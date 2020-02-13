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Все про:Зеленський (4494) конференція (57) Мюнхен (72)

 Зеленський 14 лютого з дводенним візитом відвідає Німеччину, де візьме участь у Мюнхенській конференції, - ОП

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідає Федеративну Республіку Німеччина для участі в 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"14-15 лютого Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що президент в межах конференції виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч міністрів у "нормандському форматі" на Мюнхенській конференції не планується, - глава конференції Ішингер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175458
 
 
 Топ коментарі
 
главное броник и пидгузник шоб не забыл Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП - Цензор.НЕТ 5724
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Турист однако.... Правда бесполезный..
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спинжак с отливом пошил...почти как настоящий Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП - Цензор.НЕТ 3950
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Бундесвер - полная готовность!(раз-два)
Меркель - срочно в больницу.
Президент Германии - отдувайся. И бронепамперсы зах.вати, вдруг прихватит что-то или за что-то Зеленский 14 февраля с двухдневным визитом посетит Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции, - ОП - Цензор.НЕТ 5449
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Турист однако.... Правда бесполезный..
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В 1938 году эта конференция кончилась разделом Чехословакии.
Западная Европа отделалась испугом и отдапа на растерзание
Чехословакию. Европа Нам не поможет -- пример поведение Франции
и Германии. Только МЫ сами и Прибалты .
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Главнопотерпевший Зеленский, будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Логично ! )
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а зачем? после Давоса никаких инвесторов нет.
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Зеленский и Мюнхенская конференция по вопросам безопасности? Уже даже звучит смешно..
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а Ленка в KDW на шопинг и устриц поесть на 6 этаж)
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наверное про введение санкций против рф будет говорить пламенной речью...
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Хоч один закордоний візит нинішнього президента увінчався успіхом ? Нажаль жодних успіхів,всі візити це велика дипломаптична робота яка триває місяцями.А тут поїхав потис руку ,походив по музеях,відпочив ,це не візит.
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Ой,лучше б он никуда уже не ездил и рот не открывал, было бы лучше для страны...
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