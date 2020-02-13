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 Політика України
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Все про:КВУ (80) Кошель (19) Світлична (58)

 КВУ заявив про реєстрацію клонів проти кандидата Світличної на 179 окрузі

У 179 виборчому окрузі на Харківщині з’явився кандидат-клон Юлії Світличної – Яна Світлична.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний директор організації Олексій Кошель на своїй сторінці у фейсбуці.

Він повідомив, що за наявною у нього інформацією на 179 окрузі вже відроджується технологія "клонів".

"Після оголошення про участь у виборах ексголови Харківської ОДА Юлії Світличної відразу ж з’явилася інша кандидатка, яка має однакове із нею прізвище та співзвучне ім’я. На сайті НАЗК вже опубліковано декларацію кандидата-клона – Яни Світличної", – написав Кошель.

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Він нагадав, що під час минулих парламентських виборів влітку 2019 року влада постійно заявляла про велику кількість "двійників", які атакували її кандидатів.

"Зараз таку саму технологію вона застосовує вже до своїх опонентів. Комітет виборців України звертає увагу Центральної виборчої комісії на недопустимість практики нечесної боротьби на виборах, можливих спроб маніпуляцій з метою впливу на результати голосування та необхідність забезпечення демократичного і прозорого виборчого процесу", – зазначив Кошель.

Він також висловив занепокоєність, що напередодні місцевих виборів 179-й округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій на зразок 205-го чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева у 2004-му.

На думку генерального директора КВУ, зараз все залежить виключно від влади.

"Чекаємо завершення реєстрації і рахуємо кількість двійників у бюлетені", – підсумував Кошель.

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. Вибори призначені на неділю, 15 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175470
 
 
 Топ коментарі
 
А хто краща? Може в Яни ноги довші.
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КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 1872
и шо они нашли в той политике?
шо их оттуда и за титьки не оттащишь?
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В Харкові Світлічних як собак не різаних. КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 3290 Дикторка на ТБ теж була, дууужее симпатична! КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 8721
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клоны надоели - даешь аватара! и дарта вейдера впридачу
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КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 1872
и шо они нашли в той политике?
шо их оттуда и за титьки не оттащишь?
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робити нічого не треба й гроші дають.
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В Харкові Світлічних як собак не різаних. КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 3290 Дикторка на ТБ теж була, дууужее симпатична! КИУ заявил о регистрации клонов против кандидата Светличной на 179 округе - Цензор.НЕТ 8721
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Светличная -протеже харьковского главы ОПЗЖ,бывшего главы администрации Порошенко - Райнина.Избирателей за дураков держат.Симбиоз внутренних врагов Украины.
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любовница райнина переживает, что она хуже, чем Яна?
бесполезное тело, только по тв пиариться может
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Охрана отмєна
Він вночі назвав мене - Лєна, а я не - Лєна
Я - Яна, охрана
Виведіть, бо ляже, як встану…
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не подобається?а щось,коли пєця тимошенкою.в.проти тимошенко ю.в.виставляв,то не піднімав хай.педебіл
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