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Знаємо) боронь Боже, ні яких друзів і кумів...
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Смотрящие сами добывают ))))Частная добыча природного газа в Украине на 90% сконцентрирована в руках действующих и бывших чиновников, депутатов или их окружения. За последний год появились несколько новых частных компаний. Среди их собственников - окружение министра внутренних дел Арсена Авакова. Ядро бизнеса Авакова - харьковская группа "Инвестор", где жена министра является мажоритарным владельцем компании. В "Инвестор" входит компания "Энергия-95", которая имеет лицензии добывать газ на Денисовскому и Марьинском месторождениях.
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Ему бы сперва с Коболевым поговорить, а потом орать "ура!"...
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Коррупионер хуже серийного убийцы.
Месторождений, разведанных достаточно не то что для себя, а для того чтобы начать вытеснять Рашку на рынке ЕС. Даже если брать западную украину. (События на Востоке тоже прямой результат коррупции).
Никто не хочет нести сюда деньги, все страны, даже США сражаются за инвестиции, а мы в рейтинге простоты ведения бизнеса, коррупции ниже Беларуси и Казахстана.
Ни простоты, ни налогов, ни стабильности "правил", (взяли ренту подняли в 100й раз), ни образования, ни климата, ни стоимости электричества/тепла, ничего кроме грунта.
Ни-че-го. Если инвестиционная привлекательность была бы конкурсом красоты, нам нужно было бы носить на голове пакет с дырками для глаз.
Без инвестиций мы будем нищими, работодатель всегда платит настолько мало, насколько может. Со всеми свалившими людей всё равно больше чем вакансий - плати копейки, дураки найдутся. А если не открываются месторождения, не заходит бизнес, то рабосим местам и конкуренции взяться неоткуда.

В 90м у нас с Польшей был одинаковый ВВП, сейчас мы уступаем в 6 раз, разрыв у величивается. Мы всегда с призрением смотрели на Африку.. очнитесь мы немногим выше среднего по Африке, в которой есть растущие экономики, разрыв с которыми увеличивается.

Говорите об этом, несите в массы, коментируйте, кроме нас это никому не нужно, иначе будем обсуждать Сваты и голосовать не за экономическую программу а за то что нам подсунут с ТВ.
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При этом быдломасса не интересовалась экономической программой - голосовало за новую харю, и "вдруг" оказалось что у них программы нет, только турборежим за всё подряд. Другие тоже голосовали за тех кто был во власти и показал что коррупция абсолютно устраивает. Вы конечно "лучше" бо патриоты, но, не поверите,
нам нужен и патриот и готовый бороться с коррупцией, а е кто хоть отдаленно под это описание подходит, развечто, в хвосте первой десятки, потому что выбросите нахрен телевизов, по нему уже 30 лет голосуем и страна в жопе.
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После 200 тыс га в одни руки кто же тебе поверит. Где частка каждого от газа.? Бей все шо паном зветься. Класик был прав. Если стадо не научится керувать даже и через ошибки,зеля это первая ошибка, оно будет пусть боевыми но баранами. Где народовладдя брехун.
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А за повний провал збільшення свого газовидобування за минулий і позаминулий рік ХТО БУДЕ ВІДПОВІДАТИ??? А нам про це всі вуха прожжжжжужжжжали.
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******* - крупнейшая компания в Норвегии, а также крупнейшая нефтяная компания Северной Европы.



Контрольный пакет акций ******* принадлежит норвежскому государству.[6]

Компания является одним из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировом рынке, а также одним из крупнейших поставщиков природного газа на европейский рынок. ******* обеспечивает около 60 % шельфовой добычи углеводородов Норвегии. Добыча ведётся на месторождениях Glitne, Гуллфакс, Хейдрун, ******, Кристин, Kvitebjørn, Mikkel, Норн, Ормен Ланге, Усеберг, Слейпнер, Снурре, Снёвит, Statfjord, Sygna, Tordis, Тролль, Veslefrikk, Vigdis, Visund, Volve и Асгард. Также добыча сырья ведётся в таких странах как Алжир, Ангола, Азербайджан, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Канада, Ливия, Нигерия, Россия и США. В 2014 году на зарубежные проекты пришлось 39 % добычи нефти и газа Statoil.[12] (стр. 28)
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Уж, почитай, тридцать, как Украина будет добывать свой газ. Запасов оного не меньше, чем в Норвегии. Однако вся добыча сводится из года в год к покупке рашинского газа. И ни одна меняющаяся власть ситуацию не меняла.
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Прежде чем говорить, надо сделать. А то все будет, планируется, одни обещания.
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Инвестиции это поле боя в котором страны сражаются.
Страна для инвестора не привлекательна вообще ничем. Ну совсем.
Пока не будет первых посадок, (а их небыло и не будет - народ с 2014 не их просил и не просит тем методом который работает).
И хотябы года без перекраивания налогов, вы хоть няню, хоть проституток, хоть смотрящих ставьте - это не иннтересно никому, даже наоборот - позорно, показывать уровень своей неадекватности, непонимания что инвестору нужно.
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