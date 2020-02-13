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 Сьогодні до Одеси прибуде контейнеровоз із Китаю: команда перехворіла, санітарно-карантинна служба порту приведена в підвищену готовність

У четвер, 13 лютого, в Одесу прибуде контейнеровоз, який побував в китайських портах, у шістьох членів команди була висока температура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

"В одеський порт поспішає трьохсотметровий контейнеровоз CMA CGM URAL, який вийшов на лінію з китайських портів на початку січня цього року. 27 січня контейнеровоз побував в одному з портів Шрі-Ланки, де з'ясувалося, що у шести членів команди висока температура", - пише видання.

29 січня компанія CMA CGM заявила про те, що команда здорова: "Ми в постійному контакті з командою CMA CGM URAL. Всі необхідні заходи для забезпечення належного медичного спостереження були вжиті. Міжнародний радіомедичний центр (CIRM Roma) підтвердив, що весь екіпаж здоровий".

Після цього судно побувало в портах Єгипту, Лівії і Туреччини, а вчора в румунській Констанці. Проте одеська санітарно-карантинна служба одеського порту приведена в підвищену готовність. 13 лютого судно повинно стати на 42-й причал порту.

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Як розповів виданню головний державний санітарний лікар на водному транспорті України Микола Голуб'ятников, капітан контейнеровоза за шість годин до прибуття в наш порт має вислати санітарний бюлетень, який підтверджує стан здоров'я своєї команди.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 24.01.2020 № 185, відразу після швартування на контейнеровозі буде проведено медичний огляд всіх членів екіпажу й інші профілактичні заходи. У разі виявлення хворого на судні негайно буде введений в дію оперативний план протиепідемічних заходів - хворого з підозрою на коронавірус відправлять в судновий ізолятор або ізолятор порту з наступною госпіталізацією на береговій госпітальній базі, а саме судно поставлять на карантин з проведенням відповідних медико-санітарних заходів.

Але першим на борт судна - ще в морі - підніметься наш одеський лоцман, який має візуально оцінити обстановку на контейнеровозі і ухвалити рішення про подальші дії. У разі небезпеки у нього має бути комплект спецодягу і респіратор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175477
 
   
 Топ коментарі
 
Арахамию в контейнер и в Ухань обратно, по воде ,как он любит
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а нельзя эту плавучую "чумку" оставить на рейде на 14 дней?
море не штормит...еды-воды подкинуть...медик в костюме химзащиты каждый день их посещать будет...пусть потерпят...
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Доктора комаровского включите в санитарно - карантинную службу. Кстати, могли бы выделить один контейнер, чтобы забрать наших граждан из Китая.
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Арахамию в контейнер и в Ухань обратно, по воде ,как он любит
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Почему его одного? ВСЕХ ЗЕЛЕНОСРАКИХ ПРОДАВЦОВ ДНЕПРОВСКОЙ ВОДЫ И СОБАК !
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Всё проверить.Может контейнеры натрамбованы китайцами, которые у"бывают из Уханя.
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и хто проверит - за 20ку они выедут из порта не вскрываясь
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Доктора комаровского включите в санитарно - карантинную службу. Кстати, могли бы выделить один контейнер, чтобы забрать наших граждан из Китая.
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ВОЗ рассылает рекомендации прекратить транспортировку посылок из Китая. Но это не посылка, это контейнеровоз. Так что опасаться нечего.
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Вы шо придурки ,совсем умишком тронулись Сегодня в Одессу прибудет контейнеровоз из Китая: команда переболела, санитарно-карантинная служба порта приведена в повышенную готовность - Цензор.НЕТ 1945развернуть и гнать к ****** ,пусть в ******** плывут ...
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он выплыл месяц назад, когда в Китае 10 больных было. И выплыл с Гонконга насколько я знаю. А контейнера на нем были подготовлены под загрузку еще в декабре. Потому в других портах никто и не паниковал. А у нас решили бурную дятельность показать на фоне безопасного корабля.
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На 7-м километре ничего китайского не покупать!
Одесситы в шоце!
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За простой судна - пускай платят щебилоиды, их слава Богу 73%😁
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ідіоти. У нас медицина далеко не французька і не британська. Он від грипу вже 26 померло, а якщо ці привезли "корону", то що буде? Добре якщо одеські ватани повимирають але ж це вірус! Він вражає без розбору всіх..
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а нельзя эту плавучую "чумку" оставить на рейде на 14 дней?
море не штормит...еды-воды подкинуть...медик в костюме химзащиты каждый день их посещать будет...пусть потерпят...
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Ну да, пандемия ведь дешевле обойдётся.
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И всё? Может тебе ещё паспорт сфоткать, ботинок ольгинский? Перетопчешься!
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Нет, не всё, срань-паникёр. Так откуда? Хотя бы страну, бо есть мнение, что ты из Хайфы.
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Твоё дурацкое мнение мне безразлично. Понимаешь, тормоз?
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Понятно. Значит- из Ашкелона. Не удивил, срань-паникёр.
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Понятно. Ты уже настолько охренел, в борьбе с ним, что забыл- на каком языке писать. Не удивил, срань-паникёр. Сьогодні до Одеси прибуде контейнеровоз із Китаю: команда перехворіла, санітарно-карантинна служба порту приведена в підвищену готовність - Цензор.НЕТ 7392
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танунах. хай на карантине рейде недельки три постоит перед разгрузкой.
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У них- расписание, по часам. Серьёзнейшее бабло, между прочим.
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27 января был в Китае. Ставлю 100 долларов, против 1 гривны- никакого вируса там в помине нет. И- не было. Но! Надо показать деятельность! Угрожать карантином. "Маерск" уже отказался от заходов в Украинские порты. Теперь откажутся СМА CGM, если, не дай Бог, им расписание линии сорвут. Давайте, действуйте, паникёры.
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"Но первым на борт судна - еще в море - поднимется наш одесский лоцман, который должен визуально оценить обстановку на контейнеровозе и принять решение о дальнейших действиях. В случае опасности у него должен быть комплект спецодежды и респиратор."
герой! противочумный костюм ему выдайте перед восхождением на борт.
Сьогодні до Одеси прибуде контейнеровоз із Китаю: команда перехворіла, санітарно-карантинна служба порту приведена в підвищену готовність - Цензор.НЕТ 2590
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Толковая штука. Где такое заиметь? На всякий пожарный.
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Хоч попередили. Усе офіційно як має бути. Поставка вірусі - з рук в руки.
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вспомнилась старая песенка:
на Дерибасовской открылася холера,
ее поймала одня ***** от кавалера,

пусть бога нет, но он накажет эту жабу,что в подворотне отдавалася арабу....

и из-за этой неразборчивости женской,
холера прёт теперь по всей Преображенской
заговорили о холерном вибрионе на Мясоедовской, в порту, на Ланжероне....
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Сейчас матрос, а скорее всего кок, Андрей Шевченко, тебе ответит. 😄
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Китайские часы хреново давление меряют!
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это идея. украинцев можно забрать морем. месяц плавания это самый настоящий карантин. тогда и команду нужно в китае набирать.
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Были б адекватные люди которым не плевать на нацию и здоровье, то уже бы давно закрыли все связи с внешним миром но бизнес важнее...
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А шо по этому поводу скажут Моники Оманские!?
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Если за время перехода у шестеріх была температура и они еще не померли и даже выполняют свои служебные обязанности, то это не короновирус.
К слову, на таком контейнеровозе экипаж 24 человека . Это не пассажир там где 1000.
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