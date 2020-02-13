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Матеріали за темою:
Все про:Луганськ (302) обмін (627) окупація (2179) допомога (991) переселенці (255) полонені (758)

 Звільнена з полону терористів 72-річна луганчанка Анастасія Мухіна потребує допомоги з лікуванням і житлом, - журналістка Катриченко. ФОТО

Мешканка окупованого Луганська Анастасія Мухіна, яку терористи затримали за допомогу СБУ і звільнили в результаті останнього обміну полоненими, потребує матеріальної і моральної підтримки.

Про це пише журналістка Тетяна Катриченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Одинока пенсіонерка допомагала звільнити окуповані території. Як могла. Вона отримували листівки, які розклеювала по Луганську (за цією справою її і затримали), а ще провозила на непідконтрольні території заборонені предмети та речовини для підривної діяльності. … Після звільнення кілька тижнів вона перебувала у Феофанії (про деталі лікування говорити не буду), потім її перевели до санаторію у Пущі. Нещодавно Анастасія Мухіна захворіла – була висока температура (39,6), а кілька днів тому знепритомніла - вдарилась головою, ребрами. Лікарі санаторію оглянули, сказали переламів нема, можливі лише тріщини. Кілька днів з носа йшла кров. Сьогодні, незважаючи на цей стан, Мухіну перевезли до гуртожитку у Києві, бо час перебування у санаторії закінчився", - описує ситуацію Катриченко.

За її словами, зараз у Мухіної немає коштів для існування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнені внаслідок обміну українці просять посприяти в забезпеченні їх житлом, - Денісова

"Якщо є можливість і виникне бажання допомогти - звертайтеся. Їй необхідна наша підтримка. Тимчасово залишу номер своєї картки "Приватбанку", оскільки пані Анастасія не має поки. Відзвітувати зобов'язуюсь про надходження і передачі. 5168 74 53 0048 7664", - написала журналістка.

Звільнена з полону терористів 72-річна луганчанка Анастасія Мухіна потребує допомоги з лікуванням і житлом, - журналістка Катриченко 01
Звільнена з полону терористів 72-річна луганчанка Анастасія Мухіна потребує допомоги з лікуванням і житлом, - журналістка Катриченко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175480
 
   
 Топ коментарі
 
А де її пенсія, яку найкращій уряд світу і його околиць обіцяв підвищити?
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Всі кошти пішли на зарплату вчителям!!! 4000 у.о. це тобі не хухри мухри Освобожденная из плена террористов 72-летняя луганчанка Анастасия Мухина нуждается в помощи с лечением и жильем, - журналистка Катриченко - Цензор.НЕТ 1418
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Зате Зеля як кожний простий українець звозив свою попу в Оман на сонечці поніжитись.
А ці кошти могли піти пенсіонерці на допомогу з бюджету.
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А де її пенсія, яку найкращій уряд світу і його околиць обіцяв підвищити?
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Всі кошти пішли на зарплату вчителям!!! 4000 у.о. це тобі не хухри мухри Освобожденная из плена террористов 72-летняя луганчанка Анастасия Мухина нуждается в помощи с лечением и жильем, - журналистка Катриченко - Цензор.НЕТ 1418
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Напевно точно ми вже не взнаємо чи кричала вона путєн памагі. Але враховуючи, що людина досить похилого віку, то могла ностальгіровать по совку....
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клєїла лісточєк із тєтраді на угол своєго дома "Дамбас праснісь! Расія нас обманула!"
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я так розумію що прийшло ц.у. бабку патріота мочити ? це тільки секта свідетелей толіка педофіла на таке спроможна .
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а ти прочитав за що її на підвал сепари кинули ? ти хоч чимось поміг країні , чи тільки попі здєть ?
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Не пишіть, чого не знаєте! Мутні, це ті хто пишуть патріотичні гасла, а самі ніц не роблять. Людина зробила для визволення України в рази більше ніж ви. Одні перевезення вибухівки чого варті!
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Зате Зеля як кожний простий українець звозив свою попу в Оман на сонечці поніжитись.
А ці кошти могли піти пенсіонерці на допомогу з бюджету.
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А ще повинна бути програма допомоги переселенцям. Щось ми не бачимо роботи відповідних урядових служб Звільнена з полону терористів 72-річна луганчанка Анастасія Мухіна потребує допомоги з лікуванням і житлом, - журналістка Катриченко - Цензор.НЕТ 3300
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Не тільки свою, а ще Лєнкіну, тещіну та сотню охоронці своєї дупи. Подивіться статтю, де порахували витрати з бюджету на охорону цього сцикуна в Омані.
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головне що не на мальдіви,туда не можна. а оман одвічний наш союзник .
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В стране всё так поменялось...сейчас власть только может предложить Анастасии Мухиной, посмотреть российский сериал "Сваты"
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Оце таких подруг-бабусь поміняли на беркутівців? Так два беркутівця повернулися, то і їх у такому віці треба відправити до своїх родичів, бо кому вони тут потрібні, а там хоч поховають свої та за могилками ходитимуть. Навіщо їй тут квартира, їй вже і на рідній землі 2 метри вистачить.
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Бессовестная ты морда. Человек рисковал жизнью и здоровьем за страну, в которой ты живешь и хрюкаешь
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не звиртай уваги. то проплачені , вони хочуть *создать мнение * що українцям пофіг патріоти , що вони як мінімум їх не навидят. і т.д.і т.п.
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Одно дело, когда государство посылает со спецзаданием, а другое когда по собственной инициативе! Да и вообще непонятно, почему СБУ помагают обычные граждане, а СБУ что сами неспособны?
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СБУ вербує простих громадян для забезпечення своєї роботи. Ця бабця перевозила вибухові речі (а еще провозила на неподконтрольные территории запрещенные предметы и вещества для подрывной деятельности..Источник: https://censor.net.ua/n3175480),а вже використання цих речей, це справа СБУ!
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Я против самодеятельности, если на задание посылает государство и оно выполняется четко, тогда можно говорить о каком-то поощрении и о квартирах в зависимости от сложности задания! а так сейчас каждый начнет лезть по своей дури, а потом кричать дайте денег, дайте квартиру...
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Как я понимаю, если отпустили значит может свободно возвращаться в свой дом!
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Ви пропонуєте бабці жити разом із своїми "гвалтівниками"?
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Те кто ее повязал живут с ней в одной квартире?
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Ні, вони навколо, скрізь! І за перевезення вибухівки, ще не раз можуть схопити! Дуже просто бути патріотом на вільній території, все так просто! Замість сперечань, перерахуйте краще хоч сотню гривень людині, яка ризикувала життям і здоров'ям заради незалежності України.
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Типо СБУ сами опасные задания не выполняют, а подставляют мирных граждан?
А если бабка сотрудничала, то она провалила задание! и достаточно того, что ее вытянули и полечили, ну и денег на первое время можно дать!
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У нас цілий міністр з питань тимчасово окупованих територій є, має спуститися з Олімпу і взяти справу під контроль. Тим паче, ризикувала життям за Україну.
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50 гривен из Донецка от русского патриота Украины. А вы, диванные патриоты, считающие нас всех предателями, утритесь
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Звільнена з полону терористів 72-річна луганчанка Анастасія Мухіна потребує допомоги з лікуванням і житлом, - журналістка Катриченко - Цензор.НЕТ 5461это не патриоты , это ....асы проплаченные. и большинство так не считают.
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А где эта седая гнида Сивуха?
Вот тебе реальные дончане, о которых ты день и ночь воняешь!
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такие его не интересуют .в его понимании , бабка по другую сторону баррикад была (((
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" Она получали листовки, расклеивала по Луганску (на этом ее и задержали)"
А как перечислить деньги через автомат?
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Порохоботы - это просто конченные мерзопакостные нелюди
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Кого они там наменяли? У нас военные пенсионеры умирают без квартир. находясь в очереди на жилье десятилетиями. Кого они там наменяли?
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Ага, Путин выменял Цемаха, Беркутов, а наши бабушек которые клеили листовки
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