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 Політика України
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Все про:Зеленський (4494) США (6269) Сенат США (133)

 До Києва приїде делегація Сенату США для зустрічі із Зеленським

Сенатори США Кріс Мерфі, Рон Джонсон і Джон Баррассо, які представляють Комітет з питань зовнішніх зв'язків Сенату США, планують приїхати до України 14 лютого.

Про це йдеться в спільній заяві законодавців, оприлюдненій на офіційному сайті сенатора Кріса Мерфі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 14 лютого сенатори зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

"Нині відносини США та України важливі як ніколи. Майбутнє України має значення для Сполучених Штатів, і ми маємо переконатися, що Україна знає про те, що ми розглядаємо її як стратегічного союзника", - наголошується в заяві.

Для того, щоб підтвердити підтримку Вашингтона, двопартійна делегація і вирушає до Києва, наголосили сенатори США.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175459
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП

Я прийшов тебе нема пидманула пидвела В Киев приедет делегация Сената США для встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 5770
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До Києва приїде делегація Сенату США для зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 2602
Ось така була брехня. Який авторитет після цього має зевлада?
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Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП

Я прийшов тебе нема пидманула пидвела В Киев приедет делегация Сената США для встречи с Зеленским - Цензор.НЕТ 5770
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Вы в курсе, что до Германии пару часов лёта?
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Знаковий російський політолог, що проживає у Вашингтоні (і вже отримав громадянство США) Андрій Піонтковський дав інтерв'ю Антону Борковському в ефірі його програми на телеканалі Еспресо "Студія Захід". Він вважає, що Зеленському слід негайно звернутись до США, аби отримати статус головного союзника поза НАТО; і що американці підтримають в цьому Україну.
Дослівно:
«Поддержка Европой Украины всегда была результатом тяжелой деятельности людей, которые более или менее симпатизировали Украине в борьбе против путинской агентуры. Но вы же («зебіли» - А.М.) подорвали, вы сами нанесли удар людям в Европе, которые вас поддерживали, когда новая власть заявила, что она прекрасная "партия мира", а те, кто четыре года до этого руководил, были "партией войны". К счастью, совсем противоположная ситуация с США. Это произошло благодаря внутриполитическим обстоятельствам: демократы превратились в ожесточенных защитников Украины. Процесс импичмента Трампа - это же гимн в защиту Украины. Оратор за оратором, независимо от партийности, поднимается на трибуну Конгресса и Сената США и говорит, что Украина сейчас защищает не себя, не только себя, а она защищает Запад. Через Украину проходит фронт российской агрессии против Запада. Если мы не сможем защитить Украину, завтра нам придется защищать европейских членов НАТО и себя. И противники импичмента республиканцы, они не оспаривают этот тезис, они оправдываются. Они поднимаются и говорят: да, конечно Трамп не хотел обидеть Украину, вы видите, он дал помощь и вообще помощь Украине намного больше, чем была при Обаме. И это факт. Такая сложилаь конъюнктурная ситуация. Я сейчас хочу сказать очень важную вещь: у Украины после всех этих речей появился уникальный шанс немедленно получить статус так называемого «главного союзника США вне НАТО». В Америке действует такой статус, им обладают такие союзники Америки, как Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Это усилит международную поддержку, международный статус Украины и это уже долговечный инструмент, который не изменится ни при каких обстоятельствах, даже в случае победы Трампа на выборах, во что я не верю. Предыдущее руководство Украины ставило этот вопрос и, благодаря этому, законопроект об этом статусе с мая прошлого года находится на обсуждении в Палате Представителей. Вот сейчас, без всякого промедления, достаточно одного слова украинского руководства, чтобы под аплодисменты, с триумфом, в кратчайшие сроки Украина получила этот очень важный международный статус главного союзника США вне НАТО. Это следует делать немедленно, если остались в украинском руководстве еще хоть какие-то патриотические государственные настроения, хотя это очень трудно предположить, понимая, какими людьми окружен президент Зеленский.
Я вот вам описал атмосферу, которая сейчас царит в Вашингтоне. И не вопрос, согласится Америка или нет, я еще раз подчеркиваю: Америка даст немедленно этот статус, потому что демократы об этом говорят почти в каждом выступлении, начиная с того, что Украина - союзник Америки, и Трамп в такой обстановке не посмеет возражать. Потому что он как раз сейчас пытается отмазать себя от обвинений. Сейчас вопрос в одном слове украинского государства. Это исполнительная власть должна получать такой статус, но, если замолчит... Вы не понимаете, насколько уникальна ситуация сейчас для получения этого статуса. Сейчас не нужно ни у кого этого выпрашивать. Сейчас достаточно одного слова Украины, чтобы получить статус, резко повышая позицию Украины и защищая ее от российской агрессии. Я знаю, что ответят противники этого, мол, давайте не будем, потому что это не понравится России, не будем обострять отношения. А куда дальше обострять?! Россия - агрессор, захватила часть территории и заставляет, выкручивает сейчас руки Зеленскому, его вызвали на "стрелку" апрельскую в Берлине, чтобы он дальше двигался в направлении присоединения Украины к ОРДЛО. Вот сейчас, или никогда. Вот сейчас решающий момент, проявит, существует ли в Украине гражданское общество. Оно должно объединиться вокруг реальной потребности. Это не Будапештский меморандум, который проехали, не выполнили государства, которые его подписали. Это реальная вещь, которую можно получить сегодня.
Судьба так сложилась, что на фоне смены европейских элит возникла уникально благоприятная ситуация в США. Сейчас всю игру Москвы можно сломать этим обращением. Уже было это обращение, законопроект находится в Палате, предыдущая власть, Климкин представил ее от Украины. Должно прозвучать громкое заявление украинской власти: да, в этой ситуации, нам нужен такой статус. Уверяю вас, в кратчайшие сроки, наперебой будут республиканцы и демократы бежать, чтобы предоставить Украине этот статус. И это в корне сломает кремлевскую игру

https://ru.espreso.tv/article/2020/02/04/andrey_pyontkovskyy_zelenskomu_sleduet_nemedlenno_obratytsya_k_ssha_chtoby_poluchyt_status_glavnogo_soyuznyka_vne_nato_amerykancy_podderzhat_eto
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Ты идиот? Там что с 7 утра конференция?
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звичайно, це ж прем"єр міністр!!! Він важкою працею заробляв собі на життя, хоч би і на масовці на ватному інтері. За працю не можна судити. Він же не поруч з АТБ стояв з простягнутою рукою і навіть не в банк сперми ходив сдавати біо матеріал, прости Господи
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До Києва приїде делегація Сенату США для зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 2602
Ось така була брехня. Який авторитет після цього має зевлада?
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За власні кошти? А на охорону цього сцикуна було витрачено З БЮДЖЕТУ 75тис.! Най тоді компенсує, якщо це була не офіційна поїздка, курва віслюкоподібна
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Брехня!! Вони приїдуть умолять Порошенка врятувати Україну від проклятого Зєлєнского)))
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Днепропетровец, а можна предметно чим вам подобається зеленське?
дуже хочеться аргументів. може я помиляюся і воно справді якесь корисне.
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И про китай давайте не забывать. росия улус китая.
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Хорошая новость ,будут просить Зеленского о статусе основного союзника США вне блока НАТО ... До Києва приїде делегація Сенату США для зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 4238
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С Трампом Украине будет тяжело.Это -конченый скупердяй.Одна надёжа на сенаторов.А Сенаторы приехали не только к Зеленскому.В американских традициях и встречи с оппозицией.Политическим ханурикам надо подготовить побольше словесного поноса.
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интересно что будет на выхлопе из этого базара . пуйлу гебняво-фаша-зверьковому рыть норку для сохраненния своей шкурки иль как ?
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Сенатори США Крис Мерфі (демократ), Рон Джонсон (республіканець), Джон Баррассо (республіканець). Тобто, двопартійна підтримка в дії.
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