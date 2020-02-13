EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  1473  74
Все про:депутат (1123) Сенат США (133) Слуга народу (645) Корнієнко (118)

 Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що нардепи їхньої фракції поїдуть на навчання в США у вільний від роботи у Верховній Раді час.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не тільки наші - з усього парламенту. Є така програма, вона давно є... Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п'ять днів провести у Конгресі США, ще декілька днів - ближче до місцевого самоврядування", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи поїдуть депутати фракції на навчання до США.

За його словами, оскільки фракція "Слуга народу" найбільша, то, згідно з квотним принципом, у групі буде більше депутатів цієї фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко

"Але знову ж таки, тут питання щодо графіка! Ми наразі ставимо в пріоритет відвідування ВР, комітетів і виконання пов'язаних із цим завдань, тобто все інше - у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо він буде. Наскільки я пам'ятаю, в березні тільки перша група поїде, якщо ми у датах з ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде", - наголосив Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175473
 
 
 Топ коментарі
 
а когда у них внерабочее время?и кто оплатит эти внерабочие поездки?
не проще ли дистанционно поучиться?краина ж уже в смартфоне
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Там их по Уханьски будут учить , как правильно проституток вызвать и не попалиться.
 показати весь коментар
 
 
А нафіга? Все одно результат буде тим же - "смотрю кнігу, віжу фігу..."

-Всюди і завжди в цивілізованих країнах заробітки науковців, інженерів, вчителів, лікарів, взагалі - інтелігенції вищі, ніж у мєнтів...
-При тоталітарних режимах, в поліцейських державах - навпаки! Причому - без прив'язки до рівня кваліфікації і результатів роботи! А "професіоналізм наших" мєнтів, прокурорів, суддів, кгбешників близький до нуля...
Посудіть самі:
-Зе, місяць назад поставив завдання - за два тижні знайти організаторів і виконавців "прослушки Гончарука". Пройшов місяць - результат - НУЛЬ!
-Зе, поставив завдання до 9 січня закрити всі нелегальні АЗС і нелегальних виробників пального і покарати. Результат - вирішили не карати, а легалізувати... (при порожньому бюджеті)
-Зе, зобов'язав вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з постами країн-сусідів вже до кінця 2019 року для ліквідації контрабанди. Повністю не виконано - ні по експорту, ні по імпорту... Євробляхи, контрабанда під видом "гуманітарки", бурштин, ліс-кругляк...
Так, це - ознака професіоналізму, чи імітація роботи під необхідність встановлення їм високої зарплати? Так це професіоналізм, чи його заміна фальсифікаціями - як з переслідуванням АТОвців -"вбивць Шеремета", так і з навішування злочинів на Звіробій і Федину? Це пошук високоефективних професіоналів, чи прилаштування своїх антиукраїнців-фальсифікаторів....типу Авакова, Геращенка, Бабікова, Рябої Шапки, чи тих, хто не здатний пояснити джерел своїх доходів під завеликі сімейні активи..., чи грабіжників, порушників прав людини і присяги та кришувальників злочинців?
 показати весь коментар
 
ой я вас прошу эти овцы растопырив пальцы сделав угромо страшно дебильное лицо где то поскубудтся с полицией и им сразу определят камеру лет так на 10...
 показати весь коментар
 
 
Тут інше питання, понабирали "прєданих" довбо...бів, тобто розумні їм не підходять. Розумні будуть ставити запитання та інше, а тупими потворами можна рулить. Питання до того хто привів цей непотріб, а нахрена ти набрав цих і тепер навіщо іх навчати? Що вони робили в школі, чому не навчалися в ВУЗах? ****, зелебобіки ви понавибирали конченніх довбнів, про це говорить керівництво самої партії, і вас це влаштовує. Ну то нехай ваших дітей лікує сантехнік, ну на крайній випадок паталогоанатом.
 показати весь коментар
 
 
Чему учиться!?до сих пор не научились на кнопки нажимать по отмашке старшего? жопы тупоголовые.
 показати весь коментар
 
 
А че не в горячо любимую раху? Суки, как поехать- так в США, а как Украну тащить- так в мокшанские болота.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
сто процентов уверен, шо робяты поедут учиться за свой счет
 показати весь коментар
 
 
А для 75% тупих зебілів - серіальчик по Г+Г
 показати весь коментар
 
 
а когда у них внерабочее время?и кто оплатит эти внерабочие поездки?
не проще ли дистанционно поучиться?краина ж уже в смартфоне
 показати весь коментар
 
 
они шо, компас потеряли? кремль в другой стороне!
 показати весь коментар
 
 
И КУДА ИМЕННО ПОЕДУТ УЧИТЬСЯ ЭТИ ПРИДУРКИ? В ПУБЛИЧНЫЕ ДОМА МАЙЯМИ И ЛАС ВЕГАСА? НА СТАЖИРОВКУ ?
 показати весь коментар
 
 
Таких профі і в Макдональдс мити підлогу не візмуть.
 показати весь коментар
 
 
Триматимемо кулаки, щоб черговий "стрілець з Орландо" натрапив на них в нічному гей-клубі.
 показати весь коментар
 
 
а шо трускавецьке вище вже не показник ума у слуг урода???
 показати весь коментар
 
 
Чему можно научить ЗЕДЯТЛОВ,долботятлы так ими и останутся,не хрен кататься за счёт народа идиотам
 показати весь коментар
 
 
Американці, заберіть їх всіх будь ласка! Нардепы из "Слуги народа" поедут учиться в США в свободное от работы время, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1690
 показати весь коментар
 
 
Не тілько най заберуть, а ще й в "карантин", до Паші Лазаренка, хай закриють... Років на 5 Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7317
 показати весь коментар
 
 
Не будуть вони вчитися. Для того треба мати хист. Або відбирати як в Китаї - за здібностями з дитинства. Тільки для того нема ні часу ні терпіння. Люди стільки не живуть.
Мертве має бути мертвим.
 показати весь коментар
 
 
В сободное от РАБОТЫ время............
Обьясняю для журналистов и депутатов ВР Украины:
-Работа (физика): перемещение определенной массы на определенное расстояние...
-Работа(политэкономика): процесс, связаный с производством каких-либо материальных ценностей......
ДЕПУТАТЫ (как и остальной "офисный планктон") являются "СЛУЖАЩИМИ".......
 показати весь коментар
 
 
Я-же с Вами и не спорю))))
Хотелось-бы посмотреть, как в период своего ЗАКОННОГО отпуска, депутаты, за собственные, честно заработанные, денюшки ломануться В США "на учебу".........
Кстати! А когда у Конгресса каникулы?????????
 показати весь коментар
 
 
учитывая, что у многих и них есть ВНЖ или паспорт США, то поедут домой)
 показати весь коментар
 
 
А ******* расєю і примушують нас її любити... Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 726
 показати весь коментар
 
 
Судження як у олігархів. Ось моє дітятько - воно в Кембіріджі економіку вчило. А дітятько навчилось лише віскі дудлити й проституток трахати.
 показати весь коментар
 
 
Народ сверху дружно высказался против обучения, несмотря на то, что в нормальном мире это обязательно и престижно.
 показати весь коментар
 
 
посилати депутатів вчитися? Ти з дуба звалився й головою вдарився?
 показати весь коментар
 
 
Так смешно. В Италии (и в Европе вообще) специалист после университета, специализации, магистратуры итд. в своё личное время обязать проходить актуальные курсы. И платить за них. Это облигаторное! Не знаю, как у вас сейчас...
Да, мы днём или ночью работаем, и по вечерам и выходным едем на курсы. А широко-тематические бывают и по 3 - 5 дней . И далеко, в другом регионе. Платит сам специалист - и дорогу, и курсы, и отель.
 показати весь коментар
 
 
Депутат таки должен быть подкован, как и любой др. специалист.
Вот йулья не проходила курсы, и устроили на рабочем месте скандал с дракой. А это сарые методы. Новых же она не знает.
 показати весь коментар
 
 
Да ты так рассуждаешь, как один говорит еврейский народ везде есть. Я соглашаюсь, но поправляю, и только в двух странах президентами выбирают еврея, это в Израиле и Украине?.
 показати весь коментар
 
 
Кремлевский ушлепок, ты такая же мразь , как и твои кремлевские уродливые слуги. Забирай этих "работничков" себе- корми , пои и учи их сам, за свое бабло, тварь.
 показати весь коментар
 
 
А вы попробуйте от ТАКОЙ кормушки их теперь оторвать - отстреливаться будут! Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9347
 показати весь коментар
 
 
За чей счёт этот банкет?
Вопрос риторический, естественно...)
 показати весь коментар
 
 
а Яременко если можно в Бразилию . там проститутки дешевле
 показати весь коментар
 
 
якою мовою то навчання??? Вони щось знають? Ну ось юзік прийде в Сенат. І що? Сміх та й той... Хай вже сидять у тому Трускавці...
 показати весь коментар
 
 
"Есть такая программ. Она давно существует...." Организованная соросом и выпускает соросят-поросят Для полного развала и ограбления Украины. Поедут учится как дерибанить Украинскую Землю. Пусть этих ученых оставляют там на месте и пусть учат их до конца их жизни.
 показати весь коментар
 
 
таня-маня с мухосранска, еще одна кремлевская подстилка вылезла с методичков в трусах. Вали отсюда, придумали херь про соросят, и множат ее, ущербные рабы. Они кремлевские подстилки как и ты, и к Соросу не имеют никакого отношения, как ты, тварь, к Украине.
 показати весь коментар
 
А ви казали, що у вас на ще один Трускавець грошей немає, економили? Полотенця туди не беріть, бо на зворотній дорозі американські митники не поймуть, якщо у кожного з вас їх по 8 штук буде.
 показати весь коментар
 
 
Я смотрю у слуг уродов сплошной праздник и отдых, в турборежиме , когда уж тут работать, только успевай подмахивать нужные законы!
 показати весь коментар
 
 
Якщо навчання пов'язано з роботою, то чому їдуть у вільний час? У даному випадку Корнієнко закликає порушити права депутатів.
 показати весь коментар
 
 
А Милованов поедет и министр образования и НАУКИ, потом еще этого, что собаками за газ платить будет, когда с теплого кресла выгонят.
 показати весь коментар
 
 
Поїдуть у США вчитися як приєднати Україну до расєї аби українці цього навіть не помітили...? Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2022
 показати весь коментар
 
 
Людина схожа на бомжа з призвищем Корнієнко знов просто повторює з методичкі слова бубочкі Зю...
Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6319
 показати весь коментар
 
 
щось мені здається, що краще їм їхати навчатися до Китаю і один день побути присутніми на стратах хабарників
 показати весь коментар
 
 
Зашибісь. Набираємо в ДЕПУТАТИ малограмотної шушери і... відправляємо вчитися. Тобто вже майже рік державою керують якісь жлоби, а "нарід" все чекає чуда, роззявивши рота ))) Унікальне явище.
А нахріна вони тоді взагалі потрібні? За них думати буде Бєня, а вони - "освіту" здобувати? Та вам після цього тільки повіситися.
 показати весь коментар
 
 
Какие штаты? Они ещё не все Трускавец осилили.
 показати весь коментар
 
..да это просто праздник какой то Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 340 ..на шару в штаты на 5 +3 дня+дорога...две недели погудеть на Брайтоне...илья онону ст. офицер, мама любит скорость, макс задунайский, продайшарика, коломойского р-на крипак(того в мл. группу), пани курвалевская с сеньором вафельшуфличем, давы ашкелонский и днепровский воды продавец, и мн. мн .другие оболтусы великовозрастные...им в общественных вокзальных туалетах загаженых сидеть, и занято кричать зычными своими голосами, а не в Пиндосию, так ненавистную ими, за моском ехать...не дадут... Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 340 Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 340 Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 340...ржач опять вбросили... Нардепи зі "Слуги народу" поїдуть навчатися в США у вільний від роботи час, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2534...
 показати весь коментар
 
Цікаво, скільки депутатів Ради вільно володіє американською англійською? Ну, чисто поржать.
 показати весь коментар
 
 
Який маразм. Їм потрібно роки три мінімум на загальний курс для чайників. Здібні студенти не завжди можуть добре вивчитися. Для галочки можна купити собі диплом онлайн ))
 показати весь коментар
 
отара туристів! чому можуть навчитись барани?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору