 Зеленський 14 лютого з дводенним візитом відвідає Німеччину, де візьме участь у Мюнхенській конференції, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"14-15 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент в межах конференції виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер