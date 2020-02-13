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 Політика України
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Все про:кандидат (184) місцеві вибори (143) Слуга народу (645) Корнієнко (118)

 "Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" заявив, що партія врахує помилки виборчої кампанії до Верховної Ради і підійде до відбору своїх кандидатів на місцевих виборах більш ретельно.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба ретельніше відбирати. Головне - це час, а у нас його не було: було два тижні - місяць від сили. Тут у нас є фактично пів року. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня до липня!" - сказав Корнієнко.

За його словами, "буде і перевірка безпеки щільніша, зважаючи на минулий досвід таких кейсів, як у Іванісова (народний депутат фракції "Слуга народу" Роман Іванісов. – Ред.), які важко зі старту розгадати".

Корнієнко також розповів, що кандидати в депутати пройдуть "і онлайн-навчання як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей", і оффлайн-навчання.

"У результаті депутати будуть більш підготовленими. У такий спосіб ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони п’ять років у Верховній Раді займалися казна-чим", - зазначив Корнієнко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175463
 
   
 Топ коментарі
 
Після того шо наробили "слуги народу",на місцеві вибори вам немає сенсу навіть висуватись))
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Голосовать за партию Зелёносраких шмарклей - себя не уважать!
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Буквосполучення ЗЕ до місцевих виборів створить стійкий рвотний рефлекс, навіть у упоротишів 73%.
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Після того шо наробили "слуги народу",на місцеві вибори вам немає сенсу навіть висуватись))
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Буквосполучення ЗЕ до місцевих виборів створить стійкий рвотний рефлекс, навіть у упоротишів 73%.
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Пьётр Диабетович, конечно победит! Сразу после пузыря вискаря.
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Я бы не обольщался. Процент за СН будет конечно же меньший, однако это аж никак не прибавит рейтинга партии Порошенко.
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Під осінь буде стійка коаліція СН і ОПЗЖ. Навіть зараз вже можна не стидатись такій дружбі - у ци партій спільні інтереси, окрім земельних.
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У земельних питаннях вони теж прийдуть до згоди.
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Цыплят по осени считают. Многие вангования с начала президентства Зеленского не сбылись.
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Это да. Недоверие к барыге самое высокое в стране. "Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9470 Но он, как обычно, реалий не замечает и натравливает свою ботоферму на Зе.
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ЗЕ тоже кстати карму сильно подпортили те его действия, что он делает. Народ от него не этого ждал. А закон о земле вообще может привести к серьезной социальной напряженности. Кроме того, у него довольно много проходимцев в Раду зашло. Ну это и понятно. На момент выборов в парламент у него не было партии в политическом понимании данного понятия. Она находу создавалась.
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Ну вот полностью согласен. Прям мои мысли. "Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8517 Только не понятно мне, почему ему было не взять к себе вменяемых, проукраинских людей, которые 5 лет боролись с барыгой и его коррупцией? Тех же Саакашвили с Сакварелидзе. Неужели эта ватная Ара Хамия лучше?

Теряет он голоса. По крайней мере, моего голоса он не увидит процентов на 90. Разве если снимет с повестки для закон о земле, посадит барыгу и Ко, сделает вменяемыми тарифы и почистит СН от ваты. Но, похоже, он идет барыгиным путем- перестает слышать народ.
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Аналогично. Второй тур голосовал за него т.с. авансом - не за барыгу же голосовать. Голосовал на выборах в Раду тоже за его партию. Также из логических соображений, чтобы было большинство и никто не мешал работать. Честно дождался конца прошлого года в ожиданиях его действий. То что вижу - честно говоря меня очень не радует. Надежд на то, что он в состоянии исправить ситуацию в стране все меньше и меньше.
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"Смотрюсь в тебя, как в зеркало..." (с) "Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1337 С той лишь только разницей, что на парламентских я голосовал за БЮТ (как и в 1-м туре за ЮВТ). Не хотел я этого "монобольшинства". Ибо не понятно было, кого приведет в Раду Зе. Да и сам Зе, походу, полуватный. По моим представлениям- исходя из того, что я видел в его 95 квартале ещё до того, как он в политику подался..... Но пришлось голосовать. Лишь бы не барыга. И по принципу "легче Зеленского научить Родину любить, чем барыгу- не воровать".
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злой крот Не стоит переоценивать наш "электорат", особенно электорат Зе и недооценивать дебилизм наших людей. У них хватит ума выбрать тех же.
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Голосовать за партию Зелёносраких шмарклей - себя не уважать!
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Толи дело - за Рошен! -
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оптимист мля))
это была ваша лебидинная пестня *****)
шоб у Зе никакой отмазы не было прежде чем он пойдет нахер)
кстати а чего народ мовчить?
не пора ли объявлять ИМПИЧМЕНТ?
ну народ понятно 73% Д.Б.(с)
а вот почему молчит опозиция
и особенно её лидар для меня лично большая загадка))
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лидер готовиться к этим самым выборам, будет контроль на местах-будут люди в раде, будут люди в раде-можно будет и импичмент обьявить.
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кого выдвигать будут?
у самого то шансов 0
рыги и то больше наберут в сегодняшней ситуации
имхо нужно новое лицо типа Гыга (шутка конечно, гыг чел хороший, но тут нужна публична людина)
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рыги как со своим ватным лохторатом были так и остались и больше уже не наберут скорее наоборот по естественным причинам, а он за это время поднабрал так, что такими темпами к выборам обгонит на 2 величины отставания. На счет нового лица и ежику понятно. Вазелины своими напкадками на ветеранов и волонтеров сами это лицо скоро выкристализуют.
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а потомушто ничего делать и не надо, имхо. зеля и ко настолько преуспевают в саморазрушении, что останавливать их - просто недальновидно. стоять, наблюдать с саркастичной улыбкой, вот это все. единственное, чтоб не развалили окончательно страну, но тут уж больше от народа зависит, сколько он выдержит говна в глаза и уши.
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если к собачьим парикмахерам добавятся торговки семками це будет самое правильное кадровое решение
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С марта по июль ? Ну ни дибилы ? Может лучше за пару часов до окончания внесения списков? К вам уже нормальные не пойдут ! Так же как и в ВР наберут сброд дегенератов !
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ТщательнЕЕ нужно перебирать своих любовниц, тщательнЕЕ.
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Шпециалисты будут разбираться в сортах дерьма?
Ибо в Слуги Урода только дерьмо и рвётся.
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Это бесполезно. Единственный вариант - фальсификация. Что не очень здорово. Зеленые будут иметь бледный вид.
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Это что ж, выходит что сельские депутаты будут умнее народных?
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Нет, просто в Трускавце учить не будут ))))
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что за урод придумал " слуги" ... кому эта свора служит...
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Нєєє, не получиться! Таксисти в зелене двічі не вступають!
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дядя, а тебе не кажется, что вам пора просто-напросто сливать воду?
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Ни один слегка вменяемый теперь в эту партию не попадет даже случайно.
Только дрочеры и педофилы!
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А зачем им вменяемые? На кнопки по команде жать могут и д. и п.
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Так відбирати нікому. Дурдом відбирає кандидатів. Не звучить.
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Корниенко официально признал, что фракция СН в ВР - набор дебилов и долб***ов. С чем их избирателей зебанатов и поздравляю.
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Партії Слуга народу не існує! - Портников

(Відео з детальним розкладом)
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Партии «Слуга народа» не существует, - адвокат Алексей Шевчук

- Начать следует с того, что партии "Слуга народа" не существует! Существует партия, купленная на коленках у господина Качуры. Вероятнее всего, это он ее продавал. То есть такая информация существует, и называется она "Партия решительных перемен".Потом она переименовывалась в партию "Слуга народа".
"Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6382
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"Слуга народа" будет более тщательно отбирать своих кандидатов на местных выборах, - Корниенко
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Як обрали Яременко, Іванісова (знаєте хто це такий, зебіли?)…
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Главное - это время, а у нас его не было: было две недели - месяц от силы. Источник: https://censor.net.ua/n3175463

Тобто ви в свою "партію" приймали будь-кого, аби гроші конверта заніс?
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я ж правильно розумію, що в раду відібрані найрозумніші та найдостойніші з наявних в партії?
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Нужно было раньше отбирать, ато понабирали гомиков ,проституток и дрочунов.
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«Нужно быть дальновидными»: еще один депутат от «Слуги народа» высказался за подачу воды в Крым
В прямом эфире телеканала «НАШ» депутат украинского парламента от пропрезидентской фракции монобольшинства «Слуга народа» ЮРИЙ КАМЕЛЬЧУК поддержал главу пропрезидентской политсилы в парламенте Давида Арахамию и выступил за то, чтобы Украина подавала воду в незаконно аннексированный Крым. Свою точку зрения парламентарий аргументировал тем, что в Крыму живут украинцы, а власти страны должны им помогать.

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Поздно, Лола (с). Учитывая то, какое отребье вы "понаотбирали" в депутаты ВР (одно Ара Хамия чего стоит!)- хрен вам с маслом, а не мой голос. "Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4
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На наступних виборах "слуг" прокотять, як останніх холуїв, і нічого їм не допоможе.
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