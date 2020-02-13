 Зеленський ввів Єрмака до складу РНБО замість Богдана, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ №52/2020 оприлюднений на сайті президента.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - керівника Офісу Президента України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Андрія Богдана", - вказується в тексті.
Указ набирає чинності з дня оприлюднення.
Нагадаємо, 11 лютого Зеленський звільнив з посади керівника ОП Богдана і призначив на цю посаду Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника глави держави.
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Eрмак- XOЛУЙ КРЕМЛЕВССКИХ.
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Впрочем......
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КАКАЯ РАЗНИЦА ????
Жеріть, не подавіться
****, зебилы, шо вы навыбирали?
может и менее дипломатичный,НО очень умный.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Тарас Чорновіл.
"Єрмак робить багато компліментів на адресу Зеленського. І в президента дійсно є велика любов до компліментів. Після двох-трьох пасажів Мендель її мали б викинути з тріском з Офісу президента. Зеленському на прес-марафоні казали, що Мендель і Богдан його дискредитують. Але президент казав, що "не дасть в обіду дєвочку". Він мислить не в державних категоріях", - сказав експерт.
Чорновіл додав, що чинний глава держави має у своєму оточенні людей, яким повністю довіряє, що б вони не зробили.
"Зеленський також казав, що в його команді є люди, яким він абсолютно і безумовно довіряє. Тобто, йому можуть принести відповідні документи на цих людей, але президент не повірить, бо це його людина. Це, мафія, а не державне управління", - зазначив політичний експерт.