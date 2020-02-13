 Перепис населення в ОРДЛО та окупованому Криму можуть провести за допомогою супутника, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Українського Радіо" повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Він підтвердив, що перепис населення на тимчасово окупованих територіях можна провести за допомогою супутникової зйомки.

"Так, це правда. Ми саме вчора зустрічалися з представниками ООН, які нам допомагатимуть, можливо, з цим проєктом. Це дуже складний проєкт. Вони проводили подібний проєкт в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. ... Вони намагалися через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти хоча б приблизну кількість населення", - розповів Дубілет.

Дубілет повідомив, що поки не знає, наскільки точно можна оцінити через супутники кількість населення на окупованих територіях.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису. Міністр Кабінету Міністрів заперечує ці звинувачення і стверджує, що "фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили". Він також назвав перепис 2001 року "великим фейком".

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