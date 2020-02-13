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Все про:бойовик (3089) Донбас (15276) операція Об'єднаних сил (2044)

 Українські воїни взяли в полон навідника-оператора "1 АК ДНР": найманець дає свідчення про злочини окупантів

12 лютого в смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад ОТУ "Північ" було затримано в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння представника російсько-окупаційних військ рядового СТА..ЕНКА Владислава Руслановича, 11.04.1995 р.н.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

При собі затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами.

Наразі затриманого опитують співробітники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил. Російський найманець дає свідчення про численні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі.

Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах "першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманка "ДНР" здалася поліції у Вугледарі на Донеччині. ФОТО

Українські воїни взяли в полон навідника-оператора 1 АК ДНР: найманець дає свідчення про злочини окупантів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175469
 
   
 Топ коментарі
 
Немедленно. патриотично обменять Владислава Руслановича на какого-нибудь донецкого наркомана.
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Немедленно. патриотично обменять Владислава Руслановича на какого-нибудь донецкого наркомана.
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Не. Его и криворожского наркомана обменять на нормальных пацанов.
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вопрос: как можно выявить россиянина в толпе людей?
ответ: показать лопату.. при виде лопаты у россиян начинают течь слюни..
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опеть нашли очередного бомжа и усиленно делают ему рекламу
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*****, так присылайте маршалов... Шойгу тупенькую пришлите...
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та, оскудела земля украинская талантами, дык берите лучших из худщих Українські воїни взяли в полон навідника-оператора "1 АК ДНР": найманець дає свідчення про злочини окупантів - Цензор.НЕТ 7923
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богдасик, мы б ваших и вовсе не брали б. Но лезут, суки руские...
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та. ладно скромничать - и так понятно, шо все наши -це ваши, тока переодетые бомжи или корифеи типа семы семенченко
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если це твое погоняло. то да
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а ты шо - внештатный сотрудник радио голос опы?
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ОБМАН БЫВШЕГО АДВОКАТА ЯНУКОВИЧА, РАБОТАЮЩЕГО НА ЗЕ!КОМАНДУ, РАЗОБЛАЧЕН ОКОНЧАТЕЛЬНОЗаместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича в четырех делах.Об этом пишет "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные реестра судебных решений и бывшего начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка.Это уголовные производства о превышении Януковичем власти во время Революции Достоинства, о покушении на его жизнь (которое якобы произошло в начале 2014 года), о захвате государственной власти и о "диктаторских законах".В распоряжении редакции есть аудиозаписи судебных заседаний по делам Януковича с участием Бабикова. На них слышно, как нынешний чиновник ГБР активно защищает экс-президента. Его побег из страны он оправдывает тем, что жизни Януковича угрожала опасность. Бабиков утверждает, что на Януковича и его охранника якобы совершили нападение. Адвокаты даже инициировали уголовное производство против "следователей Майдана", которые отказались признавать Януковича пострадавшим. Сейчас его расследует Госбюро, одним из руководителей которого является Бабиков.Сам Бабиков публично заявил, что не представлял права и интересы Януковича, "тем более в делах Майдана". "Я его интересы не представлял, никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал", - говорил Бабиков на брифинге после назначения в ГБР.Его слова в тот же день опровергли документами.Напомним, что до прихода в ГБР Бабиков работал в юрфирме Aver Lex, которая занимается защитой Януковича.
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Я далеко не приверженец уродов, но:

адвокаты могут защищать и отпетых преступников - это обязательная необходимость судебной системы...

Если не так, то нужно уволить всех адвокатов если подсудимый оказался виновен.
Абсурд.
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вся политика труппы квартальной построена на обмане. Вся. Сначала был голобородько. Голобородько был украинцем. Но в результате подмены реальный голобородьман оказался евреем. Еврей хитро пролез во власть под лозунгами, хотя никому ничего не должен. У еврея даже не нашлось какой-нибудь программы, куда идти и как развиваться. обман, обман Оман... синий Оман похож на обмаааааан... А 73% идиотов - банан...
Камо грядеши, Украина?
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Бубочка перед ним извиниться и обменяет на челнока-спекулянта спалившегося перед сепаратный торговлей украинской водкой.

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Какие еще показания? О том, что ночью в Иловайск приехала артилерия из Ростова? Так это всем известно.
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та нет.... есть там эпизоды и поинтересней.... к примеру "Брянка СССР" и прочее дерьмо...
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я не против. Пусть говорит и побольше.
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их же дураков там укрофашистами пугают.... чувак в штаны от страха наложил и запел как соловей... ))
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Українцям потрібно знати російську мову лише для одного - щоб допитувати росіян...Бійці ООС взяли в полон навідника-оператора "1 АК ДНР": найманець дає свідчення про злочини окупантів - Цензор.НЕТ 9377
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поймали местного наркошу
это конечно ценный свидетель
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Всеравно отпустят. А значит на Гаагском трибунале его не будет. И все его показания коту под хвост
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Пока только поймали. А у вас уже стоит зрада 'всеравноотпустят'
Его могут обменять на наших, находящихся в рашистских тюрьмах. И это тоже будет хорошо. С него возьмут показания. Так что ваша истерика ни о чем
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іноді краще жувати...

его обменяют на какю-нибудь срань, а НАШИ, как были так и остануться в тюрьмах.

или "дурень думкою багатіє"?
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Среди обменянных при Зеленском -Сенцрв, наши моряки, военные , наши граждане, жизнь которых -главное для любого нормального государства- их вы называете 'сранью'? По-моему срань здесь только вы.
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"наши моряки" - их обязана паРаша была выдать, а Зе-гавно подмахнул кремлю обменом.
"наших военных" - если они нормальные патриоты, паРаша не отдаст - дай Боже чтобы они выжили.
"наши граждане" - их миллионы на оккупированных территориях...

а в обменный фонд: таксист, шмара, поехавшая в Луганск покупать квартиру и т.п.

теперь они здесь требую бесплатных операций и квартиры в Киеве...

глупая, уйди не тошни - и так тошно...
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Рашка много чего обязана, в том числе и крым вернуть, но что-то они ничего не делают и плюют на законы и обязательства.
И хватит меня оскорблять! Я высказываю своё личное мнение, в отличие от твоего тролльского заказа на обливание грязью действующей власти , что бы эта власть ни делала.
Ещё раз напишешь в таком тоне , буду просить админов тебя унять
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Вот интересно то как - первая меня оскорбила и кричит что будет стучать.
"По-моему срань здесь только вы." - звыняйте, Вам не кажется что Вы нанесли мне умышленное оскорбление? Как мы решим этот вопрос? Ваши предложения?
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Вот такой ты 'смелый'. Сранью ты назвал наших пленных , которых государство пытается вернуть в Украину путём титанических усилий. Я ответила тебе. И это могу подтвердить ещё сто раз. Тот , кто оскорбляет людей, сам недостойный человек
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не перекручивай - я пытался сказать что в обменный фонд паРашная сторона старается всучить кого угодно, кроме реально НАШИХ людей, которых они даже не светят...
не нужно истолковывать по другому.
по крайней мере я сейчас это уточнил. а обрывки фраз можно толковать как угодно...
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хотел рассердится на тебя, но фраза "Я высказываю своё личное мнение..." показала искренность намерений.

Поэтому:
я тоже высказываю своё мнение, не претендующее на истину. Это просто диспут для взаимного набора информации. Не стоит воспринимать личностно - нет цели оскорбить тебя лично - есть недовольство теми или иными событиями...
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Вы поддерживаете зеленского а он обменял моряков за день до того как кончался срок выдачи и на парашу должны были наложить новые санкции,обмен произошел вообще хер пойми отдали убийц и палачей за таксистов и ватников,пошли разговоры про воду в Крым,сивоха из трусов выпрыгивает абы в дыру пенсии платить и ещё много чего . Но как вы врали про пороха без доказательств,без фактов было у вас все нормально но как вас мордой в гавно так это обсирание власти. Ни стыда у вас ни совести.
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танюшка, в твоем вокабуляре превалирует "истерика". Слово выучила чи шо? Какая истерика? Насмешки, сарказм, издевки над твоим выбором, бубочкой-ссыкуном тупеньким, но не истерика... не истери...
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То есть взяли наводчика , который даёт показания, а вы опять здесь на г исходите и ещё и говорите, что это не истерика,а ваше обычное состояние! Ну тогда -да, вы просто больны.
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танюшка, это всего лишь полное неприятие всего, что творит твоя бубочка. И ничто из его действий не воспринимается ни в шутку, ни всерьез. Напротив, его поведение ссыкуна предсказуемо, как и вся его политика по ублажению козломордого агрессора. Отсюда и скепсис. Скепсис, Тань, Но не истерика, Танюшка. Шо ты...не истери...
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Нужно ввести денежные вознаграждения за пойманных предателей и / или расистских шпионов на территории Украины и всего мира. Тогда бы работа пошла быстрее.
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Танька, не топи за бубочку, у него будет все хорошо, не в Украине, так на недоросии, в отличии от зебобиков.
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Кацапа, цап-цап-цап! Українські воїни взяли в полон навідника-оператора "1 АК ДНР": найманець дає свідчення про злочини окупантів - Цензор.НЕТ 9499

Я вже злякалась, що ти хочеш відловлювати всіх чорношкірих по всьому світу. А де гроші будеш брати на винагороди?
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Обменять Биомассу , что он может еще сказать .И Вот таких хотят реинтегрировать в Общество, вопросс в Какое.
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Избирателя ОПЗЖоппоблока щимят! Караул! Этожнашчилавек!
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Танька Лайфка пропонує геніальну по тупості ідею, от такі ТЛ і привели до влади Янелоха та його зекодло.
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Ще до суду не дійшло а тут розпатякались....це що, слідаки все скидують .....?що це за робота така...похвастайтесь, як нахапали патріотів,воїнів,волонтерів (по наклепах і сфабрикованих уліках )тюрми переповнені....тюремщикам хоч звільняйся-одні ніщеброди сидять.....Чи це може така тактика...для вигідного обміну....?
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Молодцы, конечно, что задержали.....
Но, как-то одновременно и алкогольном и наркотическом.... это- немного перебор...
может, он ещё курил косяк и одновременно распинал трусики при задержании
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якщо враховувати що та сволота подалася служити до окупантів то алкогольне і одночасно наркотичне спяніння у таварісча виглядають цілком органічно
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