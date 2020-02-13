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 Економіка
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Все про:суд (5910) шахта (182)

 Винуватцем у справах щодо відключення за борги шахт від електропостачання може виступати держава та органи місцевої влади, - юрист

У четвер, 13 лютого, через борги за електроенергію перед постачальником і оператором розподілу повністю знеструмлять державне підприємство "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1", що спричинить затоплення самого ШУ "Південнодонбаське №1" та шахти "Ім. М.С. Сургая", яка розташована поряд.

Про це повідомив голова Профспілки гірників України Михайло Волинець, передає delo.ua.

Волинець також порушив питання про те, на кому лежить відповідальність за припинення роботи підприємства.

При цьому в грудні 2019 року Верховний Суд України дав чітке роз'яснення в розгляді аналогічної справи між енергокомпаніями і підприємствами-боржниками. Суд постановив, що відповідальність за всі наслідки через відключення від електроенергії через борги несе посадова особа підприємства-боржника.

"Сторони договору мають дотримуватися принципу розумності, сумлінності і справедливості. І якщо у споживача є заборгованість, це означає, що він не виконує принцип розумності, сумлінності і справедливості. Оскільки він не слідує цим принципам, то він отримує правомірне попередження на відключення. І, відповідно, на споживача покладаються обов'язки щодо запобігання негативним наслідкам такого відключення", - йдеться в рішенні суду.

Зі свого боку адвокат Ростислав Кравець, партнер адвокатського об'єднання "Кравець і партнери", прокоментував цю ситуацію: "Компанія-боржник, відповідно до законодавства, справді в підсумку може постраждати від позовів, від стягнення майна. При цьому винуватцем у таких справах може виступати держава та органи місцевої влади, які своєчасно не фінансували, компенсували підприємствам збитки і різницю в тарифах (якщо йдеться про держпідприємства). Наприклад, якщо підприємство-боржник належить до Міненерго, то чиновники також будуть залучені до позовів, пов'язаних з негативними наслідками через відключення від електроенергії".

Шахтарі заявляють, вони виходили на діалог з місцевою обласною адміністрацією, але чиновники лише обіцяють знайти рішення.

Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський побував у Червонограді і доручив Міністерству енергетики та екології вирішити проблеми шахтарів. Зеленський пообіцяв шахтарям прийти 25 лютого на всеукраїнську нараду шахтарів у Києві з концепцією плану вирішення проблем вугільної галузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175475
 
 
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виновник-государство, прокурор-государство, адвокат - государство, та це ж самая прогрессивная схема юридизма в мире
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Отключат шахту от электричества. Не будут работать насосы по откачке воды.
Шахту затопит. Где уголь брать?
Может по-другому как-то разобраться?
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