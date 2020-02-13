 Сьогодні до Одеси прибуде контейнеровоз із Китаю: команда перехворіла, санітарно-карантинна служба порту приведена в підвищену готовність

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

"В одеський порт поспішає трьохсотметровий контейнеровоз CMA CGM URAL, який вийшов на лінію з китайських портів на початку січня цього року. 27 січня контейнеровоз побував в одному з портів Шрі-Ланки, де з'ясувалося, що у шести членів команди висока температура", - пише видання.

29 січня компанія CMA CGM заявила про те, що команда здорова: "Ми в постійному контакті з командою CMA CGM URAL. Всі необхідні заходи для забезпечення належного медичного спостереження були вжиті. Міжнародний радіомедичний центр (CIRM Roma) підтвердив, що весь екіпаж здоровий".

Після цього судно побувало в портах Єгипту, Лівії і Туреччини, а вчора в румунській Констанці. Проте одеська санітарно-карантинна служба одеського порту приведена в підвищену готовність. 13 лютого судно повинно стати на 42-й причал порту.

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Як розповів виданню головний державний санітарний лікар на водному транспорті України Микола Голуб'ятников, капітан контейнеровоза за шість годин до прибуття в наш порт має вислати санітарний бюлетень, який підтверджує стан здоров'я своєї команди.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 24.01.2020 № 185, відразу після швартування на контейнеровозі буде проведено медичний огляд всіх членів екіпажу й інші профілактичні заходи. У разі виявлення хворого на судні негайно буде введений в дію оперативний план протиепідемічних заходів - хворого з підозрою на коронавірус відправлять в судновий ізолятор або ізолятор порту з наступною госпіталізацією на береговій госпітальній базі, а саме судно поставлять на карантин з проведенням відповідних медико-санітарних заходів.

Але першим на борт судна - ще в морі - підніметься наш одеський лоцман, який має візуально оцінити обстановку на контейнеровозі і ухвалити рішення про подальші дії. У разі небезпеки у нього має бути комплект спецодягу і респіратор.

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