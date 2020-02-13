 Українські воїни взяли в полон навідника-оператора "1 АК ДНР": найманець дає свідчення про злочини окупантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

При собі затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами.

Наразі затриманого опитують співробітники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил. Російський найманець дає свідчення про численні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.

Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах "першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ.

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