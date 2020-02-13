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Все про:мито (71) дизпаливо (18)

 Впровадження мита на імпорт дизпалива походженням з РФ загрожує Україні втратою близько 13 млрд, - СПО роботодавців

Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (далі - СПО роботодавців) надіслав листа до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з метою неприпустимості впровадження мита на імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням із Росії, оскільки це загрожує Україні втратою близько 13 млрд гривень.

Як ідеться в листі, будь-яке підвищення вартості, зокрема палива, лягає додатковим тягарем на собівартість промислової продукції, збільшуючи витратну частину виробництва, "вимиваючи" обігові кошти підприємства, обмежуючи можливості для розвитку, передає Обозреватель.

Крім того, зазначає СПО, за попередньою оцінкою, у випадку запровадження мита на імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням з РФ, гірничо металургійний комплекс України втратить близько 300 мільйонів гривень як внаслідок зростання цін на паливо, так і зростання вартості супутніх послуг та матеріалів, собівартість яких залежить від цін на пальне.

Також у органі наголосили на відсутності підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизельного палива в Україну:

  • частка російського дизельного палива у поставках на ринок України знизилася з 42% у 2018 році до 36% у 2019, у той час як частка української продукції збільшилася з 11% до 12%;
  • загалом поставки російського дизельного палива на внутрішній ринок України у 2019 зменшилися на 8%, до 2,5 млн т;
  • внутрішнє виробництво дизельного палива у 2019 році збільшилося на 10% — до 0,81 млн т;
  • зменшення частки російського дизельного палива на ринку України до 36% лише частково відображає тенденцію, яка намітилася з серпня 2019 г., коли був запроваджений акциз на російське дизпаливо, що поставляється трубопроводами.

Впровадження мита на імпорт дизпалива походженням з РФ загрожує Україні втратою близько 13 млрд, - СПО роботодавців 01

      "Впровадження мита на імпорт дизельного пального та скрапленого газу з РФ негативно позначиться і на добробуті населення України – сприятиме значному підвищенню цін на внутрішньому ринку України та призведе до збільшення витрат споживачами майже на 13 млрд грн, що матиме вкрай негативні фінансово економічні та соціальні наслідки, а також позначиться на національній безпеці України", – зазначили роботодавці.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175464
 
   
 Топ коментарі
 
Во ВСЕМ МИРЕ пошлины на ПОЛЬЗУ той стране, что их вводит.
И только в Украине они оказывается ВО ВРЕД!
Введение пошлины на импорт дизтоплива происхождением из РФ грозит Украине потерей около 13 млрд, - СПО работодателей - Цензор.НЕТ 2136
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Прикриваючись турботою про Державу олігархи скавулять щоб не втратити трохи грошей .
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А где же эти "патриЁты" сраные? Кино им в автобусе на русском - поперек горла, а солярка российская в баке автобуса - просто мёд!
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А фу.....кум баригі мальдівського та ***** !
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"Зеленский и самолет Медведчука в Омане." "Кум Медведчука Холодов в "Слузі народу"Впровадження мита на імпорт дизпалива походженням з РФ загрожує Україні втратою близько 13 млрд, - СПО роботодавців - Цензор.НЕТ 7592
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Во ВСЕМ МИРЕ пошлины на ПОЛЬЗУ той стране, что их вводит.
И только в Украине они оказывается ВО ВРЕД!

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А "автобляхеры" это что за "страна" такая?
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тормозишь? или притворяешься? или памяти нет? ладно, напомню: автобляхеры - это широкая прослойка людей, считающих, что акцизы, пошлины и растаможка б/у автомобилей, ввозимых ими в страну Украина, этой самой Украине ни хера не на пользу и в рот они ...ли их платить. что удивительно, страна с ними по итогу согласилась.
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Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне (далее - СПО работодателей) Источник: https://censor.net.ua/n3175464\\\\\\\\\\\

Это надо ггастгалять разогнать.
Щас пойдут высеры от "умных" на предмет: "Ой, да если бы Сралин торговал с Райхом, то детки за станками бы не умирале как диды".
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скакать на граблях и при каждом ударе по лбу кричать слава украине! бесценно
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А где же эти "патриЁты" сраные? Кино им в автобусе на русском - поперек горла, а солярка российская в баке автобуса - просто мёд!
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Не пукай в лужу, зе-тыпил - обляпаешся!
Патриоты как хотели, так и хотят прекращения торговли с Рашкой.
Но сейчас у власти твоя любимая Бубочка.
Так что такого вопроса на повестке НЕТ.
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А "потеряет" куда? Наверное в бюджет...
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Угу, щаз. Вот пошлины как раз напрямую в бюджет и пойдут. Потеряют барыши импортеры.
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Думаю, что бюджет от этого не пострадает............
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Пох.р, цікавлять виключно думки та пропозиції, як позбавитись залежності і припинити торгівлю із РФ. Якщо є такі, що дозволяють мінімізувати втрати, знайти заміну, тоді можно слухати, а якщо це - любою ціною залиште відносини із кацапами бо буде бо.бо, то най йдуть нах.й.
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Ніхто окрім імпортерів від цього нічого не втратить.
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Прикриваючись турботою про Державу олігархи скавулять щоб не втратити трохи грошей .
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Мне как-то параллельно, бо я некомпетентен в этих разборках. Там, наверняка, столько "подводных камней", что сам Черт охренеет. Единственное что мне очевидно- свиноты не потеряют никакого бабла, бо они его отобьют из наших карманов. Их моего- тоже, бо моя тачка таки с дизельным движком. Ничего удивительного, всё- как всегда.
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Не получиццо. Топливо не только из лаптеногой импортируют. Кроме того они в ..опу загнали наши нефтеперерабатывающие заводы своим импортом.
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Что не получится? Поднять цены на заправках, процентов на 10? А отчего же не получится? Легко. История знает примеры, многочисленные.
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"импорт дизельного топлива и сжиженного газа из РФ негативно скажется и на благосостоянии населения УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3175464", точно скажется на благосостоянии 2% населения Украини. На маем никак не скажется. Друге такого "Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровнеИсточник: https://censor.net.ua/n3175464" не існує. Є " ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ" голова Кінах Анатолій Кирилович = тепер панятно (рука хитрихJ2). Напишіть як впливає імпорт пального і зрідженого газу з країн ЄС на благополуччя 90% населення України.
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Совместный представительский орган стороны работодателей - это что вообще за шарашкина компания? Клуб любителей пива?
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Судя по тому, что происходит на дорогах - украинцы хотят, что бы как можно больше денег получал *****!
За последний год наблюдается автомобильный бум. Такое ощущение, что машин стало больше минимум в 2 раза. Каждая кушает топливо и извергает всякую гадость.
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Кацапи вкотре лякають нас своєю голою сракою.
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