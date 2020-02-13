 Українська дипломатія готова до російських сценаріїв в ООН, - МЗС про скликання РФ засідання Радбезу

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"20 лютого з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Дискусія, в якій візьме участь Міністр закордонних справ України В.Пристайко, стосуватиметься широкого кола питань російської агресії, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному та соціальному вимірах", - заявили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ята річниця Мінських угод: РФ запросила на 18 лютого засідання Радбезу ООН

"Учора з’явилась новина про російську ініціативу скликати напередодні цього заходу засідання Радбезу ООН для обговорення стану виконання Мінських домовленостей. Очікуваний, традиційний та перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію. Представники України візьмуть участь в обох заходах. З високих трибун ООН розкажуть світу про зусилля Президента та Уряду з відновлення миру на Донбасі, зокрема у світлі виконання домовленостей Саміту глав держав та урядів країн Нормандського формату 9 грудня 2019 року: припинення обстрілів, взаємного звільнення утримуваних осіб, забезпечення допуску Червоного Хреста на окуповану територію, визначення гуманітарних ділянок розведення військ, покращення соціально-економічного забезпечення населення, інтенсифікації діяльності Місії СММ ОБСЄ тощо", - додали в МЗС.