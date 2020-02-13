 Мін'юст просить Раду дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, інформує пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо, щоб державні та приватні нотаріуси могли реєструвати шлюби і розлучення. Але тільки ті, де взаємна згода, де немає неповнолітніх дітей і будь-яких суперечок. Чому б і ні? Це абсолютно нормальний сервіс", – заявив Малюська.
Він додав, що Мін’юст працює над удосконаленням системи нотаріату, зокрема, готується перехід України до електронного нотаріату.
"Поступово ми переходимо до системи електронного нотаріату. Крім того, в найближчому майбутньому нотаріуси зможуть завіряти електронні документи", - повідомив міністр.
Малюська зауважив, що відповідний законопроєкт вже підготовлено. У разі, якщо Верховна Рада України зможе його ухвалити протягом кількох місяців, робоча система електронного нотаріату з’явиться до кінця поточного року.
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нотариусы больше бабла пообещали занести?
давайте как в лас вегасе
шоб бардак уже по полной
Да, рождаемость, конечно, повысится!
Нотариусы в цивилизованной стране как США вообще кроме подписей практически ничего удостоверять не имеют права. Поэтому в США нет таких масштабных криминальных махинаций с недвижимостью и другими правами. только в странах третьего мира нотариусы имеют такие общирные полномочия. акты регистраций и тд должны проводиться в централизованых государственных органах.
После этого можно и разрешать.
Иначе, у Трампа будет сотня законных жен в Украине.
гу со временем.