 Випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували у 27 країнах, кількість інфікованих перевищила 60 тис. осіб, - CNN

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє CNN.
"Загальна кількість підтверджених нових випадків коронавірусу у світі нараховує понад 60 тисяч щонайменше у 27 країнах та територіях, до того ж переважна більшість - на материковому Китаї",- йдеться у повідомленні.
За межами материкового Китаю зафіксовано 568 випадків зараження та дві смерті - у Гонконзі та на Філіппінах.
Зокрема, вірус зафіксували у таких країнах: Австралія (15 випадків), Бельгія (1 випадок), Камбоджа (1 випадок), Канада (7 випадків), Фінляндія (1 випадок), Франція (11 випадків), Німеччина (16 випадків), Гонконг (50 випадків, 1 смерть), Індія (3 випадки), Італія (3 випадки), Японія (загалом 247: 28 випадків на суші + 219 на круїзному лайнері), Макао (10 випадків), Малайзія (18 випадків), Непал (1 випадок), Філіппіни (3 випадки, 1 смерть), Росія (2 випадки), Сінгапур (50 випадків), Південна Корея (28 випадків), Іспанія (2 випадки), Шрі-Ланка (1 випадок), Швеція (1 випадок), Тайвань (18 випадків), Таїланд (33 випадки), Об'єднані Арабські Емірати (8 випадків), Велика Британія (9 випадків), США (14 випадків), В'єтнам (15 випадків).
Як повідомлялося раніше, у ВООЗ заявили, що перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова протягом 18 місяців.
При Скалецкой наши граждане в Украине будут умирать от чего угодно, только не от коронавируса.
Теперь о нас - Меньше сотни граждан, демонстративно брошенных на произвол. Единственная страна, которая неспособна организовать мероприятия из элементарного эпидемиологического протокола. Многократный перенос эвакуации. Вот это все, что нужно знать об Украине (как недееспособном государстве), о «суперменских способностях» команды Зеленского и о вечно молчащем профильном министре Скалецкой.... Китай же предпринимает титанические усилия, чтобы изолировать регион и найти вакцину. И только одна страна ведёт себя как самый настоящий олигофренчик - «ничего не знаю, ничего не вижу».
Оказалось, что на все кризисные случаи у нас есть только одна стратегия - страусиная, голова в песок, ждём, что рассосётся само. И мы уже даже не смущаемся, что выглядим при этом крайне отвратительно.(с)