 Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не тільки наші - з усього парламенту. Є така програма, вона давно є... Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п'ять днів провести у Конгресі США, ще декілька днів - ближче до місцевого самоврядування", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи поїдуть депутати фракції на навчання до США.
За його словами, оскільки фракція "Слуга народу" найбільша, то, згідно з квотним принципом, у групі буде більше депутатів цієї фракції.
"Але знову ж таки, тут питання щодо графіка! Ми наразі ставимо в пріоритет відвідування ВР, комітетів і виконання пов'язаних із цим завдань, тобто все інше - у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо він буде. Наскільки я пам'ятаю, в березні тільки перша група поїде, якщо ми у датах з ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде", - наголосив Корнієнко.
-Всюди і завжди в цивілізованих країнах заробітки науковців, інженерів, вчителів, лікарів, взагалі - інтелігенції вищі, ніж у мєнтів...
-При тоталітарних режимах, в поліцейських державах - навпаки! Причому - без прив'язки до рівня кваліфікації і результатів роботи! А "професіоналізм наших" мєнтів, прокурорів, суддів, кгбешників близький до нуля...
Посудіть самі:
-Зе, місяць назад поставив завдання - за два тижні знайти організаторів і виконавців "прослушки Гончарука". Пройшов місяць - результат - НУЛЬ!
-Зе, поставив завдання до 9 січня закрити всі нелегальні АЗС і нелегальних виробників пального і покарати. Результат - вирішили не карати, а легалізувати... (при порожньому бюджеті)
-Зе, зобов'язав вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з постами країн-сусідів вже до кінця 2019 року для ліквідації контрабанди. Повністю не виконано - ні по експорту, ні по імпорту... Євробляхи, контрабанда під видом "гуманітарки", бурштин, ліс-кругляк...
Так, це - ознака професіоналізму, чи імітація роботи під необхідність встановлення їм високої зарплати? Так це професіоналізм, чи його заміна фальсифікаціями - як з переслідуванням АТОвців -"вбивць Шеремета", так і з навішування злочинів на Звіробій і Федину? Це пошук високоефективних професіоналів, чи прилаштування своїх антиукраїнців-фальсифікаторів....типу Авакова, Геращенка, Бабікова, Рябої Шапки, чи тих, хто не здатний пояснити джерел своїх доходів під завеликі сімейні активи..., чи грабіжників, порушників прав людини і присяги та кришувальників злочинців?
учить дебила
только портить!(с)
не проще ли дистанционно поучиться?краина ж уже в смартфоне
Мертве має бути мертвим.
Обьясняю для журналистов и депутатов ВР Украины:
-Работа (физика): перемещение определенной массы на определенное расстояние...
-Работа(политэкономика): процесс, связаный с производством каких-либо материальных ценностей......
ДЕПУТАТЫ (как и остальной "офисный планктон") являются "СЛУЖАЩИМИ".......
Хотелось-бы посмотреть, как в период своего ЗАКОННОГО отпуска, депутаты, за собственные, честно заработанные, денюшки ломануться В США "на учебу".........
Кстати! А когда у Конгресса каникулы?????????
Да, мы днём или ночью работаем, и по вечерам и выходным едем на курсы. А широко-тематические бывают и по 3 - 5 дней . И далеко, в другом регионе. Платит сам специалист - и дорогу, и курсы, и отель.
Вот йулья не проходила курсы, и устроили на рабочем месте скандал с дракой. А это сарые методы. Новых же она не знает.
Не... Маша уже умеет)))
Вопрос риторический, естественно...)
А нахріна вони тоді взагалі потрібні? За них думати буде Бєня, а вони - "освіту" здобувати? Та вам після цього тільки повіситися.