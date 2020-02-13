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 Політика України
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Все про:Богдан (60) Зеленський (4494) РНБО (666) наказ (223) Єрмак Андрій (106)

 Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО замість Богдана, - Указ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким змінив склад РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ №52/2020 оприлюднений на сайті президента.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - керівника Офісу Президента України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Андрія Богдана", - вказується в тексті.

Указ набирає чинності з дня оприлюднення.

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Нагадаємо, 11 лютого Зеленський звільнив з посади керівника ОП Богдана і призначив на цю посаду Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника глави держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175457
 
 
 Топ коментарі
 
Военных атташе и гражданских дипломатов, "за глаза" именуют "аккредитованными шпионами"... Теперь российского шпиона аккредитуют в СНБО...
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Ермак, схожее с ведьмак, приворотом отбил зеленского у богдана Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана, - Указ - Цензор.НЕТ 700
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Если царев друг ярмака, а ярмак друг зеленского, то зеленских друг царева Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО замість Богдана, - Указ - Цензор.НЕТ 3548
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Ермак, схожее с ведьмак, приворотом отбил зеленского у богдана
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так а смысл ? всеравно у нас нет секретных ЗКП или ЯО .ну ракеты турчинова можно рассекретить ,а так какие у нас есть секреты которые в москве не знают про них ? тут фээсбэшникам достаточно цензор нет прочитать что б знать сколько и чего у нас есть
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Военных атташе и гражданских дипломатов, "за глаза" именуют "аккредитованными шпионами"... Теперь российского шпиона аккредитуют в СНБО...
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Ще починаючи з кравчука Україною керують КҐБешники ,зараз просто на заміну пристаркуватим приходять молодші!
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это сюр какой-то. в воюющей с нарасеянией стране совет национальной безопасности и обороны состоит из пророссийских упырей. это, вообще, как, пилять???
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Жидо-кацапи доконають Україну з середини. Бидломаса добре попрацювала на виборах "разом".
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Богдан- XOЛУЙ коломойсских.
.
Eрмак- XOЛУЙ КРЕМЛЕВССКИХ.

.
Впрочем......
.
КАКАЯ РАЗНИЦА ????
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Зеля молодец что богдана убрал. Он и на западе многим не нравился и украинцев раздражал, и всякие мвф и всемирный банк его с коломойшей связывали.
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Тепер ясно, чому Зе притулив його продюсером до себе. Одна контора.
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Так звісно в СНБО те що потрібно, щоб без прокладок дані йшли в росію.
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Поясніть мені, тупому: яким чином завхоз може бути в РНБО? Можливо на банковій переплутали і Єрмак не Голова ОПУ, а Віце-ПреЗЕдент (виходячи з його промов)? ДзЮрист на дзЮристі і дибілєтом поганяє!
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При зеленом стаде и алкаш сивуха модет быть членом СНБО...так что нет ничего удивительного в том что там завхоз членом...
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А нафіга? ввів би вже відразу Суркова... конспіратори хренові...
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саламатин с лебедевым видать уже на перегонки чемоданы пакуют...столько излишков в армии нужно распродать...
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не только монику, но и снбо курирует чувак от кремля? круто )))
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РНБО перетворена в 95 квартал. це вже дно нашої безпеки. Яке він має доцього відношення.
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сивлоха, королевская, ермак - все ярые сторонники русско-фашисткого мира!
****, зебилы, шо вы навыбирали?
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еще аукнется Вове увольнение Богдана.
может и менее дипломатичный,НО очень умный.
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Этот апендикс - СНБО давно пора ампутировать!
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ворожий шпігун у складі РНБО... прямо як за часи інуковощча...
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Новий голова Офісу президента Андрій Єрмак та прессекретар президента Юлія Мендель показово роблять компліменти на адресу чинного глави держави Володимира Зеленського, який дуже любить похвалу.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Тарас Чорновіл.
"Єрмак робить багато компліментів на адресу Зеленського. І в президента дійсно є велика любов до компліментів. Після двох-трьох пасажів Мендель її мали б викинути з тріском з Офісу президента. Зеленському на прес-марафоні казали, що Мендель і Богдан його дискредитують. Але президент казав, що "не дасть в обіду дєвочку". Він мислить не в державних категоріях", - сказав експерт.
Чорновіл додав, що чинний глава держави має у своєму оточенні людей, яким повністю довіряє, що б вони не зробили.
"Зеленський також казав, що в його команді є люди, яким він абсолютно і безумовно довіряє. Тобто, йому можуть принести відповідні документи на цих людей, але президент не повірить, бо це його людина. Це, мафія, а не державне управління", - зазначив політичний експерт.
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поменяли жулика на агента российских спецслужб. Вован чёйто решил повторить тупые назначения Яныка, который весь силовой блок отдал гражданам россии. Чревато! Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО замість Богдана, - Указ - Цензор.НЕТ 5232
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