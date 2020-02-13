 Українські банки в 2019 році збільшили прибуток майже втричі - до 60 млрд грн, - заступниця голови Нацбанку Рожкова

Про це Рожкова написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"60 млрд грн. Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними. Майже втричі більше, ніж роком раніше. Новий історичний рекорд", - написала вона.



Вона зазначила, що це не надприбутки держбанків від ОВДП.

"Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП – це лише 12%", - зазначила Рожкова.

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