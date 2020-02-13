 Українські воїни взяли в полон навідника-оператора "1 АК ДНР": найманець дає свідчення про злочини окупантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
При собі затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами.
Наразі затриманого опитують співробітники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил. Російський найманець дає свідчення про численні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.
Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах "першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ.
ответ: показать лопату.. при виде лопаты у россиян начинают течь слюни..
адвокаты могут защищать и отпетых преступников - это обязательная необходимость судебной системы...
Если не так, то нужно уволить всех адвокатов если подсудимый оказался виновен.
Абсурд.
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А об ОБМАНЕ !
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Камо грядеши, Украина?
это конечно ценный свидетель
Его могут обменять на наших, находящихся в рашистских тюрьмах. И это тоже будет хорошо. С него возьмут показания. Так что ваша истерика ни о чем
его обменяют на какю-нибудь срань, а НАШИ, как были так и остануться в тюрьмах.
или "дурень думкою багатіє"?
"наших военных" - если они нормальные патриоты, паРаша не отдаст - дай Боже чтобы они выжили.
"наши граждане" - их миллионы на оккупированных территориях...
а в обменный фонд: таксист, шмара, поехавшая в Луганск покупать квартиру и т.п.
теперь они здесь требую бесплатных операций и квартиры в Киеве...
глупая, уйди не тошни - и так тошно...
И хватит меня оскорблять! Я высказываю своё личное мнение, в отличие от твоего тролльского заказа на обливание грязью действующей власти , что бы эта власть ни делала.
Ещё раз напишешь в таком тоне , буду просить админов тебя унять
"По-моему срань здесь только вы." - звыняйте, Вам не кажется что Вы нанесли мне умышленное оскорбление? Как мы решим этот вопрос? Ваши предложения?
не нужно истолковывать по другому.
по крайней мере я сейчас это уточнил. а обрывки фраз можно толковать как угодно...
Поэтому:
я тоже высказываю своё мнение, не претендующее на истину. Это просто диспут для взаимного набора информации. Не стоит воспринимать личностно - нет цели оскорбить тебя лично - есть недовольство теми или иными событиями...
Я вже злякалась, що ти хочеш відловлювати всіх чорношкірих по всьому світу. А де гроші будеш брати на винагороди?
Но, как-то одновременно и алкогольном и наркотическом.... это- немного перебор...
может, он ещё курил косяк и одновременно распинал трусики при задержании