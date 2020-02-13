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 Політика України
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Все про:одруження (41) нотаріус (15) розлучення (13) Малюська Денис (40)

 Мін'юст просить Раду дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська

Право реєструвати шлюби і розлучення українців можуть передати державним і приватним нотаріусам.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, інформує пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб державні та приватні нотаріуси могли реєструвати шлюби і розлучення. Але тільки ті, де взаємна згода, де немає неповнолітніх дітей і будь-яких суперечок. Чому б і ні? Це абсолютно нормальний сервіс", – заявив Малюська.

Він додав, що Мін’юст працює над удосконаленням системи нотаріату, зокрема, готується перехід України до електронного нотаріату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість зареєстрованих у 2019 році шлюбів у 6 разів перевищує розлучення, - Мін'юст. КАРТА

"Поступово ми переходимо до системи електронного нотаріату. Крім того, в найближчому майбутньому нотаріуси зможуть завіряти електронні документи", - повідомив міністр.

Малюська зауважив, що відповідний законопроєкт вже підготовлено. У разі, якщо Верховна Рада України зможе його ухвалити протягом кількох місяців, робоча система електронного нотаріату з’явиться до кінця поточного року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175468
 
 
 Топ коментарі
 
у нас примерно 25% прибитых на всю голову нотариусов, которые за пачку денег зарегистрируют брак условного Исламбека Махмудабзына Текмураза с английской Королевой Викторией.. Нельзя давать нотариусам такие полномочия!..
Грузинские воры, всевозможные игиловцы всех национальностей и просто мошенники, быстро воспользуются данной услугой..
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не говоря уже о желающих прикупить украинской землицы по ускоренной программе
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Вы думаете в ЗАГСе не зарегистрируют за взятку? Ерунда, нужно просто менять закон о гражданстве, иностранному супругу предоставить 12 лет вид на жительство, если супруги будут проживать совместно в Украине и брак не будет расторгнут, то он/она смогут претендовать да получения гражданство после сдачи экзаменов и тестов на знание госязыка и законов Украины. При расторжении брака до 12 летнего срока анулировать вид на жительство, и дать месяц, чтоб покинуть страну!
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у нас примерно 25% прибитых на всю голову нотариусов, которые за пачку денег зарегистрируют брак условного Исламбека Махмудабзына Текмураза с английской Королевой Викторией.. Нельзя давать нотариусам такие полномочия!..
Грузинские воры, всевозможные игиловцы всех национальностей и просто мошенники, быстро воспользуются данной услугой..
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не говоря уже о желающих прикупить украинской землицы по ускоренной программе
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Вы думаете в ЗАГСе не зарегистрируют за взятку? Ерунда, нужно просто менять закон о гражданстве, иностранному супругу предоставить 12 лет вид на жительство, если супруги будут проживать совместно в Украине и брак не будет расторгнут, то он/она смогут претендовать да получения гражданство после сдачи экзаменов и тестов на знание госязыка и законов Украины. При расторжении брака до 12 летнего срока анулировать вид на жительство, и дать месяц, чтоб покинуть страну!
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а чего не попам?
нотариусы больше бабла пообещали занести?
давайте как в лас вегасе
шоб бардак уже по полной
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этак скоро к электронным нотариусом за электронныыми документами начнут приходить электронные люди
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Это уже предлагают. Достаточно будет электронного паспорта.
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ну и як? готов превратиться из электронного чела в виртуального?
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Т.е. за регистрацию надо будет хорошо заплатить? Мало того, что роды в больнице дорогие...
Да, рождаемость, конечно, повысится!
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Мало криминала от нотариусов за последние 30 лет?

Нотариусы в цивилизованной стране как США вообще кроме подписей практически ничего удостоверять не имеют права. Поэтому в США нет таких масштабных криминальных махинаций с недвижимостью и другими правами. только в странах третьего мира нотариусы имеют такие общирные полномочия. акты регистраций и тд должны проводиться в централизованых государственных органах.
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После принятия закона о домашнем насилии, количество браков уменьшится.
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Нужно принять закон: "Пожизненное заключение для нотариуса, за незаконное удостоверение. Без права пересмотра или апелляции".
После этого можно и разрешать.
Иначе, у Трампа будет сотня законных жен в Украине.
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Ранее я предлагал установить в общественных местах бракоматы. Но жизнь не стоит на месте. Сегодня я предлагаю (безвозмездно, т.е. даром) идею создания приложения "ЗАГС в смартфоне". Быстро, удобно и нагавно-
гу со временем.
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А также обряд "венчание-онлайн" (по вайберу, скайпу или вотсапу)
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Где-то заплакал поп(50000 попов подавились икрой от ненависти)
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громадяне! скинемся епифашке на электронные свечки и электронный томас!
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