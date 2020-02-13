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Все про:Крим (8756) перепис населення (56) Донбас (15276) Дмитро Дубілет (95)

 Перепис населення в ОРДЛО та окупованому Криму можуть провести за допомогою супутника, - Дубілет

В уряді обговорюють можливість проведення перепису населення на окупованих Росією територіях Донбасу і Криму за допомогою супутника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Українського Радіо" повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Він підтвердив, що перепис населення на тимчасово окупованих територіях можна провести за допомогою супутникової зйомки.

"Так, це правда. Ми саме вчора зустрічалися з представниками ООН, які нам допомагатимуть, можливо, з цим проєктом. Це дуже складний проєкт. Вони проводили подібний проєкт в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. ... Вони намагалися через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти хоча б приблизну кількість населення", - розповів Дубілет.

Дубілет повідомив, що поки не знає, наскільки точно можна оцінити через супутники кількість населення на окупованих територіях.

Нагадаємо, населення України, згідно з даними так званого електронного перепису, станом на 1 грудня 2019 року становить 37 млн 289 тис. осіб. Ця цифра враховує лише чисельність населення на підконтрольній українській владі території України, тобто до неї не ввійшли жителі окупованих територій та окупованого Криму.

4 лютого 2020 року Українська центр громадських даних заявив, що Дубілет нібито сфальсифікував результати електронного перепису. Міністр Кабінету Міністрів заперечує ці звинувачення і стверджує, що "фейк розганяють люди, схеми яких на сотні мільйонів гривень ми нещодавно викрили". Він також назвав перепис 2001 року "великим фейком".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175476
 
   
 Топ коментарі
 
Бинго ...хрен в каком дурдоме до этого бы додумались ... Перепись населения в ОРДЛО и оккупированном Крыму могут провести с помощью спутника, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8053
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Для правильного определения пола и национальности с помощью спутника, все жители ОРДЛО должны с 12:00 до 12:45 стоять раком на улице под открытым небом и со спущенными штанами!
Перепись населения в ОРДЛО и оккупированном Крыму могут провести с помощью спутника, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4268
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Перепись населения в ОРДЛО и оккупированном Крыму могут провести с помощью спутника, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1923 Перепись населения в ОРДЛО и оккупированном Крыму могут провести с помощью спутника, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1923 Перепись населения в ОРДЛО и оккупированном Крыму могут провести с помощью спутника, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1923 ЗЕБИЛЫЫЫЫЫ!!!! Посмотрите кого вы повыбирали! Правда ж красиво они вас делают вместе!?
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