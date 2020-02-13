 Впровадження мита на імпорт дизпалива походженням з РФ загрожує Україні втратою близько 13 млрд, - СПО роботодавців

Як ідеться в листі, будь-яке підвищення вартості, зокрема палива, лягає додатковим тягарем на собівартість промислової продукції, збільшуючи витратну частину виробництва, "вимиваючи" обігові кошти підприємства, обмежуючи можливості для розвитку, передає Обозреватель.

Крім того, зазначає СПО, за попередньою оцінкою, у випадку запровадження мита на імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням з РФ, гірничо металургійний комплекс України втратить близько 300 мільйонів гривень як внаслідок зростання цін на паливо, так і зростання вартості супутніх послуг та матеріалів, собівартість яких залежить від цін на пальне.

Також у органі наголосили на відсутності підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизельного палива в Україну:

частка російського дизельного палива у поставках на ринок України знизилася з 42% у 2018 році до 36% у 2019, у той час як частка української продукції збільшилася з 11% до 12%;

загалом поставки російського дизельного палива на внутрішній ринок України у 2019 зменшилися на 8%, до 2,5 млн т;

внутрішнє виробництво дизельного палива у 2019 році збільшилося на 10% — до 0,81 млн т;

зменшення частки російського дизельного палива на ринку України до 36% лише частково відображає тенденцію, яка намітилася з серпня 2019 г., коли був запроваджений акциз на російське дизпаливо, що поставляється трубопроводами.