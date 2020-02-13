 "Слуга народу" ретельніше відбиратиме своїх кандидатів на місцевих виборах, - Корнієнко

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Треба ретельніше відбирати. Головне - це час, а у нас його не було: було два тижні - місяць від сили. Тут у нас є фактично пів року. І цей відбір ми в ідеалі бачимо з березня до липня!" - сказав Корнієнко.
За його словами, "буде і перевірка безпеки щільніша, зважаючи на минулий досвід таких кейсів, як у Іванісова (народний депутат фракції "Слуга народу" Роман Іванісов. – Ред.), які важко зі старту розгадати".
Корнієнко також розповів, що кандидати в депутати пройдуть "і онлайн-навчання як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей", і оффлайн-навчання.
"У результаті депутати будуть більш підготовленими. У такий спосіб ми йдемо від класичного формування місцевих команд, коли хтось з якимись списками кудись приходив і казав: "Це класні хлопці і треба їх брати!". Їх брали, а потім вони п’ять років у Верховній Раді займалися казна-чим", - зазначив Корнієнко.
Теряет он голоса. По крайней мере, моего голоса он не увидит процентов на 90. Разве если снимет с повестки для закон о земле, посадит барыгу и Ко, сделает вменяемыми тарифы и почистит СН от ваты. Но, похоже, он идет барыгиным путем- перестает слышать народ.
это была ваша лебидинная пестня *****)
шоб у Зе никакой отмазы не было прежде чем он пойдет нахер)
кстати а чего народ мовчить?
не пора ли объявлять ИМПИЧМЕНТ?
ну народ понятно 73% Д.Б.(с)
а вот почему молчит опозиция
и особенно её лидар для меня лично большая загадка))
у самого то шансов 0
рыги и то больше наберут в сегодняшней ситуации
имхо нужно новое лицо типа Гыга (шутка конечно, гыг чел хороший, но тут нужна публична людина)
Ибо в Слуги Урода только дерьмо и рвётся.
Только дрочеры и педофилы!
(Відео з детальним розкладом)
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Партии «Слуга народа» не существует, - адвокат Алексей Шевчук
- Начать следует с того, что партии "Слуга народа" не существует! Существует партия, купленная на коленках у господина Качуры. Вероятнее всего, это он ее продавал. То есть такая информация существует, и называется она "Партия решительных перемен".Потом она переименовывалась в партию "Слуга народа".
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Як обрали Яременко, Іванісова (знаєте хто це такий, зебіли?)…
Тобто ви в свою "партію" приймали будь-кого, аби
грошіконверта заніс?
В прямом эфире телеканала «НАШ» депутат украинского парламента от пропрезидентской фракции монобольшинства «Слуга народа» ЮРИЙ КАМЕЛЬЧУК поддержал главу пропрезидентской политсилы в парламенте Давида Арахамию и выступил за то, чтобы Украина подавала воду в незаконно аннексированный Крым. Свою точку зрения парламентарий аргументировал тем, что в Крыму живут украинцы, а власти страны должны им помогать.