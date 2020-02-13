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 Політика України
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 Українська дипломатія готова до російських сценаріїв в ООН, - МЗС про скликання РФ засідання Радбезу

Скликання Росією засідання Радбезу ООН щодо Мінських угод - традиційний і перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей.

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"20 лютого з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Дискусія, в якій візьме участь Міністр закордонних справ України В.Пристайко, стосуватиметься широкого кола питань російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному та соціальному вимірах", - заявили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ята річниця Мінських угод: РФ запросила на 18 лютого засідання Радбезу ООН

"Учора з’явилась новина про російську ініціативу скликати напередодні цього заходу засідання Радбезу ООН для обговорення стану виконання Мінських домовленостей. Очікуваний, традиційний та перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію. Представники України візьмуть участь в обох заходах. З високих трибун ООН розкажуть світу про зусилля Президента та Уряду з відновлення миру на Донбасі, зокрема у світлі виконання домовленостей Саміту глав держав та урядів країн Нормандського формату 9 грудня 2019 року: припинення обстрілів, взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення допуску Червоного Хреста на окуповану територію, визначення гуманітарних ділянок розведення військ, покращення соціально-економічного забезпечення населення, інтенсифікації діяльності Місії СММ ОБСЄ тощо", - додали в МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175479
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, це вже "хуже нє будєт" чи ще "хоть поржом"?))
Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза - Цензор.НЕТ 2923
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Цікаво, це вже "хуже нє будєт" чи ще "хоть поржом"?))
Украинская дипломатия готова к российским сценариям в ООН, - МИД о созыве РФ заседания Совбеза - Цензор.НЕТ 2923
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Это та барышня,которая плотно дружит с пареньком с нестандартным дипломом?
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Чувствует моя ЖО приближение очередного зашквара Бубочки в международной политике.

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Якщо зеленські пристайки програють - не подарую!
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та чо, подарувати мона.... МОНку і пару гранат(пострілів з РПГ)

Якшо шо то це у мене кіт впав на Клаву і на Вєру, а я курив в той час(Баканов - нє завідуй)))
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А шо? Завоешь на весь Цензор???
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Ви будете там виправдовуватись ?
ЖАЛЮГІДНІ ви.......................
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Бачили вже ту підготовку до російських сценаріїв, як в ПАРЄ голосували за московію.
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ахаха, классно. я бы так не придумал.
реально - не оч. верю ша наша Зеля так обосралась. мо в пинжаке это стяжки какие-то такие то растакие то?
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попов - нафиг. че ты дурацкую туфту постишь то?
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це Пристайко готовий? Якщо він пив оковиту, то вірю що готовий. А як профі він неякий.
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Да? А В ********* Лавров-лошак в знак ноты протеста прибил к мавзолею свои мудья! Вам его не жалко? Шож вы творите гады!
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Но ведь на о. Крыс уже давно пьют воду из канализации закольцованную по кругу. Поэтому можно и пустить в канал для крысчан канализационные стоки (за не очень дорого) - что заслужили, то и получили.
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Сам придумал? Или с методички?
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Теперь вижу, что методича....
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Опять Украина будет оправдываться почему так долго сопротивляется и притесняет росийских ихтамнетов.
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Бубочка рассказал международным кругам, что украинский народ готов перенести границу с ДНР и ЛНР на берега Днепра. Вот по этому поводу Россия и собирает заседание Совбеза.
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